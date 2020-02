Este jueves llega Rocamora al "Coliseo"

Ciclista Juninense recibirá este jueves la visita de Tomás de Rocamora, donde buscará rehabilitarse.

En tanto la nota de la noche del domingo la dio Quilmes de Mar del Plata que le sacó el invicto en el sur a Deportivo Viedma ganándole 99 a 91. detalle:

Anoche

Villa San Martín 98 vs Central (Ceres) 69

Independiente (Sde) 75 vs San Isidro 74

Echagüe 77 vs Sportivo América 65

Ciclista 66 vs Estudiantes (Ola) 89

Barrio Parque 73 vs Unión (Sf) 61

Deportivo Viedma 91 vs Quilmes 99

Hoy

21.30 Parque Sur vs Central Entrerriano

21.30 Rácing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

Martes 11

21.30 Oberá Tc vs Central (Ceres)

21.30 Atenas vs Quilmes

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

Dep. Viedma

22 Salta Básket vs San Isidro

Miércoles 12

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Rácing (Ch) vs Rocamora

22 Rivadavia (Mza) vs Balsuar Tiro Federal

22 Villa Mitre vs Quilmes

Jueves 13

21.30 Ciclista vs Rocamora

21.30 Atenas vs Centro Español

Viernes 14

21.30 San Isidro vs Sportivo América

21.30 Petrolero vs Del Progreso

21.30 Rácing (Ch) vs Central Entrerriano

22 Rivadavia (Mza) vs Ameghino

Sábado 15

21.30 Echagüe vs Deportivo Norte

22 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 16

21 Balsuar Tiro Federal vs Sportivo América

21 San Isidro vs Villa San Martin

21 Quilmes vs Ciclista

Lunes 17

21.30 Central Entrerriano vs Atenas

Febrero para Ciclista

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes de Mar del Plata

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Rácing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Rácing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora.