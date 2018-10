Complicada derrota de Ciclista Juninense en el debut

En el inicio del Torneo Pentagonal Provincial de Clubes de Básquet Categoría U 17 en el Club Unión de Mar del Plata, Central Buenos Aires (Zárate) tuvo un excelente estreno, tras derrotar a Ciclista (Junín) por un holgado 82 a 67. La gran figura del encuentro, fue Thomas Muraca (Central Buenos Aires) con 29 unidades (7 triples), además, hubo aportes muy valiosos de Federico Mora 18, Tobías Cristaldo 16 y repartiéndose 8 c/u de Juan Manuel Antonio Peralta y Fausto Pérez etc. En Ciclista (Junín), se destacaron Benjamín Rodríguez y Matías Orcesi 12 c/u, más los 8 c/u de Silvano Merlo y Lautaro Corvalán.

Síntesis

U 17-Central Buenos Aires (Zárate)(82): Fausto Pérez 8, Tobías Cristaldo 16, Thomas Muraca 29, Federico Mora 18 y Juan Manuel Antonio Peralta 8 (FI). Elías Vallejos 0, Ian Dova 0, Martín Erpen 0, Dante Díaz 2, Lorenzo Monsalvo 0, Martín Cerrano 1 y Bautista Vespa 0. Entrenador: Nahuel Pinto. Asistente Técnico: Gerardo Güidi.

Ciclista (Junín)(67): Silvano Merlo 8, Lucas Lombardi 4, Benjamín Rodríguez 12, Agustín Luchelli 7 y César Frontini 2 (FI). Nicolás Arrieta 0, Bautista Piva 4, Ignacio Suárez 2, Matías Orcesi 12, Bautista Feuillade 6, Valentín Feuillade 2 y Lautaro Corvalan 8. Entrenador: Marcelo Alsina.

Parciales: 20-11, 25-16, 18-14 y 19-26.

Goleadores: Thomas Muraca (Central Buenos Aires) con 29 unidades y; Benjamín Rodríguez y Matías Orcesi (Ciclista Junín) con 12 unidades c/u. Árbitros: Mariano Bernardez (Necochea) y Andrés Álvarez (Mar del Plata). Gimnasio: Unión (Mar del Plata).

En segundo turno Unión de Mar del Plata le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 64 a 53.

Hoy

10 Unión (MdP) vs Central Bs. As. (Zárate)

10 Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Ciclista (Junín)

Libre: Gimnasia (La Plata)

18 Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Gimnasia (La Plata)

20 Unión (MdP) vs Ciclista (Junín)

Libre: Central Bs. As. (Zárate).