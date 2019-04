Argentino juega una final ante Obras

Argentino juega hoy la primera de 8 finales que tiene hasta el cierre de la fase regular para tratar de mantener la categoría, sin tener que jugar la permanencia.

Llega al Fortín de las Morochas Obras Sanitarias de la Nación, un equipo ciclotímico que marcha en el tercer lugar de la tabla posicional. Como visitante alternó buenas y malas, siempre dependiendo de las ganas de "fajarse" que tuvieran sus jugadores ese día. Habrá que ver cómo está aspectado esta noche.

Argentino necesita ganar para tratar de salir del fondo antes que sea demasiado tarde.

Dirigen los capitalinos Daniel Rodrigo y Diego Rouggier, y el mendocino Ariel Rosas.

La fecha

21 Argentino vs Obras

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Mañana

21 Instituto vs Libertad

21.30 Regatas vs Ferro

22 Atenas (Cba) vs Peñarol

Miércoles 17

21 Quilmes vs Boca

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

21.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Jueves 18

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

21.30 San Martín vs Ferro

22 Olímpico vs San Lorenzo

Le resta en abril

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

24/04 (L) San Lorenzo

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía