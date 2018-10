Argentino juega en Comodoro Rivadavia

Argentino de Junín se presenta esta noche en Comodoro Rivadavia, donde llegó con las primeras horas del día de ayer.

Desde las 21.30 visita al Club de Gimnasia y Esgrima en el estadio de los Socios Fundadores.

Argentino todavía no ganó en calidad de visitante y esta noche buscará su primera victoria en esa condición.

El jugador extranjero Raheem Bowman evoluciona favorablemente, aunque será probado a última hora para ver si puede ser de la partida.

Dirigen los capitalinos Diego Rougier-Rodrigo Castillo y el cordobés Alberto Ponzo.

Hoy

21 Quilmes vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Jueves 18

21 Hispano vs Obras Sanitarias

21 Peñarol vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Viernes 19

21 Ferro vs Boca Juniors

21.30 San Martín vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Instituto

Sábado 20

20 Argentino vs Weber Bahía

22 Quilmes vs Peñarol

Domingo 21

21.30 La Unión Fsa vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Lunes 22

20 San Lorenzo vs Ferro

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Quimsa