El coro Panambí realizará los ensayos en España 37

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y la profesora Susana Perea, a cargo del coro Panambí firmaron un convenio a través del cual el Municipio le cede a la entidad cultural un salón de las instalaciones de España 37 para que puedan realizar allí sus ensayos.

Cabe destacar que el coro funciona en la Escuela de Estética, pero al ser esta una institución educativa no permite que pueda abrir para personas mayores de 61 años. Por tal motivo, desde el Gobierno de Junín se buscó una alternativa para que puedan realizar sus actividades.

Al respecto, Nora Mahuad, quien hizo las gestiones correspondientes, manifestó: "Apenas Susana (Perea) me contactó diciéndome que tenían el inconveniente de que su lugar no se podía utilizar por tener gente mayor de 60 años, tratamos de buscar un lugar que sea amplio para que puedan desarrollar su actividad. Y así surgió la posibilidad de estar en España 37, un lugar amplio que permite trabajar con la gente distanciada".

Por su parte, Perea indicó: "Es más que fundamental haber conseguido este lugar. De por sí el coro tiene su lugar en la Escuela de Estética, pero como pertenece al sistema educativo y la Dirección de Cultura y Educación no permite que haya mayores de 60 años, nos teníamos que reubicar y tuvimos que salir a buscar una alternativa.

Además, agregó: "Con este lugar cerró todo ya que está bien ubicado y además lo tenemos sin costo alguno. Es amplio y nos permite ir citando al coro por partes para guardar el distanciamiento correspondiente. Estamos felices y agradecidos a Nora (Mahuad) a Eduardo (Albarello) y por supuesto al Intendente Petrecca, que siempre está presente y nos acompaña en nuestras actividades".