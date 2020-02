Ciclista recibe a Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense buscará rehabilitarse esta noche, luego de una gira negativa por el Sur del país.

Desde las 21.30 recibe la visita de Estudiantes de Olavarría, el líder del campeonato.

Dirigen los capitalinos Diego Rougier, Cristian Salguero y Carla Domingo.

Debuta Curvelo

El jugador venezolano Gregory Curvelo debutará esta noche ante Estudiantes de Olavarría.

Mide 1,95 y lo pidió especialmente el entrenador Leonardo Salas, quien lo enfrentó en la Liga Boliviana, donde Curvelo salió MVP (25 puntos de promedio).

Se desempeña de Ala Pívot y, cuando el equipo lo necesita, de alero.

Hoy

20.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

21.00 Independiente (Sde) vs San Isidro

21 Echague vs Sportivo América

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Lunes 10

21.30 Parque Sur vs Central Entrerriano

21.30 Racing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

Martes 11

21.30 Oberá Tc vs Central (Ceres)

21.30 Atenas vs Quilmes

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

Dep. Viedma

22 Salta Basket vs San Isidro

Miércoles 12

21 Unión (Sf) vs Echague

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora

22 Rivadavia (Mza) vs Balsuar Tiro Federal

22 Villa Mitre vs Quilmes

Jueves 13

21.30 Ciclista vs Rocamora

21.30 Atenas vs Centro Español

Viernes 14

21.30 San Isidro vs Sportivo América

21.30 Petrolero vs Del Progreso

21.30 Racing (Ch) vs Central Entrerriano

22 Rivadavia (Mza) vs Ameghino