Mariani: "Esto es partido a partido, sabiendo que podemos aspirar a más"

Argentino de Junín se llevó en un triunfo muy valioso y trabajado de Sunchales y Federico Mariani fue el goleador del equipo con 23 puntos (5/7 en dobles, 2/5 en triples, 7/7 libres). El as del equipo de Matías Huarte charló con Básquet Plus y explicó el objetivo del equipo para esta temporada.

- ¿Cómo viste el juego ante Libertad? Hicieron una buena diferencia en el segundo cuarto, pero terminaron con un final apretado.

- Un partido complicado, ambos equipos estábamos muy necesitados de ganar. Nosotros mantuvimos gran parte del juego arriba y llegamos a sacar buena diferencia, pero nunca lo pudimos cerrar del todo.

- ¿Ganar en la ruta en esa Liga Nacional tiene un valor extra?

. Sí, la verdad que es importantísimo conseguir resultados de visitante, ahora tenemos que volver a hacernos fuertes de local para afianzar estos resultados.

- Se va acercando el último tramo de la fase regular, ¿Argentino sigue teniendo en mente el mismo objetivo que cuando arrancó la temporada?

. El objetivo del club es mantener la categoría. Pero nosotros estamos yendo partido a partido, sabiendo que podemos aspirar a un poco más.

- Estás en el Top 5 de goleadores promedio en lo que va de la temporada, ¿qué pensás al respecto? Imagino que siempre es lindo estar en ese lugar.

- Es una situación linda, pero trato de no darle mucha importancia. Lo importante es ponerse a disposición del equipo para lo que se necesite en cada juego.

Hoy

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Viernes 14

21 Comunicaciones vs Quimsa

21 Ferro vs Libertad

21 Platense vs Weber Bahia

21 San Lorenzo vs Peñarol

Sábado 15

11 Boca vs Obras

21 Instituto vs La Union Fsa

Domingo 16

20 Ferro vs Peñarol

21 San Lorenzo vs Weber Bahia

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad

21.30 Regatas vs Quimsa

Ventana Fiba

Miércoles 26

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras

Fixture Turco

Febrero

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión