La Unnoba comienza en febrero con clases virtuales y presenciales

El 3 de febrero la Unnoba inicia oficialmente el nuevo año lectivo y para ello prevén actividades presenciales y virtuales, con mucho énfasis en los ingresantes, ya que muchos llegan sin haber tenido un último año de Secundaria en las aulas.

En diálogo con Democracia, el rector Guillermo Tamarit se refirió a la experiencia del año pasado, las expectativas de cara a este ciclo y destacó una “deuda” que habrá con los estudiantes, de cara a la pospandemia.

Comienzo en febrero

“Tenemos previsto el inicio de actividades, que tienen distintas modalidades en la medida que se mantenga la situación actual”, destacó el rector.

“Todos los alumnos van a tener por default actividad virtua, mientras que va a haber distintos grupos de alumnos que van a tener actividades presenciales y virtuales, siempre que el alerta sanitario continúe en esta situación. En ese caso está previsto que los alumnos ingresantes este año tengan parcialmente actividad presencial y otro porcentaje virtual”, explicó.

A su vez, indicó que “para los alumnos de tercer año en adelante de la Universidad, como tenemos un número razonable de alumnos por materia, sí creemos que vamos a poder estar en actividades presenciales en mayor porcentaje”.

Todo se pone en marcha el 3 de febrero, pero aclaró: “Iremos viendo caso por caso y sobre todo vamos a tomar debida nota de cuando empiece a funcionar con todos los protocolos para no poner en riesgo la salud de docentes, no docentes ni alumnos”.

Cabe recordar que el conjunto de universidades ha enviado protocolos que fueron aprobados por el área de Salud y el ministerio de Educación.

“A partir de eso, cada universidad pone en marcha un protocolo específico que depende de la situación sanitaria”.

Conectividad

Consultado sobre cómo afrontó la Unnoba la virtualidad y la cuestión de la conectividad, Tamarit reconoció: “Creo que tenemos una gran experiencia”.

En esa línea, indicó: “Nosotros hemos utilizado buena parte del final del año para tener la posibilidad de apropiarnos de la experiencia. Para nosotros el sistema virtual ha sido una gran herramienta en la crisis sanitaria, pero no alcanza”, y aclaró: “Tenemos necesidad de actividades presenciales sobre todo en prácticas profesionales, un conjunto de elementos que no pueden sustituirse por la virtualidad. Pero lo que sí creemos es que vamos a poder mejorar en la virtualidad, la accesibilidad de herramientas de la virtualidad que son programas, capacitación docente y de estudiantes para el uso de estas”.

Así, aseguró, “tenemos ese desafío sobre todo con los ingresantes. Hemos visto que en los alumnos que ya tienen un recorrido en la universidad la virtualidad fue mucho más accesible y en muchos casos ha mejorado rendimientos, mientras que para los que ingresan por ahí los pone mucho más lejos. Un primer año virtual es más dificultoso”.

Tamarit aseguró que esperan “mejorar esa experiencia y sumarle presencialidad para mejorar la experiencia del año pasado” y aclaró que hay un curso para ingresantes ya que “son alumnos que no tuvieron su último año secundario presencial”, en un panorama inédito.

Pospandemia

En la educación como en muchos otros temas, Tamarit reconoció que “la pospandemia significará un alivio para poder llevar adelante la tarea, pero lo que no debemos olvidar es la enorme deuda que estamos construyendo con el conjunto de los estudiantes. No es lo mismo tener un año de actividades presenciales que no tenerla”.

El rector aseguró que “hay una enorme tarea pospandemia, para que se recuperen contenidos, posibilidades y no cortar por lo más fino o dar por superada la cuestión porque, si no, son los alumnos los que se van a quedar con esa deuda en torno a la educación”.

“Hay que estar muy atentos. Y que haya educación de calidad será clave para ver cómo restituimos esto que han perdido”, concluyó.