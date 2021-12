Preocupa la sequía y aseguran que ya complica la actividad agrícola

Andrés Moutous asumió el pasado 21 de diciembre la presidencia de la Sociedad Rural de Junín, aunque su actividad dentro de dicha institución ya venía de la gestión anterior, cuando fue vicepresidente durante el mandato de Gustavo Frederking.

Consultado sobre la actividad agropecuaria actual, tras una buena cosecha de trigo, Moutous manifestó: “El panorama actual es complicado. La cosecha de trigo y cebada, lo que es grano fino, fue muy buena en la zona, pero ya desde hace un tiempito estamos atravesando una sequía grande, un período de sequía bien marcado y bien complicado”.

“En realidad venimos de un año anterior ya seco. No tenemos reserva de agua en el perfil del suelo, y en este momento, ya se empieza a marcar que habrá pérdidas y daños en lo que es cultivo de cosecha gruesa: soja y maíz, principalmente”, explicó.

“Ya hay algún daño marcado. Vamos a necesitar que en el corto plazo haya lluvias, porque si no va a ser bastante crítica la situación”, acotó.

Falta de lluvias

Planteada la situación, según lo expuesto por el ruralista, el pronóstico del clima para este verano causa preocupación. “Por lo que hablan desde Meteorología, para los próximos 10 días, no hay nada significativo en materia de precipitaciones y estamos necesitando que sean marcadas, no chaparrones, sino lluvias abundantes”.

“En lo que es el partido de Junín, la situación está bastante complicada. Hoy por hoy ya podemos hablar de daño y pérdidas. Ojalá que sean lo menos posible y se corte lo más rápido que se pueda con esta sequía, pero hasta fines de enero no habría ningún tipo de precipitaciones marcadas. Encima –agregó- las temperaturas son muy altas y todo esto no colabora con el desarrollo de los cultivos, sobre todo en este período, que es crítico para el maíz y en unos días será para la soja también”, explicó Moutous.

En lo que es ganadería, el entrevistado dijo que el no tener reservas forrajeras no era bueno. “En este momento necesitamos tener buena producción de pasto, más allá de que estén los animales en el campo, también necesitamos hacer reserva para el invierno”, anticipó.

Exportaciones

Respecto a las exportaciones sea de cereales como así también de carne vacuna durante el 2021 y los límites que pone el Gobierno tendiendo a disminuir el alza de precios, Moutous se pronunció en contra de las limitaciones a las exportaciones y también en contra de las retenciones a las que consideró “impuestos totalmente distorsivos”.

“No es la solución ni para el control de precio ni para bajar el precio. La forma por la cual podamos tener más acceso a la carne y los precios de los derivados del trigo y el maíz, es un aumento en la producción para que haya excedente. No es la forma la limitación”, destacó.

“Nosotros, como país agroexportador, necesitamos producir alimentos para el mundo, venderlos y el ingreso de dólares a Argentina es fundamental para mantener los recursos del país. En lo que es carne, puntualmente, hay un error de concepto. Cuando se cerraron las exportaciones de la carne, se cerró de la carne que iba a China, que es de manufactura, y no es la que se consume en nuestro país”, afirmó.

“El problema del acceso o no acceso que tiene la gente a la carne, es porque la economía está devastada. A la gente no le alcanza la plata, no solamente para comprar carne, sino para vivir”, apuntó.

Comisión Directiva

La nueva comisión de la Sociedad Rural de Junín es la siguiente:

Presidente: Andrés Moutous

Vicepresidente: Hernán Mariano Guibelalde

Secretario: Gerardo René Aperlo

Tesorero: Juan Agustín Batac

Vocales titulares: Juan Ignacio Alzari, Gustavo José Longinotti, Guido Andrés Barbieri, Sebastián Pablo Parodi, Mirta Beatriz Sciutto, Zulma Beatriz Ullúa, Luis Oscar Castellazzi y Rodolfo Clemente Lapietra

Vocales suplentes: Bruno Eduardo Barbieri, Bernardo Miguel Guibelalde, Luca Bentorino, Martín Roberto Real, Nancy Beatriz Rubio y Claudio Rosas (h).

El nuevo presidente

Andrés Moutous tiene 38 años de edad, es ingeniero agrónomo y, entre otras actividades, administra la cabaña familiar La Paterna. Tras la Asamblea del pasado 21 de diciembre, estará al frente de la entidad ruralista de nuestra ciudad por un año.

En diálogo con Democracia, Moutous recordó que ya estaba en la Comisión Directiva de la gestión anterior, por lo cual daría continuidad a la línea de trabajo que se venía teniendo.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo