Propietarios que contraten mano de obra deberán comunicarlo al municipio

Luego de la habilitación de los comercios de venta de indumentaria y calzado, se sumó la actividad que comprende obras particulares.

En ese sentido, representantes del municipio se reunieron con referentes de los colegios profesionales de arquitectos, constructores e ingenieros y representantes de los trabajadores, para ultimar detalles sobre cómo será la apertura de la actividad de la construcción en Junín.

Además, el intendente Pablo Petrecca mantuvo una entrevista con TeleJunín en la que se refirió a la nueva forma de “cuarentena administrada”.

Obras particulares

El arquitecto Marcelo Balestrasse, titular de la secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Junín, indicó: "seremos muy rigurosos en el cuidado de todos los trabajadores de una obra y en evitar el posible contagio. En la reunión de ayer hemos ratificado algunas cuestiones del protocolo. Una vez cumplidos todos los pasos, se podrá comenzar con las obras, lo que ocurrirá cuando cada propietario junto con su profesional declare en nuestra oficina de obras particulares, mediante una declaración jurada que deberá estar firmada, sobre la aplicación del protocolo en cada una de las obras, ya sean de grandes características, medianas o pequeñas, como puede ser la refacción de una casa".

En otro orden de cosas, el arquitecto precisó: "En el caso de que un propietario tenga albañiles, electricistas o plomeros trabajando en sus casas sin la dirección de un profesional, deberán comunicarlo a nuestra oficina de obras particulares. Más allá de esto, inspectores nuestros y de Uocra estarán recorriendo las obras supervisando el cumplimiento de todos los requisitos".





"Apelamos, a partir de ahora, a la responsabilidad de todos. En la página del Gobierno de Junín, junin.gob.ar, está disponible tanto el protocolo como la planilla de declaración jurada de inicio de obra y hasta tanto no se tenga esa planilla presentada en la dirección de Obras Particulares, ubicada en el tercer piso de Rivadavia 80, con la firma del propietario y profesional de la obra o del propietario solo -si no hay un profesional- las obras no estarán habilitadas para iniciar".

"Sabemos que hay grandes obras que requieren mano de obra de otros lugares. En este caso, se reglamentó que aquellos operarios que vengan de ciudades donde hay circulación del virus deberán cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días, para después sí comenzar a trabajar. Estamos hablando de especialistas, personas que realizan un trabajo que es necesario contratarlos de afuera. Si no, es prioritario la contratación de mano de obra local", agregó.

Por último, el funcionario informó que "en la página del gobierno estará disponible el protocolo específico de esta actividad. Recomiendo que todos los involucrados en una obra, de la envergadura que sea, lo lean y lo cumplan, todas y cada una de las normas especificadas. También apelamos a la responsabilidad de todos, cuidando la higiene de los trabajadores y la limpieza del lugar. Si todos trabajamos a conciencia vamos a poder trabajar y si no, lamentablemente se volverá a cero si comienza a ver circulación del virus".

Por su parte, Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra Junín, agradeció la conformación de la mesa, “porque entre todos pudimos llegar a esto de empezar a trabajar, tras esperar 40 días desde el inicio de la cuarentena. El control sanitario será estricto, debemos cuidar a los trabajadores, que sabemos tienen la necesidad de trabajar pero deberán hacerlo cuidándose y cuidándonos entre todos. Por eso estaremos recorriendo las obras velando por el cumplimiento del protocolo".

"Sabemos que hay empresas que trabajan con profesionales y maquinistas de otras ciudades, les pedimos por favor que esto se declare, porque pueden venir de ciudades donde hay contagios y es muy importante que cuidemos la salud de todos", remarcó para finalizar el dirigente gremial.

Por su parte, Pablo Petrecca aseguró que “es clave que cada empleador, que cada responsable de obra privada, sea quien haga cumplir estos protocolos a rajatabla porque va a depender de nosotros que podamos seguir como hasta ahora”.

Actividades económicas

Sin duda la flexibilización de nuevas actividades que tuvo lugar esta semana significó un alivio para muchos trabajadores que necesitaban abrir sus comercios para subsistir.

“Tuvimos que tomar decisiones como municipio en la flexibilización y este fino equilibrio que hay entre la actividad económica sin que eso ponga en riesgo la parte sanitaria y todo el esfuerzo que hemos logrado, que ha sido muy positivo en nuestra ciudad hasta el día de la fecha”, aseguró Petrecca a TeleJunín, quien además destacó la mesa de trabajo que se realizó el sábado pasado, conformada por distintos referentes políticos de la comunidad, sectores sindicales, sociales, empresariales, con quienes se discutieron los pasos a seguir.

“Esa reunión fue muy importante para mí, convocada por la universidad, la Agencia de Desarrollo, porque a partir de allí surgió el consenso para poder avanzar en la flexibilización de ciertas actividades económicas en nuestra ciudad. Siempre con la mirada y el control y cumplimiento estricto de los protocolos y lógicamente toda la parte sanitaria”.

El intendente destacó los protocolos de los distintos sectores que fueron evaluados por la mesa de salud, conformada por actores de la salud, sobre todo infectólogos, y ue luego se enviaron a la Provincia.

Entre los rubros más importantes destacó: “Tenemos que hablar de la obra particular, albañiles y rubros relacionados con la construcción que son muchos, las peluquerías, comercio minorista de ropa y demás, entre otras tantas profesiones y actividades, que van a generar movimiento”.

“Ser mucho más responsables”

Para el intendente, la nueva flexibilización “para nada implica que lo peor haya pasado. Esta apertura económica no implica que tengamos que relajarnos, no implica que la cuarentena haya terminado, muy por el contrario, tenemos que ser aún mucho más responsables, solidarios, frente a nuestro vecino en el cumplimiento de la cuarentena”.

“Estamos en contexto de cuarentena, de crisis y es importante que entendamos eso”, explicó y llamó a cumplir con las medidas de cuidados para quienes deban salir de casa.

Asimismo, aseguró que “continúan los controles en los accesos a la ciudad, desinfección en sectores donde hay masividad con la policía ecológica, control de mercaderías y de quienes ingresan a nuestra localidad, la cadena sanitaria en inmediaciones del restaurante la Carpa que gentilmente su propietario nos ha cedido”.

Más allá de los cuidados y controles, aseguró: “No estamos exentos salvo algún milagro, que de hecho creo en ellos, de que el virus no ingrese a nuestra localidad, lo cual -insisto- va a depender 100% de la madurez y la responsabilidad y sobre todo la solidaridad que todos los vecinos de Junín tengamos a partir de ahora”.

Conocido el caso positivo en Chacabuco, aguarda que este “nos llame a la reflexión, quizás a aquellos que se habían relajado un poco, que pensaban que no nos iba a pasar a nosotros. Sucedió en una localidad vecina, a 50 kilómetros, que ha extremado las medidas de seguridad y ha trabajado muy bien desde el gobierno”.

Más allá del trabajo, consideró: “Hay un esfuerzo muy fuerte del municipio en poder llevar adelante medidas e inversión en lo que tiene que ver con el cuidado y la protección de los vecinos, pero no estamos exentos de que el virus, la circulación viral, llegue a nuestra ciudad”.





Limpieza de la ciudad

Ante reclamos sobre la limpieza en sectores de la ciudad, Petrecca aseguró que “se está trabajando como siempre, pero sí claramente contamos con menos personal municipal, como pasa en cualquier área o familia, hay personal de mayor riesgo, de mayor edad y algún personal con cuestiones limitantes. Tenemos menos personal que está redoblando su esfuerzo”.

No obstante, refirió que muchos vecinos, “en casa, disponen de más tiempo” y algunos realizan podas o se despojan de cosas.

“Se han dado dos cosas, mayor disposición de residuos de los vecinos y contar con menos personal, con lo cual quiero agradecer a los empleados municipales, un personal que se ha puesto la camiseta” y pidió, “paciencia a los vecinos, porque no vivimos una gestión normal. Pedimos disculpas si todavía no pudimos darle una respuesta adecuada”.

Tras los dichos de algunos sectores, Petrecca remarcó: “A la oposición le pedimos responsabilidad, que lógicamente no son momentos para tratar de sacar algún tipo de ventaja con algún tipo de declaración. Y parafraseando al presidente, los que gestionamos y gobernamos entendemos de qué estamos hablando, de la situación que estamos viviendo y tenemos gran responsabilidad. Ahí involucro también a la oposición, que hoy tiene funciones legislativas. En Junín tenemos una oposición muy responsable en ese sentido”, aunque cuestionó a quienes “no tienen una función puntual, están aburridos en casa y toman twitter o alguna gacetilla y salen a escribir. Pero les pedimos un poquito más de responsabilidad porque los momentos que estamos viviendo son de mucha angustia, de preocupación, muchas familias la están pasando mal y no ayuda para nada que salgan a hacer declaraciones que en ese sentido no contribuyen”.

Caída de la recaudación

“En abril tuvimos una baja del 60% de coparticipación, que es el dinero que nos envía la provincia habitualmente, por ley. Esto daña muchísimo a la economía municipal”, indicó Petrecca.

“La recaudación municipal ha bajado un 40%, eso nos lleva a tomar decisiones en un contexto difícil, hay que ser muy puntilloso en materia de gastos y para poder hacer frente al pago de los sueldos de los municipales hemos tenido que acudir en el mes de abril a un préstamo, que tenemos que devolver a la provincia (45 millones de pesos)”, explicó y pidió a los vecinos que no vieron perjudicados sus ingresos porque continuaron trabajando, que hagan un esfuerzon por abonar las tasas.