“Salud Mental es el área con más falencias”, dijo el nuevo director del Hospital de Junín

Fernando Crocco, nuevo director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeiro”, se refirió en diálogo con TeleJunín Noticias a los proyectos para el inicio de la gestión, como así también a las dificultades que presenta el nuevo cargo.

-¿Qué expectativas tiene sobre el desempeño de esta nueva función?

-Estamos comenzando un nuevo desafío, importante, difícil, con muchas expectativas porque el Hospital es un lugar donde hay muchas cosas para hacer. Recién comenzamos la gestión, hace 48 horas, y estamos teniendo reuniones con la Jefatura de Servicio en forma ordenada, hemos hecho un cronograma para ver las necesidades que nos presenta el hospital.

-Igualmente ya estabas antes en contacto, ¿no?

-Sí, soy cirujano plástico del Hospital, así que ya conozco la dinámica y el manejo. Pero ahora estando en un lugar de gestión estamos manteniendo las reuniones.

-¿Cuál es la tarea específica del director ejecutivo?

-Hay un director ejecutivo y tres directores asociados. Conmigo entró la doctora Cristina Cerulli, que es pediatra formada en el Hospital, hizo la residencia acá. Y siguen en la gestión Mario Scévola y Cristina Tejo. Cristina es asistente social, ha sido directora y bueno, ahora está en el cargo de directora social y Mario Scévola que se encarga de la parte contable.

-¿Cómo está el tema de los insumos en el Hospital?

-De insumos estamos bien. Esta época del año es un poco difícil, porque se cierran y abren las nuevas licitaciones. Me pasa a mí en quirófano que por ahí hay un poco de faltante de suturas o algunas cosas específicas, pero es normal en esta época del año. Siempre que se abren y cierran licitaciones hay este tipo de problemas.

-Ediliciamente, ¿cómo está el Hospital? Porque se hicieron las obras en la gestión provincial anterior, de la guardia, residentes, todo lo que es farmacia ¿y hay algo más?

-Sí, ahora hay una obra inconclusa importante que es el área de salud mental. Va a haber un adelanto financiero pronto para comenzar la obra más chica, la remodelación y después la obra más grande. Es el área con más falencias a nivel recurso humano o a nivel infraestructura. Es un área en la que hay que poner cartas en el asunto porque hemos tenido bastantes reclamos que venían de antes.

-Nosotros recibimos muchos mensajes. Obviamente hay felicitaciones y también hay quejas. Sobre todo, por los turnos, porque hay que esperar mucho. Aunque en todas las instituciones médicas hay que esperar.

- Bueno, el Hospital desde el cierre de una clínica privada se ha hecho cargo de muchas capitas y eso colapsó un poco. Hubo dos clínicas privadas, una por decisión propia y otra por cuestiones económicas, que han dejado su cápita de PAMI, más de seis mil afiliados, y esto ha colapsado un poco la demanda. Hay pacientes con obra social y sin obra social y eso hace que haya más de 60 días para un turno en algunos casos.

-¿Esta situación se va a ir regularizando? Por ejemplo, IMEC va a ir de a poco volviendo a la normalidad.

-Dios quiera que esta clínica vuelva a tener cápita o sea absorbida por otro prestador privado. Eso depende de la dirección ejecutiva del PAMI.

-El Hospital tiene mucho terreno todavía para ampliarse, ¿no?

-Sí, hay que hacer áreas nuevas. Oncología, que está en el tercer piso, va a tener un área propia o el área de salud mental –como ya he comentado-. Pero hay consultorios externos donde necesitamos ampliar. Hoy tuvimos la reunión con los jefes de Servicio de Demanda Espontánea y Consultorio Externo y hay once consultorios. Hay muchas cosas para hacer en el Hospital, demasiadas. Ahora estaban arreglando los aires acondicionados porque había problemas –y más en esta época- con equipos que tienen más de 20 años. Y bueno, se está trabajando al respecto.

-¿Cómo es su relación con los gremios?

-La relación es buena. Los conozco, de estar en Hospital, desde hace algunos años. Ahora tenemos un cronograma de reuniones y ya nos hemos juntado con gente de Cicop, en forma informal. Todavía faltan los otros gremios, pero ordenadamente nos vamos a juntar y vamos a ver cuáles son sus peticiones.

-Es una gestión difícil, que no integra solo a Junín, ¿no?

-No, no. Integra ocho municipios. Por ahí hay hospitales municipales, pero no tienen la complejidad para hacer algunos tipos de cirugías, entonces el zonal de cirugía Junín responde ante los requerimientos de la zona.

-A veces he ido a la guardia del Hospital y me han atendido siempre muy bien y rápido.

-Sí, la guardia está diagramada por triage. Es decir, si es un código amarillo, si es una consulta banal –que tiene 120 minutos de espera- y algunos dicen ‘tengo dos horas de espera’. Y no, si es un código amarillo está determinado que no sea así, por ahí son cosas que la gente no sabe, pero bueno. Trataremos de mejorar y de afinar esas cosas.

Vuelos sanitarios

-Estuvo el intendente Pablo Petrecca en el piso y le planteamos el tema de poder iluminar la pista del Club de Planeadores para los vuelos sanitarios.

- Sí, eso es importante para la procuración de órganos. Bueno el procurador antes era el doctor Pepa, que se desempeña en la Clínica La Pequeña Familia, pero hoy la doctora Fernanda Perelli concursó y se va a hacer cargo del tema de donación de órganos a nivel hospitalario.

-¿Cuántos vuelos sanitarios hay por día?

-Dos o tres. El otro día utilizaron la pista de planeadores para un vuelo sanitario de un neonato de Pehuajó. Pero sí, a veces hay uno por semana, depende.