Facundo Manes en Junín: “Yo quiero discutir la agenda de la gente”

El precandidato a diputado nacional por la UCR, Facundo Manes, que conforma el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos en la provincia de Buenos Aires, estuvo ayer en Junín y visitó nuestra redacción para ser entrevistado en exclusiva por Democracia.

El neurocientífico, que se sumó al espacio tras ser convocado por el radicalismo, se refirió a los desafíos del país, la necesidad de debatir puntos estratégicos y apostar al conocimiento para el progreso.

“Yo quiero discutir la agenda de la gente. La gente está sin futuro, desesperanzada, no le alcanza la plata, 7 de cada 10 chicos en el Conurbano bonaerense son pobres”, aseguró, e hizo hincapié en el “capital mental” de los ciudadanos y dijo que los proyectos estarán basados “en construir una nueva Argentina que apunte a la modernidad y no discuta el pasado ni el subdesarrollo sustentable”.

Convocar a todos los sectores

Sobre su candidatura, Manes aseguró: “Me pareció que la pandemia era un momento para participar, colaborar, no solo de mi persona, sino de todos los argentinos porque es una crisis multidimensional, es quizás la mayor crisis de la historia argentina. Es una crisis de salud, educativa, económica, moral, psicológica, y va a tener un gran impacto por los próximos años así que es momento de involucrarnos y dar el paso todos”.

Destacó a su vez el pedido de la UCR para que conforme la lista: “Yo no lo podía hacer solo y vino la Unión Cívica Radical, los máximos dirigentes, a pedirme que sea candidato y me invitaron al Comité Nacional, me hicieron la propuesta formal y sentí que era el momento de incorporarme a la política”.

Manes aseguró que “la política es la mayor herramienta de transformación social”, y que por ello “es muy bueno aportar un granito de arena, de alguien que no viene de la política, a la política y no solo del radicalismo convocando a los peronistas, al GEN, a los socialistas, a todos los sectores, porque los desafíos que se vienen en un mundo nuevo, en un país nuevo, son inmensos y van a ser gigantescos, nunca imaginados y nos necesita a todos, casi como fue la reconstrucción democrática”.

No obstante, aseguró que ahora es hacia “el progreso y la modernidad”. “Argentina hace décadas que viene involucionando, así que tenemos un desafío casi como el que tuvo la Argentina en el ´83, de reconstruir un sistema democrático que duró décadas, pero lo hicimos entre todos, si bien lo lideró Alfonsín, y la Unión Cívica Radical convocó a todos los sectores”.

Consideró que “hoy estamos frente a un desafío similar. Lo podemos hacer y si no lo generamos vamos a seguir generando pobres, más subdesarrollo, más desigualdad. Podemos hacerlo o no, pero el destino no está escrito, lo construyen los seres humanos”.

“Comprometidos con una agenda moderna”

Consultado sobre la incidencia que pueda tener en el electorado la “pata peronista” en la Unión Cívica Radical, aseguró que están “muy contentos con las listas, orgullosos de tener una diversidad, que represente la Provincia, a todos los sectores. Estamos convencidos de que esta épica se hace entre todos”.

A su vez destacó: “Quiero decirles que nosotros nos incorporamos en una coalición preexistente y mucha de la gente que estaba, como peronismo republicano, estaba en la coalición preexistente de Cambiemos. Y por otro lugar quiero decirles que están todos comprometidos, ni hablar de Danya (Tavela), con la que tenemos fotos del 2015 acá en Junín, hablando de la revolución del conocimiento, que es de lo que venimos a hablar ahora”.

“Estamos todos en la lista convencidos y comprometidos con la agenda moderna y vamos a tener que sumar más argentinos, porque tenemos que comprometernos casi como reconstruimos la democracia con reconstruir el progreso en la Argentina; y la verdad que todos en la lista están comprometidos con esa agenda moderna que venimos a proponer y con la unión de los argentinos”.

Rumbo a las PASO

Consultado por los cruces con el precandidato de Juntos, Diego Santilli y el jefe de Gobierno de Caba, Horacio Rodríguez Larreta, Manes aseguró: “Yo soy médico, vengo a sanar, a curar, a ayudar y nunca agredí a nadie, no voy a agredir a nadie, te pido que encuentres una agresión mía. Lo que dije fue solo una expresión de deseo en un tema menor, que se hizo mucho lío” y agregó, “vengo a buscar moderación, vengo a buscar concordia, a aportar a la unión de los argentinos, así que no entendí la reacción sobredimensionada de lo que pasó, porque fue una expresión de deseo, en un tema que es obvio que debe ser así”.

“En este caso los que me agredieron fueron otras personas a mí, y yo no respondí. Justamente lo que planteo es moderación, pero los ataques los recibí yo. Yo no ataqué a nadie”, enfatizó.

Reconoció que le da “poco valor a eso”, porque quiere “discutir la agenda de la gente. La gente está sin futuro, desesperanzada, no le alcanza la plata, siete de cada diez chicos en el Conurbano bonaerense son pobres. Los chicos están aún si ir al colegio presencial. La agenda de la gente es otra”.

“Yo quiero estar con la gente, discutir y abrazar el dolor de la gente, no me muevo por opiniones de otras personas. Coincido que tenemos que ir a la moderación, pero en todo caso hay que pedírsela a otros, no a mí porque yo no agredí a nadie”.

Sobre el camino a las internas aseguró que “es la batalla por la Argentina, la lucha de nuestras vidas, si no hacemos esto y no convocamos a un Gobierno de gran espectro de todos los sectores, a un acuerdo parlamentario para debatir cuatro o cinco puntos que sean estratégicos para Argentina y nos lleven al progreso, Argentina va a tener más pobres, más desigualdad y va a ser más inviable de lo que casi es ahora”.

Y reiteró: “Es la lucha de nuestras vidas como fue en los 80 la vuelta de la democracia, ahora entrar en la modernidad”.

Proyectos

Consultado sobre la posibilidad de ser electo y los proyectos en mente, Manes aseguró que “el primero es invertir en lo más importante que tiene una sociedad, el capital mental de los ciudadanos, sobre todo los chicos”. Explicó que “con buena nutrición, que impacte positivamente en el cerebro, con estimulación afectiva, cognitiva, educativa, de calidad, porque si no es inmoral y es una hipoteca social, si no invertimos en el cerebro de los chicos”.

Remarcó que actualmente hay cuestiones que afectan el cerebro de un chico “hoy en gran parte de la provincia de Buenos Aires está siendo afectado por la malnutrición la pobreza, la violencia, la desigualdad, la falta de afecto, de estímulo educativo”.

“El segundo tema que voy a trabajar sin duda es la Salud mental. La salud es una sola, física y mental y no podemos separar lo físico de lo mental. Tan importante como la vacunación es la psicoeducación, hablar y trabajar y educar a la sociedad sobre el estrés que estamos viviendo, la ansiedad, la angustia, la depresión. Repito, tan importante en la respuesta de una pandemia como la vacunación o la detección o tratamiento físico, es la educación en salud mental, porque el impacto de la salud mental va a durar años”.

A su vez, aseguró que trabajarán para “reducir la precarización laboral. Hay que hacer un régimen independiente de trabajo para que esté más conectado con la Seguridad social, con el sistema sanitario, hay que apoyar a las pequeñas pymes con menos de 10 empleados, hay que hacer una conectividad enorme en la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, aseveró que el mundo vive hoy una “nueva revolución industrial” y que en ese mundo nuevo “la Economía es el cerebro de los ciudadanos, en la capacidad de innovar, en la ciencia y la tecnología, no podemos tener una falta de conectividad como tenemos ahora o incluso mala conectividad”.

Finalmente, adelantó que el trabajo del bloque estará basado en “construir una nueva Argentina que apunte a la modernidad y no discuta el pasado ni el subdesarrollo sustentable. La discusión económica hoy en el mundo es por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos”.

Danya Tavela: “Es el momento de dar el paso”

La actual vicerrectora de la Unnoba y precandidata a diputada nacional, Danya Tavela, aseguró que está “muy comprometida”, con la propuesta.

“Para mí el proyecto que convoca, lo hace para poder crear futuro, poner esperanza en los argentinos, yo me sumo, me entrego al proyecto, contribuyo”, resaltó.

“Me parece que es el momento de dar el paso. No es solo un lema de la lista, es el sentir de muchos de nosotros que venimos participando, quizás desde algún lugar más técnico, más ligado a un área específica y que hoy decidimos que es el momento de empujar para adelante”.

A su vez, destacó que “no es casualidad” que haya precandidatos de la Unnoba, “desde siempre hemos planteado que el conocimiento es el camino para el desarrollo, no hay otra alternativa, porque es así el orden mundial y porque uno se da cuenta que en la medida que las personas evolucionan y las tecnologías evolucionan, se necesita más tecnología y más conocimiento para evolucionar”.