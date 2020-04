Abren hoy los bancos para atender a jubilados y beneficiarios de la Anses

Tras las dificultades que experimentaron en los últimos días muchos jubilados y pensionados, que no pudieron cobrar sus haberes porque no cuentan con tarjeta de débito, el problema comenzará a arribar a una solución a partir de hoy, con la apertura de los bancos para la atención de los adultos mayores y de los beneficiarios de Anses, de 10 a 15.

En este sentido, Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria, Seccional Junín, en diálogo con Democracia explicó: “El banco abrirá este viernes, pagará a los beneficiarios de Anses, a los jubilados y pensionados que no han podido cobrar, y a quienes tienen Asignación Universal por Hijo los 10 mil pesos que les otorga el Gobierno nacional”.

Y el gremialista agregó: “El banco abonará a los jubilados y pensionados, a las personas beneficiarias de Anses cuyos documentos de identidad terminen en 0, 1, 2 y 3, en las respectivas instituciones bancarias”.

Según se informó, para cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad, de acuerdo a la capacidad física que tenga cada entidad bancaria, se irá haciendo entrar a los jubilados de a cinco, ocho o diez personas, y el resto tendrá que esperar afuera. Como se dijo, los bancos atenderán de 10 a 15, es decir, en el horario habitual. La misma operatoria se repetirá el lunes, martes y miércoles.

Sobre el cobro de haberes de los jubilados, Bueno afirmó: “Hemos tenido una reunión con la gente de la Municipalidad, del área de Seguridad, que van a cortar algunas calles, pondrán personal policial a disposición para ir manejando las filas. Se hará una demarcación en las veredas (ver recuadro aparte), para que la gente tome la distancia correspondiente. Habrá ambulancias en las cercanías, en las plazas frente al Banco Provincia y al Banco Nación”.

Según manifestó el sindicalista, el miércoles 8 de este mes empezarán a cobrar las jubilaciones mínimas, con el documento terminado en 0.

Consultado por Democracia sobre por qué no abrieron antes las puertas, para evitar todos los inconvenientes ocasionados al sector pasivo, que es la franja más vulnerable en la pandemia, Bueno respondió que fue una decisión del Comité de Higiene, que está abocado al tema de la pandemia por coronavirus. “Nosotros (el gremio) no tenemos nada que ver en este caso. Tenemos compañeros trabajando permanentemente. No se olviden que los compañeros que van en los camiones de caudales, los que llevan el dinero a las sucursales, los centros de distribución de dinero, que en Junín está el del Banco Provincia; hay tres funcionarios, como mínimo, en los bancos, los que van cargando los cajeros. El Comité consideró que no somos esenciales y por lo tanto no teníamos que ir, más que nada por la cantidad de gente que se acumula en las filas de las cajas. Se tendría que haber buscado una solución”, opinó.



Semana Santa

Cabe destacar que el jueves y viernes de la semana próxima es Semana Santa y no estarán abiertos los bancos. “El primer día hábil después de Semana Santa es el lunes 13, siendo hasta ahí la cuarentena, por lo menos lo que se sabe hasta ahora – dijo el dirigente bancario-. Creo que a partir de esa fecha se normalizarían todas las operaciones, aunque no sé si todas, porque eso es una disposición del Banco Central”, aseveró.

Banco Provincia

Habrá atención restringida en sucursales del Banco Provincia, que dará prioridad a los adultos mayores sin tarjeta.

Los jubilados y pensionados que no tengan tarjetas de débito serán los primeros en ser atendidos por caja cuando esta mañana reabran las sucursales. Además, el personal bancario se enfocará en capacitar a los clientes en el uso de cajeros automáticos y la Banca Internet Provincia (BIP), por donde pueden operar las 24 horas. Solo podrán acceder jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de ANSES y de otros entes. Para esta apertura especial de las sucursales se diseñó un protocolo de medidas para mitigar los riesgos de contagio (ver recuadro).