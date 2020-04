ATSA impulsa la cobertura de salud para sus afiliados ante el COVID 19

En diálogo con TeleJunín, Héctor Azil, secretario general de la Filial Junín de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), fue consultado sobre la cobertura en salud de las ART en esta pandemia.

El entrevistado se refirió a las gestiones que hace su gremio para que estén aseguradas las coberturas de salud, ante un eventual contagio del COVID por parte de trabajadores de la sanidad.

“Como toda empresa que busca la rentabilidad, las ART, como el COVID 19 no estaba en el protocolo de enfermedades porque obviamente no existía, se quieren ajustar a las enfermedades inculpables que figuran en el protocolo”, dijo.

“Nuestra federación hizo gestiones al respecto. Es hasta una cuestión de lógica, porque si no se lograba a través de un decreto, se va a lograr por vía judicial. No tiene sentido que ante el hecho de que trabajadores que estén expuestos de manera morbosa ante una pandemia, las ART se hagan las distraídas. Para cobrar siempre están. Ojalá que no se contagie ningún trabajador de la salud, pero si es así corresponde que las ART respondan”, advirtió.

Adelantó que por gestiones del secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo, y el secretario General de ATSA Buenos Aires y secretario adjunto de FATSA, Héctor Daer, saldrá por decreto que el coronavirus sea una de las enfermedades inculpables que deben tener cobertura por ART.

Higiene y seguridad

Azil manifestó que el 7 de abril se había mandado a todas las empresas (clínicas privadas e instituciones de salud privadas de Junín) una resolución del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires donde se exige que en plazo de 48 horas todas las empresas que estén afectadas a las tareas básicas se ajusten al protocolo de higiene y salud, y que quien no cumpla con esos protocolos será penado.

“La comprensión de las empresas está – dijo Azil-, el personal de salud es fundamental en la atención de la pandemia. Es que una empresa puede tener problemas importantes por la cantidad de gente que tendría que poner en cuarentena preventivamente. Lo importante es cumplir los protocolos, determinar qué es importante y qué no, y el control del cumplimiento”.

Respecto a si los centros de salud fueron cumpliendo las pautas establecidas, el gremialista manifestó que “para poder separar los pacientes que eventualmente sean sospechosos o sospechados de tener coronavirus de los pacientes comunes, que van a seguir estando, hizo que se reacomodasen las instalaciones de los establecimientos y quizá eso hace que el personal esté más hacinado. Se busca que esto no suceda”.

Opinó que si había servicios o sectores en los establecimientos de salud que no tenían tanta necesidad y urgencia, más allá de que no habría obligación en esto, se trabajará con el personal mínimo e indispensable.

“Nosotros destacamos la vocación y labor del personal de la salud, que es ejemplar. Obviamente, quieren saber todo, quieren tener los elementos de higiene y seguridad, pero saben que en esta batalla tienen que estar en la trinchera, se formaron para eso”, afirmó.

Al serle referido algunos casos de discriminación hacia personal de la salud, conocidos en Capital Federal, aunque no en Junín, Azil consideró inaceptable dicha actitud. “Uno entiende que se tomen todas las medidas de precaución. Los que actuamos en salud sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, de hecho ya al inicio comenzamos a tomar las previsiones en los establecimientos, porque como pasó con la Gripe A, teníamos el protocolo al tanto.

“Hay que tomar conciencia que con los primeros fríos empezarán a surgir las patologías normales que se dan en invierno y algunos pensarán que tienen coronavirus, pero hay que tratar de evitar eso”, dijo.

“Como ciudadanos nuestra obligación es cumplir de la manera más estricta posible la cuarentena. Esa es nuestra función y obligación. Si no entendemos esto, vamos a estar en problemas… porque no hay una solución milagrosa ni va a venir de algún gobierno, y tampoco hay vacuna hasta ahora”, señaló.