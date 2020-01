Miguel Chami: "Todavía no se terminaron los objetivos que nos habíamos planteado en el ´16"

En una larga charla con el dirigente juninense Miguel Ángel Chami, presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre lo que fue el 2019, lo que espera de este año y la actualidad de la Confederación Argentina de Básquet.

¿Qué balance hiciste de lo que fue el 2019 para la Federación?

Fue un balance bueno. Administrativamente fue muy bueno, a pesar de las dificultades lamentables que hubo que soportar por la situación económica del país. Deportivamente yo digo que fue “light”, porque si comparamos con lo que fue el 2018, era muy difícil de igualar. Pero estamos conformes igual porque las expectativas se cumplieron en la faz dirigencial, donde notamos que el acompañamiento fue prácticamente igual que al inicio de nuestra gestión, con un apoyo incondicional del 90% de las asociaciones. Así que personalmente estoy contento, con mi mandato a terminar en este mes de mayo, y feliz de estar presidiendo la Federación más grande de Argentina.

¿Cómo evaluaste la organización de cada uno de los torneos provinciales de selecciones?

Con el sacrificio de todas las asociaciones que tuvieron la organización de cada uno de los torneos provinciales, creo que se hace un sacrificio muy grande. El dinero no alcanza, la gente a veces tampoco alcanza, eso marca un poco la tendencia de cómo se está viviendo. Nosotros vemos que a veces algunos dirigentes están solos, y no están solos porque ellos quieren, es porque lamentablemente mucha gente se dedica a criticar y no a colaborar. Yo respaldo fervientemente la situación de casi todas las asociaciones, porque la gran mayoría está haciendo un sacrificio muy grande, estoy hablando del 90%.

¿Cómo ves tu continuidad luego de mayo?

Mi segundo mandato termina la última semana de mayo. Hoy si me preguntás la intención con Carla Ríos, que tengo que terminar de convencerla, es seguir al frente de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires. Creo que todavía no se terminaron los objetivos que nos habíamos planteado en el 2016 por la situación que lamentablemente vivió el país, pero al margen de yo estar conforme, mi intención es seguir dos años más al frente de nuestra querida provincia.

¿Y en cuanto a los provinciales de clubes?

Es otra situación, porque a veces con la plata de las licitaciones solamente no alcanza. Es un tema pendiente que se tiene a través de la Confederación Argentina de Básquet, porque para algunas situaciones en los Argentinos de Selecciones se admite que los jugadores estén en albergues buenos, no como los que fuimos este año en La Plata, donde casualmente Junín y Zárate-Campana estuvieron muy mal. Pero el sacrificio es muy grande por parte de los dirigentes y la Confederación hasta el 19 de diciembre pasado admitía que las selecciones pudieran estar en albergues y los de clubes debían estar en hotel. Nosotros esas cosas no las íbamos a tolerar, lo tuvimos que aceptar porque venía del ente madre, pero yo estoy completamente agradecido con todos los equipos que han participado del 2019 representando a la provincia de Buenos Aires, y han dejado bien sentado el prestigio que tenemos.

En los Argentinos de Clubes se dieron: Subcampeonato en U13 y U19, y campeones en U15 y U17. ¿Qué te pareció esto?

Esto quiere decir que algo hay, algo está pasando. A lo mejor no nos fue muy bien a nivel selecciones, pero nos fue muy bien con los clubes, y esto marca un poco la tendencia de que en las formativas se está trabajando bien en prácticamente todas las asociaciones. Yo creo igual que falta mucho para poder terminar de decir “la frutilla del postre es esta”. Creo que nunca vamos a terminar diciendo esto, porque tenemos que aprender los dirigentes que hay que poner el ojo en las formativas, y cada vez que lo digo no estoy hablando de gusto. Lamentablemente a veces se piensa solamente en los mayores, pero el gran resultado que va a dar a lo largo de los años son las divisiones inferiores.

¿Cómo evaluás el trabajo de Ariel Amarillo como entrenador de los seleccionados provinciales, y además la llegada de Raúl Bianco para trabajar junto a él?

Contento, porque Raúl, al margen de ser un amigo, es una persona que primero tiene códigos, después que sabe trabajar, con quién trabajar y cómo hacerlo, entonces yo honestamente, y esto es muy personal, duermo tranquilo con Ariel Amarillo en la dirección técnica. No me equivoqué, algunos me estaban esperando con los cañones cuando en una reunión de consejo directivo lo nombré y ya había hablado con él, pero salió redonda toda la situación. Estoy muy contento con Ariel, con la gente que lo ha acompañado, en este caso Petrella, que ha ido la mayor parte de las veces junto a él. Ahora la incorporación de Raúl Bianco al staff es para que mire y dé su opinión de todos los jugadores que hay en la zona sur, que es muy grande y a veces no se da abasto. En la zona norte tenemos gente para trabajar, uno de ellos es Marcos Emilio, que nos da una mano grande y todo desinteresadamente, y a veces se hace difícil conseguir las cosas de esa forma. Por suerte tenemos una muy buena relación con todos ellos y estoy absolutamente convencido de que vamos a seguir por esa senda.

¿Cómo viviste la Liga Provincial de Clubes 2018-19, con el Final Four en San Nicolás, y cómo ves lo que fue la primera fase de la actual temporada?

Por suerte la temporada pasada terminó en un final feliz, donde ascendió Somisa de San Nicolás. Creo que cada año tenemos que ir perfeccionándonos cada vez más. Veníamos de Provinciales muy opacados, muy chatos, prácticamente estaban muertos, no existían. Pero no existían porque el mundo no sabía que en Argentina existía la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires. Esto era muy triste, no existíamos en las redes sociales, y hoy el mundo se maneja por allí, no había página web, no había absolutamente nada, entonces nadie sabía lo que sucedía en la Provincia de Buenos Aires. Entonces quedé conforme. En la actual temporada se anotaron 17 equipos y quedan 16 para la segunda fase, con un gran sacrificio de cada uno de ellos, porque realmente la gran labor que hace cada uno de los dirigentes para poder mantenerse es cada vez más grande. Ojalá que la temporada que viene podamos tener otra situación económica.

¿Cómo se plantearon este 2020 en el comienzo y a largo plazo?

El 8 de febrero tenemos la primera reunión de consejo del año, ahí vamos a arrancar oficialmente. Ya estamos trabajando con la gente de la comisión técnica en el tema de la Liga Provincial U19 para esta temporada. Pero oficialmente los dirigentes comenzaremos el 8 con la reunión y ahí organizar todas las competencias. La primera va a ser la de selecciones, para la primera quincena de marzo. El 28 de enero tenemos una nueva reunión del consejo directivo en CABB y allí se van a establecer todas las fechas de los Argentinos. La intención es jugarlo siempre en un mismo lugar y por eso no están las fechas definidas todavía, pero la intención de la Provincia de Buenos Aires es seguir trabajando, seguir metiéndonos cada vez más para estar en los primeros puestos del básquet argentino.

¿Cómo encontraron en estas primeras semanas la CABB?

Asumimos el pasado 19 de diciembre con una gran alegría en la faz personal, y en la faz institucional es la primera vez en la historia del básquet de la provincia que nuestra Federación ocupa el segundo lugar como dirigencia. Lo digo orgulloso porque muchos no creían, hasta tengo mensajes donde dicen que la provincia de Buenos Aires no estaba en los primeros cuatro lugares de la lista de Fabián Borro, y acá no había lista de nadie, había una lista de CABB entre Todos, que la conformaron 14 Federaciones. Yo era uno de los candidatos, y mis colegas en Federación lo sabían. Desistí de ser candidato a presidente porque creo que, no es que no me sienta capacitado para ejercer la presidencia, sino que me gusta acompañar cualquier gestión, para poder seguir aprendiendo un poco más. Así que orgulloso personalmente porque nunca pensé que iba a llegar a donde estoy, y segundo de representar a mi querida provincia en un estamento tan grande como es CABB. Nosotros decimos que el básquet argentino está dirigido por un presidente y 24 federaciones.

¿Cómo es el diálogo con las otras diez federaciones que no acompañaron en la lista?

Con algunas comenzamos bien, con otras nos vamos a ver las caras el 28 de enero. Vamos a ver si responden. El 28 de enero se va a conformar el Consejo de Presidentes, que va a ser un estamento más dentro de la estructura dirigencial de la CABB. Es un trabajo que se hace en conjunto. Es la única forma de poder levantar a la Confederación Argentina de Básquet.

Vas a ser parte de las comisiones de selecciones, ENEBA y árbitros, ¿cuál va a ser tu tarea?

Voy a ser el nexo entre Fabián, la mesa chica y estos estamentos. Con el sindicato de árbitros ya estuve charlando, ahora lo vamos a hacer con Maximiliano Seigorman, que es el director de ENEBA, y Fabián ya estuvo hablando con Sergio Hernández sobre distintos tópicos, y esta semana se seguirá hablando con el resto de los integrantes del cuerpo técnico, que tienen la primera competencia importante que es una ventana para la Americup que se va a jugar el 17 de febrero y el 20 en Venezuela. Voy a estar acompañando la gestión con los jugadores y el cuerpo técnico. Soy uno más de los integrantes del equipo de la Confederación que va a disputar estas instancias. Se está charlando con La Rioja para ver si se puede jugar allí, y con el transcurso del tiempo se van a ir viendo otros escenarios para jugar las ventanas. En cuanto a los argentinos de selecciones, estamos tratando de cerrar con San Luís como sede, Junín-Chivilcoy-Pergamino puede ser otra opción, con los complejos Pioneer, así que estamos viendo todas estas situaciones.

¿Y en cuanto al femenino?

El básquet es uno solo. No hay básquet femenino y masculino. El departamento de básquet es uno solo. Va a haber un director deportivo, que para eso se lo va a nombrar, ya está confirmado en la mesa chica y lo tenemos que confirmar en la reunión de Consejo, vamos a trabajar con todos los estamentos. Quiero dejar en claro, porque salió en un tweet que se cambiaban todos los cuerpos técnicos, que se iba a echar a todos. Nosotros no vamos a echar a nadie. Sabemos cómo es el tema de un laburante. Yo lo dije hace poco en otra entrevista, Fabián y yo venimos del lado sindical y sabemos lo que es defender un obrero. Si el obrero cumple seguirá trabajando, y si no cumple habrá que decirle que no está cumpliendo y dé un paso al costado. Los cuerpos técnicos de las selecciones, hasta que terminen sus contratos, van a ser respetados como tales.

¿Qué esperás de Tokio 2020?

Espero lo mejor, y que todos los jugadores que cite Hernández estén a disposición de nuestra camiseta. No vamos a tener dudas de que van a estar todos los representantes vistiendo la celeste y blanca.