Cuidado del medioambiente: tratamiento de neumáticos y ramas

En el contexto de una gestión integral de los desechos que llegan al Relleno Sanitario, el Gobierno de Junín realizó el “Operativo neumáticos” para darle el tratamiento correspondiente a las cubiertas que cumplieron su vida útil.

El intendente Pablo Petrecca junto con la subsecretaria de Medio Ambiente, Perla Casella, estuvieron presentes en el lugar para observar dichas tareas, que comprendieron también las ramas y los restos de poda.

También participaron de la recorrida el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Dr. Gabriel D'Andrea, los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini y la coordinadora del área de Medio Ambiente, Cecilia Laffaye.

Al respecto, el intendente Pablo Petrecca sostuvo: "Es muy importante el trabajo que se realiza en el Relleno y por eso lo queríamos mostrar, ya que hay un esfuerzo muy grande en todo esto y es algo que soñamos y pensamos. En el 2011 comencé a recorrer este lugar cuando era basural, en el 2013, ya siendo concejal, pensando y armando equipos para tener un plan integral de la gestión de residuos y en el 2015 presentando el programa”.

“Parecía una utopía transformar el basural a cielo abierto más grande de la provincia en un Relleno Sanitario, pero hoy vemos que eso es una realidad. Contemplando cada medida de bioseguridad, sanitaria y del cuidado del medioambiente, tenemos un relleno como corresponde y con distintas celdas para el tratamiento de cada residuo que ingresa a este lugar", destacó.

Además, Petrecca señaló: “Hay un trabajo importante de los recuperadores cuando llega el residuo del domicilio, ya que lo procesan y lo puedan utilizar para su venta; hoy se hizo este operativo de ramas y gomas para darles el tratamiento correspondiente. Esto es algo que no se ve, pero todos los juninenses generamos una gran cantidad de residuos y a todos hay que darle el tratamiento correspondiente”.

“Todo es parte de un plan y por eso queremos mostrarles a los vecinos que el esfuerzo que hacen con el pago de las tasas se ve reflejado en este lugar”, indicó el jefe comunal y agregó que “hay seriedad, trabajo y un gran cuidado del medioambiente, que es un tema que se discute a nivel mundial. Esto lo hacemos no solo para cuidar ahora el medioambiente, sino especialmente para las futuras generaciones”.

Por su parte, Perla Casella expresó: "Esto es parte de la gestión que tenemos de residuos dentro del Relleno Sanitario y trabajamos para tener una gestión adecuada de cada uno de los residuos que llegan. Los domiciliarios que vienen de las casas van a la celda con la membrana como corresponde para evitar la contaminación de los líquidos, pero hay otros residuos como las ramas y los neumáticos que tienen otras complejidades, como la capacidad de prenderse fuego y generar incendios”.

“Hoy este operativo es para ese tipo de residuos y queríamos mostrar cómo trabajamos con cada uno de los residuos que entran al relleno", resaltó y añadió que “luego del proceso que realiza la máquina, las cubiertas serán entregadas para que puedan ser recicladas y convertirse en productos, en vez de estar en el relleno”.

La subsecretaria de Medio Ambiente también indicó que “hay riesgo en la acumulación de agua de lluvia y ser una fuente de mosquitos y el dengue. De esta forma, seguimos trabajando para que cada uno de los residuos que generamos en la ciudad tenga una gestión adecuada. Este tipo de residuos son generados porque son parte de su actividad, como lo son las gomerías, y quizás antes no tenían la posibilidad de que se les dé un tratamiento adecuado y por eso estamos ofreciendo este operativo".