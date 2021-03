Advierten que los comercios y gastronómicos juninenses no resistirían un nuevo cierre

La suba de casos en el país, en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el Conurbano son la prueba del inminente rebrote de Covid que alerta a todo el sistema de salud pero que también preocupa a un amplio sector de la economía ante una posible nueva medida de aislamiento.

Mientras se acentúa el pedido a la población para que no se relaje y extreme los cuidados, desde el sector comercial y gastronómico advierten que otro cierre sería catastrófico.

Comercios y concientización

Marcos Maroscia, presidente de Comercio e Industria indicó que “el rebrote se espera y va a ocurrir pero hay que trabajar para que impacte lo menos posible”.

Aseguró que la entidad mantendrá reuniones con el Sindicato de Empleados de Comercio y los centros de salud “para trabajar en campañas de concientización”.

No obstante aseguró que “si hubiera que volver al cierre sería catastrófico” y agregó que “muchas empresas tomaron deuda, hay muchos riesgos. Realmente esperamos que no suceda”.

Y para ello, remarcó “hay que tener conciencia de que esto puede afectar mucho. Y que es grave y no tiene salida, más allá de la vacuna. Esperamos que haya más concientización para evitar tener que volver a cerrar. Y es un trabajo de todos”.

Gastronómicos

El presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Junín, Juan Víctor Casella manifestó que “hay mucho temor de tener que volver a cerrar”.

Recordó: “Somos el sector que más se perjudicó, los hoteles y restaurantes. Y abrimos con muchas limitaciones así que el miedo está”.

A pesar de ello destacó que “hoy el comercio está más preparado, con protocolos y muchos cuidados. Uno se ve más preparado, el año pasado no se sabía demasiado y hoy ya está todo en marcha”.

“Realmente esperamos que no se cierre y que sigamos trabajando. Se sabe que el detonante no son los negocios. Además, no podríamos resistir un nuevo cierre”.

Sobre la situación del sector aclaró que “hoy trabajamos regularmente pero estamos pagando lo que adeudamos, más lo corriente. Es muy complejo”.

Mariano Zinani, propietario del restó Tercer Tiempo, reconoció que por el momento no se conocen medidas pero aseguró: “Tenemos la esperanza de poder seguir abiertos con todos los protocolos y sobre todo con la necesidad de seguir trabajando”. “Estamos muy optimistas pero hay que ver que la gente tome conciencia”, aseguró.

Zinani remarcó que “fue un año difícil. Gracias a Dios los comercios han trabajado bien en verano pero no alcanza a cubrir los casi 8 meses cerrados. Con 4 meses de trabajo no resolvemos. Muchos no van a resistir otro cierre. Esperemos que no pase”.