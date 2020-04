El municipio presentó un plan para reactivar actividades en la cuarentena

El gobierno bonaerense comenzó a implementar ayer medidas puntuales de excepción al aislamiento social, preventivo y obligatorio para actividades y servicios en 28 municipios, en el marco de una flexibilización focalizada de las restricciones decretadas ante la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente.

En este contexto, el municipio de Junín elevó ayer un pedido a la provincia, con los protocolos de prevención sanitaria, para la habilitación de las actividades permitidas en la Decisión Administrativa 524/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, difundida el pasado 19 de abril.

La base siempre tiene que estar apuntada hacia el aspecto sanitario y a lo social y lo económico". Agustina de Miguel secretaria de Gobierno

Cuando la Provincia nos da la aprobación, comienzan a funcionar las actividades. Agustina de Miguel secretaria de Gobierno

Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del municipio, afirmó a Democracia: “Vamos a respetar en un ciento por ciento el decreto provincial. El gobernador supeditó las excepciones a un procedimiento, que los intendentes están obligados a cumplir, por eso nosotros vamos a cumplir a rajatabla con eso, porque es el camino correcto. El proceso consiste en elevar la adhesión a las once actividades habilitadas por Nación, con los protocolos de cómo se va a llevar a cabo y cómo va a ser la fiscalización del municipio. Eso nosotros ya lo enviamos hoy (por ayer) al mail de la jefatura de Gabinete. Todas las actividades tienen que estar aprobadas por la Provincia. No nos vamos a correr de esa línea, porque es una jerarquía constitucional, no nos parece que si el gobernador dice ‘yo lo quiero visar’, no hagamos caso, porque se trata sobre todo de una cuestión sanitaria”.

Y la funcionaria agregó: “Intentamos que traten de agruparse, por ejemplo, esteticistas o peluqueros, que armen un protocolo y lo presenten al área de Producción de la Municipalidad. Nosotros trabajamos con todas las cámaras, sobre todo con la Sociedad Comercio e Industria. Los protocolos los analiza la mesa de crisis sanitaria, porque es fundamental que tenga la aprobación de los especialistas. Entonces ahí sí elevamos a la Provincia la documentación. Cuando la Provincia nos da la aprobación, comienzan a funcionar esas actividades”.

“La base siempre tiene que estar apuntada hacia la salud, a lo social y lo económico. Hace veinte días, el tema era la salud como único norte. Hoy van de la mano. Tenés que tener una balanza, de un lado la salud y del otro lo social y económico, en un mismo equilibrio. Desde lo local apuntamos a eso, a hacerlo con la mayor equidad posible para preservar las dos cosas. Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio y por eso trabajamos en conjunto con la sociedad en general, con las cámaras, con el comité social y con la mesa de crisis sanitaria porque eso te proporciona un espaldarazo importante, está conformada por los epidemiólogos de la ciudad. Entonces si ellos le dan el visto bueno, por ejemplo, a cómo proponen trabajar los ópticos, de alguna manera ya estamos más tranquilos como Ejecutivo, porque se apunta a evitar el contagio”, sostuvo.

Todos los protocolos sanitarios fueron remitidos al Comité de Crisis Sanitaria de Junín, conformado por la secretaría de Salud municipal, el Hospital Interzonal de Agudos de Junín, la Región Sanitaria III, la Unnoba, expertos epidemiólogos locales, bioquímicos, representantes de centros sanitarios privados, entre otros.

En la Provincia

A partir de la decisión administrativa 524, el Gobierno provincial consultó con los 135 municipios que tiene la provincia y, tras recibir 537 solicitudes por parte de 72 de esos distritos, se definieron excepciones en 28 de ellos que "hicieron una presentación apropiada de los distintos protocolos sanitarios y de funcionamiento", se precisó en un comunicado.

Se trata de los distritos de Adolfo Alsina, Alberti, Avellaneda, Balcarce, Chivilcoy, Coronel Rosales, Exaltación de la Cruz, General Belgrano, Las Heras, La Plata, Laprida, Lobos, Lomas de Zamora, Maipú, Mercedes, Morón, Necochea, Olavarría, Ramallo, Saavedra, Salliqueló, San Antonio de Areco, San Isidro, San Pedro, San Andrés de Giles, Suipacha, Tapalqué y Villa Gesell.

Solo en 13 de estos distritos se concretó la apertura de las nuevas actividades permitidas en la Decisión Administrativa 524/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, difundida el pasado 19 de abril.

Los distritos que desde ayer permitirán todas las actividades flexibilizadas son Alberti, Avellaneda, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, Lobos, Lomas de Zamora, Morón, Ramallo, Saavedra, San Isidro, San Pedro, San Andrés de Giles y Suipacha.

En el caso de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, solo se pondrán en marcha seis rubros: cobranza de servicios e impuestos; venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, vía telefónica y online; atención médica, laboratorios, ópticas, con turno, y establecimientos para la atención de víctimas de violencia de género.

En tanto que en Las Heras y Villa Gesell, por ejemplo, solo se autorizará la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, de acuerdo a lo consignado desde el Ejecutivo bonaerense.

Actividades permitidas

La resolución del organismo que encabeza Santiago Cafiero alcanza a las actividades en establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, las oficinas de rentas de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas y la actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

También la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

Se exceptuó además la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo y los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

Están incluidas también las ópticas, con sistema de turno previo; la actividad de los peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras, que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios, y a las beneficiarias y los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

Consulta a Nación

También se consultará con el Gobierno nacional la posibilidad de que haya una excepción en actividades y servicios no exceptuados a la fecha, solicitadas por los municipios.

"El gobierno de la provincia de Buenos Aires validará con el gobierno nacional una por una las propuestas de los intendentes, y en el caso de que se considere razonable la solicitud y se autorice la actividad en las condiciones propuestas, el municipio, a través de un acto administrativo a nivel local, autoriza el funcionamiento de las actividades exceptuadas", remarcó el Ejecutivo provincial a través de un comunicado.

Y se advirtió: "En todos los casos, si el municipio no solicita formalmente y presenta correctamente toda la documentación, las actividades no pueden comenzar a desarrollarse".

Tras un análisis de la información en conjunto con los especialistas de la cartera de Salud, las autoridades provinciales elaboraron un listado de actividades que cambia según el municipio . Por el momento, el listado incluye 28 distritos.





Curva “achatada”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo ayer que la curva de contagio por coronavirus en la provincia "sigue achatada" y adelantó que mantendrán "un aislamiento duro en el conurbano".

"Hubo un pequeño incremento (de casos de contagio de Covid-19) en el marco de una situación controlada y la curva se mantiene achatada; pero en la medida que se permita mayor circulación el ritmo de contagio puede ir incrementándose", reconoció Bianco en declaraciones a TN.

El funcionario precisó que la mayor cantidad de casos de contagio se registran en el conurbano, en Zona Norte y Zona Este, y destacó que por esta situación "los intendentes del conurbano, en su mayoría, pidieron un aislamiento más duro".

"Donde no hubo gran cantidad de contagios nos pidieron mayor cantidad de excepciones", apuntó.

Bianco adelantó que "en términos generales mantendremos un aislamiento duro en el conurbano y se harán excepciones puntuales solicitadas por los intendentes y fiscalizando que los protocolos sean los correctos".

Debido a las condiciones de hacinamiento en las que viven las familias numerosas, "la casa no es la casa sino el barrio", por lo que en estos municipios "aseguramos una circulación mínima dentro de los barrios, y controlamos la salida de los barrios en el marco del respeto de los derechos de los ciudadanos", agregó.

Bianco precisó que en los controles de accesos a los municipios, la policía bonaerense seguirá estando presente al remarcar que "habrá un funcionamiento más ordenado con hasta dos policías en cada control, y se habló con los intendentes que el control de circulación y permisos lo haga personal municipal con respaldo de las fuerzas de seguridad".

Luego se refirió también al envío de una ayuda de mil millones de pesos para que los municipios puedan afrontar el pago de sueldos, y adelantó que "se va a poner a disposición de los municipios hasta 8 mil millones de pesos, en la medida que los distritos lo soliciten. Y vamos a trabajar con una devolución de hasta 18 meses".

También destacó que "triplicamos los fondos que se entregan a los servicios alimentarios y entregamos mil millones de pesos en alimentos a través del ministerio de Desarrollo de la Comunidad".

"Con el sector privado articulamos iniciativas puntuales, con Seamos Uno, para sumar hasta un millón de cajas en el Conurbano y en general todo el AMBA" (área metropolitana de Buenos Aires), precisó.