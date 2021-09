Desalojaron a las familias que habían tomado los terrenos en el barrio La Vaca

En la madrugada de ayer, alrededor de las 6, por orden del Juzgado de Garantías 1, efectivos policiales procedieron a desalojar los terrenos que habían sido tomados por vecinos de Junín, en la zona de José Hernández y Camino del Resero, en el barrio La Vaca.

Horas más tarde, las familias, que habían empezado a construir precarias viviendas, realizaron una manifestación en Pastor Bauman, donde cortaron el tránsito vehicular y quemaron cubiertas.







Al respecto, el director de Seguridad, Luis Chami, sostuvo: “Yo estoy convencido de que esto es típico en cada campaña electoral. Hay gente que dice que trabaja, pero no se anima a hacer un expediente en la municipalidad, ya que estamos generando los bancos de tierra con servicios”.

“Saben que esto viene de la mano de la política para afectar a una gestión que venimos haciendo con Pablo Petrecca. No nos escondimos nunca”, apuntó.

“Si alguien necesita un terreno se tiene que llegar a Bienestar Social y vamos a hacer el expediente y no para cajonearlo como dicen, ya que estamos gestionando banco de tierras y llegando con las mejoras para que la gente pueda pagar un terreno y construir su casa”, explicó.

“Estamos en un momento electoral, al igual que hace dos años cuando se dio la toma del cuadrante Noroeste y acamparon en la plaza 25 de Mayo. Por las cámaras, sabíamos quién le llevaba alimentos y quién estaba detrás de eso. El caos lo generan y ustedes y todo el mundo huele que está la política detrás de esto”, manifestó Chami.



“No hay que jugar con la desesperanza de la gente, que realmente tiene necesidad y no está en situación de calle. Nosotros estamos a favor de la gente y tratando de que todos los días Junín esté un poco mejor”, afirmó.

“El Municipio está haciendo convenios para poder darles lotes a la gente, pero hay que llevarles agua potable, cloacas, y luz, que sale por recursos municipales. Ahora venimos llegando a los barrios con los servicios que dejó faltante la gestión anterior”, subrayó.

“Hay que acordarse de que Cristina no terminó el barrio del Plan Federal, que muchas veces fueron usurpadas y los propietarios hicieron reclamos”, concluyó.