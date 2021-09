Dar el Paso denunció al oficialismo por “incumplir con la ley electoral”

Desde la lista 506 Dar el Paso, que lleva a Juan Pablo Itoiz como precandidato a concejal en primer término, acusaron que se vienen dando actos de campaña “no permitidos” por el Código Electoral Nacional y dieron aviso públicamente "al Poder Ejecutivo Municipal, en cabeza del intendente Pablo Petrecca, a su precandidato, el senador provincial Juan Fiorini, y a toda la comunidad de Junín sobre la plena vigencia de la prohibición de la inauguración de obras públicas".

"Sin perjuicio del principio de publicidad de actos de Gobierno que establece la Constitución, el Código Nacional Electoral fija la responsabilidad penal para los incumplimientos y las sanciones al respecto", expresaron.

En tanto, aclararon que "el Código Electoral no habla solo de inauguración de obras sino que también prohíbe hacer cualquier tipo de acto que promueva el voto. También aclaramos que si se trata de “recorridas” u otro tipo de eventos también entraría en la prohibición".

“Por lo expuesto, instamos a que se retiren todas las publicaciones de redes sociales y otros medios desde el día de la prohibición de actos de campaña (desde el 18 de agosto de 2021 a la fecha)”, agregaron.

“Siempre Juntos”

Desde el espacio que lidera el jefe comunal, Pablo Petrecca, señalaron a este diario: “Estamos muy cerca de las PASO y no es momento de cuestiones menores, de entrecasa. El objetivo de Juntos es construir una Argentina mejor, superadora del desastre que estamos transitando de la mano de la gestión actual del kirchnerismo. No vamos a entrar en chicanas de la política partidaria, nuestros esfuerzos están puestos desde el vamos en mejorar la calidad de vida de los juninenses, en brindar herramientas para generar trabajo genuino y en garantizar la calidad educativa a las nuevas generaciones”.

Y añadieron: “Los juninenses y los argentinos en general estamos cansados de la política del enfrentamiento, no hay tiempo para perder, ya han hecho demasiado daño mintiendo, siendo prepotentes, dividiéndonos. Desde nuestro espacio, también le decimos basta a esta vieja forma de hacer política”.

“Al margen de las PASO, queremos que los juninenses vivan un poco mejor cada día. Y estamos convencidos de que tanto Diego Santilli como Facundo Manes quieren eso. No es momento de chicanas, no nos desviemos del tema: pensemos en grande, en beneficio de todos los argentinos”, cerraron.