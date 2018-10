San Martín ganó en Chacabuco

Anoche se reanudó la actividad de Primera división por el campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En Chacabuco, San Martín le ganó a Porteño por 80 a 79. Hoy juegan Junín y Argentino.

Detalle:

Anoche

U15 Nueve de Julio113 vs El Linqueño 21

U19 Nueve de Julio 58 vs El Linqueño 51

U17 Porteño 66 vs San Martín 71

Mayores Porteño 79 vs San Martín 80

U19 Junín 51 vs Argentino 61

Hoy

Club San Martín

19.30 U15 San Martín vs Porteño

Club Junín

19.30 U15 Junín vs Argentino

21.30 Mayores Junín vs Argentino