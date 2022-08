Massa y la economía: expectativas del FDT y duros cuestionamientos de Juntos

Entre la declamación y la materialidad de los hechos, las expectativas favorables y la desconfianza, distintos referentes políticos de Junín -tanto del oficialismo como de la oposición- y representantes de instituciones plantearon, ante una rueda de consultas de Democracia, críticas y adhesiones a las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Maximiliano Berestein, dirigente del Frente Renovador de Junín, afirmó a Democracia: “Lo primero que es importante destacar es la valentía y el compromiso que ha demostrado Sergio una vez más, al renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados y a su banca, donde venía haciendo un gran trabajo, avanzando en acuerdos y leyes importantes, para responder al llamado del país en un momento muy sensible de la Argentina”. Y consideró: “Es evidente que su llegada al Gabinete ha aportado orden y ha generado tranquilidad en muchos sectores de la economía que demandaban certezas en un contexto de mucha inestabilidad. Sus anuncios comenzaron a marcar una hoja de ruta clara, que genera previsibilidad y plasma el inicio de un plan económico más amplio. Orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión son los principios de un programa que ya se ha iniciado y que continuará seguramente con nuevas medidas en los próximos días”.

“Desde el meonismo acompañamos a Sergio desde la fundación del Frente Renovador, sabemos que es un dirigente preparado con la capacidad de construir puentes y dialogar con todos los sectores. Ha demostrado compromiso y responsabilidad en un momento difícil del país y estamos orgullosos del desafío que emprendió. Esperamos también que toda la clase política esté a la altura de las circunstancias, que se abandonen las especulaciones y los oportunismos, para atravesar este difícil momento tirando todos del mismo carro”, dijo.

Andrés Merani, titular de PAMI Junín y referente de La Cámpora, afirmó a este diario: “Massa es una de las principales figuras del FDT, junto con Alberto y Cristina. Tengo las mejores expectativas con respecto a lo que pueda hacer y desenvolverse. Ojalá le vaya muy bien y tenemos que ayudar a que le vaya muy bien, porque si le va muy bien, le va a ir muy bien al FDT y al país. Obviamente, ahora hay que verlo gestionar y trabajar, que me parece que ha dado sobradas muestras de que lo hace. Las expectativas son muy buenas”.

Sobre los reposicionamientos internos en el frente, afirmó: “El equilibrio está, si no hubiese equilibrio no se hubiesen tomado decisiones. Obviamente que le da una centralidad a un actor importante, pero siempre se busca llegar a un equilibrio”.

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a este diario: “El FDT no pudo funcionar como frente, hubo un problema en la articulación de las medidas y en la comunicación entre los sectores que lo componen. Y creo que esta medida, si bien llega un poco tarde, quiero ser optimista en que Massa pueda lograr esa articulación, ese diálogo, y no tengo dudas de que Massa es un dirigente de mucho diálogo, que va a poder interactuar con todos y generar cierto optimismo hacia los mercados y los diferentes sectores de la economía”.

Y el dirigente mercantil agregó: “La inflación no va a bajar automáticamente, en el mejor de los casos, va a ir bajando gradualmente. Ya con el nivel de inflación que tenemos es imperioso reabrir las paritarias. Nosotros este mes, a nivel nacional, nos vamos a sentar a discutir esa revisión que es tan necesaria para no perder poder adquisitivo ante la inflación”.

“Massa va a tener que tomar decisiones muy difíciles, como bajar el gasto público, saldar las deudas y los compromisos de pago. Y no es una tarea fácil. Generar la confianza en el mundo y, desde el lado que me toca, hacer todo eso sin afectar a la clase trabajadora, a los comercios, las pymes, que son siempre a los que les aprieta el collar, y eso no puede ser así. Es un momento de consenso político, institucional, y ahí vamos a estar para el bien del país y de los trabajadores.

Santiago Aguiar, referente económico del Frente Renovador y gerente de Operaciones y Comercio Exterior del BICE, afirmó a Democracia: “La Argentina tiene dos problemas en el plano económico, el más importante es la inflación, por otro lado, la escasez de dólares para abastecer la importación de insumos, energía y demás, porque no genera las exportaciones suficientes con el sector agropecuario. Es un problema histórico que tiene el país, porque no hemos sabido generar valor agregado para exportar bienes industrializados. Cada vez que Argentina crece tiene un problema externo porque no le alcanzan los dólares que genera el campo para abastecer la demanda de dólares”.

Con respecto a la inflación, afirmó: “Sergio dio una pauta muy clara respecto de prescindir de los aportes del tesoro, lo que implica dejar de prender la maquinita como se dice habitualmente. El equipo que trajo Massa al Gobierno está muy capacitado, pero también es necesario -además de frenar la emisión- generar certidumbre y calmar expectativas”. “En el plano político, es un dirigente de consenso, que entiende, por su relación con el empresariado, lo que plantea el empresariado nacional, entonces en lo político es una muy buena noticia, además de que responde a un acuerdo interno muy fuerte”, analizó.

El concejal por Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti afirmó a este diario: “La llegada de Massa al Gabinete Nacional es auspiciosa. Genera una expectativa e iniciativa que el Gobierno había perdido. Esto en política, y sobre todo en economía, es muy importante”. Y añadió: “Que su nombramiento surja de un acuerdo entre Cristina, Alberto y los gobernadores creo que pone fin a las diferencias internas y ordena la gestión unificando la toma de decisiones”.

Con respecto a las primeras medidas, el edil señaló que “queda claro que el primer objetivo es la estabilización de la situación financiera, fortalecer las reservas y tranquilizar a los mercados, sin dejar de mencionar que son siempre los mismos grupos económicos y políticos que motivan estas corridas y que se benefician cuando el país explota. Esto es indispensable para lograr el objetivo final, que es bajar los índices inflacionarios, recuperar el poder adquisitivo del salario y pensar en una justa redistribución de la riqueza producto del crecimiento económico; que se está consolidando ya a niveles superiores a la prepandemia”.

Críticas y desconfianza de Juntos

Juan Fiorini, concejal por el oficialismo comunal, afirmó a Democracia: “Massa es parte de este gobierno desde el primer día y es parte de los problemas que este gobierno generó. No es un cambio. Massa no es confiable, sabemos que no tiene convicciones, que ha prometido mucho y cumplido poco. Todos recordamos la famosa frase donde dijo que iba a ‘barrer con los ñoquis de La Cámpora’. Nada cumplió. La gente no cree en Massa”.

Y amplió: “Festejaron un cambio de ministro, el tercero en un mes, con agasajados y 500 invitados, en medio de una crisis sin precedentes, con la inflación más alta de los últimos 30 años. Creo que no había nada que festejar. Mucho menos ponerse a gritar como barras bravas en medio del acto”. Con respecto a los anuncios en materia económica, consideró que “hubo algunos titulares atractivos, como la reducción del gasto público, aumento de las reservas, dólar y emisión monetaria, pero pocas cuestiones de fondo”.

“No quedó claro a dónde vamos como país y sigue sin ser claro el rumbo. Es difícil creer en este gobierno que tanto defraudó. Recordemos que no hace mucho el Presidente repetía que los problemas de la Argentina eran por tanto crecimiento. Recordemos que prometieron asado y hoy no alcanza para polenta. Recordemos que militaron las tarifas como bandera propia y hoy están anunciando un aumento de 90% a 200% y un límite para los subsidios. Prometieron aumentos para los jubilados desde el primer día, y hoy la jubilación mínima es de 37.000 pesos”.

“Me parece que hay una gran crisis de poder en el Frente de Todos, un gran problema de identidad, y un punto donde deben reconocer que fracasaron. Que las políticas que militaron todo este tiempo Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa no sirvieron y que el país necesita otra cosa”, afirmó.

Juan Pablo Itoiz, concejal por la UCR, afirmó a este diario: “La designación de Massa no soluciona el problema de fondo del Gobierno nacional, que son sus peleas internas. Lo que ha quedado claro es que el Presidente está cada vez más devaluado y sin poder, lo que es gravísimo en un sistema político presidencialista como el nuestro”. Y ahondó: “La cuestión económica no se ha resuelto y no creo que Massa pueda resolverla, por lo tanto, la incertidumbre y la previsibilidad necesaria para salir de la crisis, que ellos mismos crearon, no tiene respuestas. Lo que sigue sin verse es que haya un programa económico y un rumbo para la Argentina, solo anuncios de medidas sin precisión ni grado de alcance, diría expresiones de deseo, lo que denota una puesta en escena y la continuidad de la disputa de poder dentro del Frente de Todos, que perdió contacto con la gente y sólo busca resolver sus propias necesidades”.

Por su parte, Luis Chami, secretario General del Municipio, afirmó a Democracia: “El país está arriba de un Fórmula 1, que tiene como auspiciante la indigencia, la pobreza, la inflación, y que circula sin freno. Massa agarró un fierro caliente, va a caer simpático los primeros meses, pero después, en el caso de que pueda tener algún control de la inflación, dentro del mismo peronismo lo van a tratar de desequilibrar”. Y agregó: “No van a bajar la intensidad de las peleas internas, porque la gobernabilidad en el kirchnerismo es un problema de caja. Fueron desgastando la figura del Presidente, hasta que lo destrozaron, porque el problema de fondo es la caja. Tanto el kirchnerismo como La Cámpora se sostienen con la caja política. Primero fueron por el 40%, después por el 60%, y ahora se quedaron con la totalidad. Y en ese volante del control de la caja lo pusieron a Massa, y se lo van a llevar puesto. O Massa se doblega o se lo van a llevar puesto. Esto va a ser un veranito corto”.

Rodrigo Esponda, concejal por la Coalición Cívica, afirmó a este diario: “Hasta ahora solo escuchamos esbozos de ideas, que no tienen ninguna concreción en medidas, por lo que las expectativas son muy bajas. Hace más de diez días que se sabe que Massa va a ocupar ese lugar y hasta ahora no se concretó ninguna medida. No toman dimensión del dramatismo económico, social y político que está viviendo la Argentina, que necesita una reacción urgente del Gobierno nacional”.

Y agregó: “En cuanto al campo, dicen que la semana próxima van a convocar al sector, ojalá reaccionen rápido, pero me parece que están tomando la situación con una liviandad y unos tiempos que no son los que está necesitando la Argentina. Hasta ahora fueron solo esbozos, entendemos que pueden llegar a ir por el buen camino, si se llegaran a concretar. Va a depender muchísimo de lo que haga Cristina y el núcleo duro del kirchnerismo, porque, a priori, pareciera que las ideas son contrapuestas. Veremos si logran, después de tres años, ponerse de acuerdo. Y generar una baja de la inflación y un tipo de cambio que permita producir, que no quede todo en un relato”.

Educación

Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba, afirmó a Democracia: “Es una nueva etapa del Gobierno, como se ha planteado y, por lo tanto, parece una nueva oportunidad, que habrá que ver cómo se desarrolla, pero también parece ser una de las últimas posibilidades que tiene el Gobierno de reconducir la crisis”. Y amplió: “Con respecto al control de la inflación, el gasto y la crisis financiera es lo que ha planteado el ministro como los tres temas principales y, como ya se lo hemos planteado, nos pondremos a disposición respecto a mejorar estas condiciones, en términos de buscar los consensos con los distintos sectores políticos, económicos y sociales para poder encauzar, en primer lugar, la crisis, pero fundamentalmente para plantearnos un mejor horizonte de desarrollo”.

Con respecto al impacto en la región, afirmó que “es determinante el diálogo con los sectores productivos y, en particular, con la agroindustria”, y destacó que es una de las definiciones que tomó el ministro.

La máxima autoridad de la Unnoba anticipó que para las universidades será clave el debate en torno al presupuesto nacional, donde “se pondrán en números muchas de las metas a desarrollar para el año que viene y que, naturalmente, tiene definiciones de las políticas del Estado nacional”.

En este sentido, consideró que el tratamiento del presupuesto, que comenzará el mes próximo, “va a ser un punto de inflexión” para determinar con qué presupuesto contará la casa de altos estudios a partir del año que viene, como así también las relaciones paritarias, tanto de los docentes como de los no docentes. “En definitiva, se trata de tener esa perspectiva que, en medio de una crisis, es lo que uno pierde. Es difícil pensar en el mediano plazo cuando estamos transitando por una crisis de esta dimensión”, sopesó.

