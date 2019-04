Argentino le ganó a Obras con autoridad

Obras no ganaba anoche en Junín ni que hubiesen venido a dirigir Alagastino, Bellón y Quesada. Sencillamente porque fue un desastre.

Argentino ganó su segundo partido consecutivo y logró tomar un poco de aire, aunque todavía está complicado en el fondo de la tabla posicional.

Derrotó a Obras Sanitarias de la Nación por 74 a 67, dominando el partido durante tres cuartos y pasando momentos de zozobra en el último.

Bien de entrada. Con una extraordinaria tarea de Gastón García distribuyendo el juego de manera equitativa, controló el partido hasta ganar el primer cuarto por 21-18. Leron Black (1 triple, 2 dobles con una volcada incluída, 1 simple) le dio solvencia resolviendo las cuestiones en la pintura y el resto del equipo acompañó.

Obras no fue mucho menos que Argentino. Le pasó la responsabilidad a Andreson (6 dobles) que le hizo lo que quiso a la defensa de Argentino.

Pero las cosas cambiaron en el segundo cuarto. Argentino se sacrificó en defensa ajustando hacia la bola, comenzó a robarla y corrió. Acá estuvo la clave del 15-5, ante un desorientado quinteto Tachero que no pudo enderezar nunca el rumbo del juego.



Ofensivamente Argentino contó con los aportes de Guido Mariani y Arkeem Jopseph, que fueron suficientes para un parcial de 36 a 23.

Ya en el complemento, Argentino tocó la máxima de 20 puntos de diferencia sosteniendo el mismo planteo de juego. Los triples -que aparecieron por todos lados- lo hicieron viajar tranquilo por el partido. García, Cangelosi, Black y Mariani la metieron de afuera profundizando la crisis de Obras que a diez minutos del final estaba abajo 63 a 43.

Y tras el reinicio Leron Black metió un triplazo: 66-43, la máxima para el Turco en el partido.

Pero Obras recuperó el volumen de juego tras un tiempo muerto computado y achicó la diferencia a 6 con soluciones que llegaron desde el banco. Gregorio Martínez puso al pibe Venegas a correr por toda la cancha a Gastón García y le dio resultado. Hasta sacó por cinco foules al base Turco. Paralelamente el chico le dio 9 valiosísimos goles y fue el jugador más importante del Tachero. Pero el mismo Martínez se equivocó en sacarlo a Venegas para el cierre y se mató solo. Ya Obras no fue el mismo y Argentino pudo respirar para terminar ganando sin sobresaltos.

Leron Black respondió en los momentos de sequía y muy bien Santiago Egas conduciendo el equipo en el cierre. Argentino ganó porque fue el mejor de los dos y no dejó dudas que así fue.

El próximo lunes llega Atenas, en otra final en Las Morochas.

Anoche

Argentino 74 vs Obras 67

San Lorenzo 82 vs La Unión Fsa 75

Gimnasia (Cr) 78 vs Olímpico 69



Hoy

21 Instituto vs Libertad

21.30 Regatas vs Ferro

22 Atenas (Cba) vs Peñarol

Mañana

21Quilmes vs Boca

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

21.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Jueves 18

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

21.30 San Martín vs Ferro

22 Olímpico vs San Lorenzo

Le resta en abril

22/4 (L) Atenas

24/04 (L) San Lorenzo

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía