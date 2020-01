Ramón Clemente abandonó San Lorenzo

Bajo el lema "No pay, no play" (no pagan, no juego) difundido en una historia en su cuenta personal de Instagram, Moncho tomó la decisión de irse de la Argentina a Atlanta, Estados Unidos, sosteniendo que San Lorenzo no le iba a abonar la deuda que mantiene desde la última temporada. Dos horas más tarde, el interno de la selección de Puerto Rico publicó una extensa carta en esa misma red social.

En esta publicación explicó todo lo que tuvo que hacer para cobrar algo de lo que le debe el club y que no es el único jugador del plantel de la última temporada al que le deben dinero del contrato. Además, reveló que hay varios jugadores del actual plantel que tienen deudas en sus contratos y que, si quieren cobrar lo que les deben, van a tener que recurrir a la Federación Internacional para solucionar este problema por vías legales.

Desde el club se informó que el jugador cobró la cuota que habían arreglado pagarle cuando llegara al país pero luego se fue sin avisarle a nadie. Además, agregaron que Clemente iba a cobrar el resto de la deuda pendiente en el transcurso del mes y que con el resto de los jugadores del año pasado están pagando en cuotas, siempre reconociendo que hay una deuda con el jugador.

Clemente, de hecho, reconoce en su posteo que cobró lo acordado (una cuota), de la deuda que tenían con él, cuando llegó, pero que igualmente decidió irse porque sabía que no iba a recibir el resto. Es cierto que las cuotas anteriores que le habían firmado (octubre 2019 a enero 2020), no se abonaron, pero no se termina de entender para qué aceptó venir otra vez al club, si solo para intentar cobrar algo, ya teniendo pensado irse. La otra pregunta es, ¿si hubiese estado habilitado ayer para jugar, se hubiera ido igual? Ahora, seguramente, presentará su caso ante FIBA para que se le salde lo que quedó pendiente.

Traducción del posteo

Es una locura cómo la única forma en que pude recibir un pago de San Lorenzo (@caslabasquet) y obtener el dinero que me debían de la temporada pasada fue aparecer como si fuera a jugar. Todavía se me debe dinero y los contratos no se cumplieron en el Club. Lo triste de toda esta situación es que no soy solo yo. A muchos jugadores de la temporada pasada todavía se les debe mucho dinero de San Lorenzo y este equipo hace como que esos contratos ni siquiera existen. Al menos a 5 jugadores de la temporada pasada todavía se les debe dinero y la única forma en que se les pagará es yendo a FIBA. En la temporada actual, a los jugadores se les debe dinero, no se les paga durante meses y el Club continúa firmando jugadores con grandes contratos sabiendo que no pagarán. Literalmente tuve que subir al avión para volar a Argentina, practicar y actuar como si todo estuviera bien para recibir un pago. Tan pronto como recibí mi dinero, cambié mi vuelo para el día siguiente y regresé a casa. Me niego a creer que este club me pagará todo lo que deben en 30 días, conociendo a todos los jugadores con los que tiene deudas. Tenemos familiares que mantener, facturas que pagar, la vida cotidiana para vivir y tú juegas con cómo sobrevivimos. Otros jugadores no hablarán públicamente sobre el tema, pero como veterano de 11 años en esta profesión, seré yo quien tome la bala para arrojar luz sobre la situación. Nunca firmé ningún papel con el club antes o después de subir al avión esta semana. No juego gratis y no jugaré gratis por su nombre. Para los fanáticos de San Lorenzo, es increíble su apoyo a los jugadores, pero a la mayoría no se les trata bien de parte de quienes se ponen el uniforme (financieramente). El cuerpo técnico también son personas increíbles. No iba a decir nada públicamente cuando me fuera, pero mi silencio alimentaría el problema. Mis disculpas a los jugadores por irme así: no pretendo meterme con su plata de esa manera. En resumen, pague los contratos que acuerde, ustedes son San Lorenzo, un gran club y muy respetado. Esté a la altura de su reputación y pague a sus jugadores. #MonopolyMoney

Ganó Estudiantes

Estudiantes terminó con su mala racha como local. Superó a Hispano 88-84 de la mano de Torres (25 pts, 9 reb) quien cerró con 5-6t1 el juego. Ganó luego de ocho partidos.

El primer parcial fue para Estudiantes por 28 a 20. El local comenzó muy enchufado en el juego, rotó bien el balón y además, estuvo contundente en el ataque. Gonzalo Torres y Pedro Chourio fueron los goleadores con 9 puntos. También, fue importante el trabajo de Xavier Carreras Peguero que sumó 2 triples para los de Concordia. En la visita, Federico Mansilla marcó 8 mientras que Nicolás Paletta aportó 3.

El segundo cuarto se lo llevó el local por 21 a 19. Un punto para remarcar es que Estudiantes durante todo el primer cuarto y en 3 minutos 52 segundos del segundo conservó la alineación inicial. El primer jugador que Jápez mandó a cancha fue Chadrack Lufile, actual refuerzo del equipo entrerriano. El oriundo de Canadá sumó 5 puntos en 5 minutos 46 segundos. Además, en el goleo Joaquín Rodríguez consiguió el mismo tanteador. En la visita se destacó Agustín Barreiro con 5 y el capitán, Daniel Hure, con 4 puntos.

Después del descanso largo, igualaron 18 a 18. Hispano comenzó mejor, defendió bien y pudo concretar ataques contundentes para levantar el juego. Kesley Barlow fue importante en la levantada del elenco de Río Gallegos, sumó 8 puntos.

Estudiantes no encontraba reacción pero después de una gran tapa de Xavier Carreras el equipo se levantó. Torres comenzó a ser importante en el ataque, anotó 7 puntos. También, Eduardo Gamboa pudo abrir su goleo y sumó 2. En el final, Lufile anotó un triple que hizo levantar a todo el Gigante Verde.

El último cuarto lo ganó Hispano Americano 27 a 21. La carta para que el visitante siguiera en partido fue el escolta, Barlow. El norteamericano sumó 11 puntos y cerró el juego con 24. El “Verde” fue de menor a mayor, nunca perdió la concentración y estuvo preciso en los momentos decisivos. Joaquín Rodríguez sumó 10 puntos y fue el goleador de su equipo en el cuarto.

Otro punto alto fue Gonzalo Torres que sobre el final sumó libres fundamentales y tomó el rebote que le permitió a Estudiantes volver al triunfo.

Bahía sigue de racha

Bahía Basket volvió a ganar en casa y se afirma en el torneo. Venció a una floja versión de Olímpico 93-80. El local desplegó sus calidas de juego, velocidad y variantes. De Souza la figura.

A Bahía le costó poner en funcionamiento el engranaje. Lynch picó mucho, no se generaron tiros limpios y careció de segundas opciones. Olímpico, por su parte, dejó en claro rápidamente el juego, clavando a Tintorelli como faro y, a partir de su ventaja o congestión que pudiera generar, la pelota iba hacia afuera o él jugaba 1x1.

En 4m26 saltaron al mismo tiempo a la cancha Caio, Weatherington y Ruesga. El equipo mostró algo más de conexión y se potenció cuando coincidieron Lynch-Caio-Weatherington quienes fueron amenaza constante. Y, junto a Levy raspándose, fortalecieron el juego.

En el global del primer cuarto, los dos equipos ratificaron lo que demuestran las estadísticas: 4-8 en triples Bahía y 6-10 Olímpico. Ambos son los de mayor promedio de la Liga, para cerrar 24-22.

El segundo hubo una sequía. La visita recién anotó cuando iban 4m55. No obstante, lo bueno que pudo hacer atrás Bahía no lo tradujo adelante, con sus tiros poco claros y efectivos.

Hasta que apareció Caio y su desfachatez, para cargar de energía al resto y sacar 10, inclusive, llevando a Lucas Ortiz y Gaskins a cometerle dos faltas fuertes, intimidatorias.

Además, Fede Elías entró derecho y clavó dos triples consecutivos, para darle ventaja de 13, tras un parcial de 15-4.

El panameño Levy siguió luchando con Tintorelli, que era el eje donde giraba Olímpico, a quien se sumó Gaskins para recortar a 7.

De todos modos, Bahía insistió con su ritmo y metió un parcial de 9-1 en 1m57, cerrando el primer tiempo con un triple de Caio y estampando la máxima hasta ahí: 48-33.

Con un buen inicio de complemento y una jugada de lujo en contraataque que, tras cinco pases terminó con doble de Martin, el local sacó 21.

A partir de ahí, la diferencia se mantuvo, con Bahía teniendo fluidez y gol en manos de Martin, Levy, Weatherington.

Los 17 de luz con los que entró al último cuarto eran una buena señal, máxime porque en ningún momento había dejado reanimar a un rival que se iba frustrando con los minutos.

Y, cuando transcurría 1m05, con Bahía corriendo, Ruesga hizo una volcada de otro nivel, que puso de pie al Dow Center. Esos dos puntos como terminaron de desmoronar a los santiagueños.

El tiempo que restaba era mucho, demasiado para poder recuperarse la visita, que había hecho mucho desgaste.

No obstante, con el cubano Guzmán de abanderado, más Gaskins y Aliende anotando de 3, sumado a la baja efectividad en libres de Bahía (19-31), la visita recortó a 9, con 4m30 por delante.

La salida por faltas de Gaskins, a 3m19 del final, terminó de condicionar a la visita. Aunque apostó todo al tiro de tres y tuvo respuestas mediante Guzmán y Lucas Ortiz: 84-77.

Bahía, igual mantuvo el ritmo, jugó con el tiempo a favor y terminó festejando mucho. Estos pibes se lo habían ganado.

Hoy

21 Comunicaciones vs Hispano

22 Peñarol vs Olímpico

Martes 21

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino

22 San Martín vs Obras

Miércoles 22

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano

Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

