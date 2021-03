Presentaron "Cuentos de tu ciudad”, un libro que compila narraciones infantiles

La dirigente juninense, Rocío Giaccone, presentó el libro "Cuentos de tu ciudad", un volumen de cuentos infantiles que compila narraciones y que surgió de un concurso que tuvo el objetivo de generar una producción literaria para niños y niñas de la provincia de Buenos Aires.

Estas historias, que con gran talento han creado las narradoras elegidas, buscan atraer el interés de los más pequeños para estimular su imaginación, fomentar su creatividad y abrirles una puerta al maravilloso mundo de literatura y de los libros.

Las autoras son Adriana Commisso, Melina Mantegazza, Marisa Chela y Patricia Rosales, mientras que la ilustración estuvo a cargo de Tony Mesa.

“La semana que íbamos a presentar esta obra fue cuando comenzó la pandemia por lo que lo postergamos y llegó un año después”, explicó Giaccone.

Sobre cómo surgió el proyecto, Giaccone recordó: “En 2018 cuando viajaba a La Plata como legisladora, en uno de esos viajes llegó un informe de la Defensoría de la Provincia que hablaba de las inequidades en el ejercicio de los derechos de niños y niñas en el Conurbano”.

“Cuando uno comienza a leerlo empieza a ver datos sobre el déficit en los espacios de socialización como puede ser lo deportivo, artístico y cultural; y en el acceso a internet de las familias más vulnerables y a libros”, agregó.

“Cuando leí la parte de que faltaban bibliotecas en las casas se me vino a la cabeza mi primera biblioteca y me acordé en ese momento lo que costaba comprar el libro de cuentos”, continuó.

“A partir del dato de la Defensoría me propuse a difundirlo. Además entre otros aspectos se destacaba que el 30% de los niños compartía colchón, un 20% no festejaban cumpleaños y un 50% no leyeron o no le contaron cuentos o no tenían libros”.

A raíz del informe “realicé una convocatoria para escribir cuentos para niños y hubo muchas presentaciones que se evaluaron por autores conocidos”, destacó.

“Este es un granito de arena de mi parte y me parece importante seguir impulsando estos trabajos”, subrayó.