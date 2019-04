Nicolás burgos: “Pequeños grandes campeones”

Nací en Junín en el Barrio El Picaflor. Éramos una legión de chicos en el barrio.

Jugábamos al básquet en el club Los Indios, íbamos al club Junín y a veces al fútbol en el Alumni, cuando podíamos ingresar.

Yo comencé haciendo Rugby en el Club Los Miuras, pero no me gustaba demasiado. Había ido con unos amigos de la escuela.

Sucedió que contraje neumonía y decidí no ir más a jugar este deporte.

En ese interín me fui a jugar dos años al fútbol con River Plate. Estuve en la pre décima, pero tampoco era lo mío. Quería hacer otra cosa distinta.

Tenía un primo jugando al básquet en el club 9 de Julio y me invitó a venir a las prácticas. Hace 4 años que estoy jugando acá.

Vine en minibásquetbol, a mediados de año. Estuve con el Colo Huarte hasta U13 donde hicimos grandes campañas y luego pasé a U15, ya con Esteban Lidonel Cattelani como entrenador.

Hasta ahora tengo tres títulos locales ganados, otro provincial con el club 9 de Julio, un campeonato Nacional con la Selección de Provincia y un tercer puesto en el Sudamericano con la Selección Argentina en el país vecino de Uruguay.

Con la selección de provincia pasó lo siguiente. Ellos me habían visto jugar en el provincial con la selección de Junín y me convocaron para reforzar el plantel de U15 que iba a jugar el Campeonato Argentino a Salta.

Fueron tres días arduos de entrenamiento en Bahía Blanca y luego a jugar a la provincia de Salta. Hice un gran torneo, me sentí muy cómodo, el equipo rotó mucho y me dieron muchos minutos. Hice varias amistades, algunas que después compartí en la selección Argentina.

Salimos campeones nacionales con provincia de Buenos Aires, fuimos imbatibles.

Después de esto el DT de la selección me mandó un mensaje pidiéndome el contacto de mi mamá. No me dijo nada, a pesar de mis requerimientos de para qué lo quería.

Cuando llegó la comunicación con mi madre, era que estaba convocado dentro de los 25 jugadores para ir al Sudamericano de Uruguay. Fue una sorpresa enorme, no me lo esperaba.

A medida que fueron pasando las concentraciones me fui sintiendo mejor, estaba cambiando mucho mi físico. En la última concentración, con los 18 que estaban, quedé en el corte final y pude viajar a Uruguay a representar a mi país.

Fui al Cenard, un lugar bárbaro. Muchos deportistas de distintos lugares del país, la hotelería es de primera. Todo está muy bien organizado y te tratan excelente.

En el Sudamericano fui dos partidos goleador, más allá que se juega en función del equipo.

Fue una muy linda experiencia. Una cosa distinta, ver a tus familiares apoyándote en otro país es bárbaro.

Defender los colores de la camiseta Argentina fue lo mejor que me pudo haber pasado.

Hace una semana estuve concentrado con la preselección U16 en Buenos Aires. A diferencia de los entrenamientos anteriores estuve practicando mucho juego. Los chicos son los mismos del año pasado. No se sabe la fecha del mundial que puede ser en México o Brasil.

Sigo jugando en 9 de Julio, alternando en primera donde buscamos otra vez el título del torneo oficial que hace años no se le puede dar al club.

En cuanto a la oferta de San Lorenzo de Almagro, en su momento, fue cierta. No llegamos a un acuerdo. Hace poco se hizo un campus de Ferro Carril Oeste en Junín donde puede salir una prueba en Capital Federal en breve.