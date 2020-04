Cobran los jubilados: consejos para hacer la fila y evitar contagiarse de coronavirus

Hoy reabren los bancos, una noticia esperada por muchos jubilados que hasta ayer no pudieron cobrar sus haberes ya que no poseen tarjeta de débito para retirar dinero por los cajeros automáticos.

La desesperación de este grupo de exempleados de la administración pública bonaerense iba en aumento hasta que llegó el alivio cuando hace pocas horas se informó que las entidades bancarias fueron autorizadas a abrir sus puertas hoy, el lunes y martes, solo para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de ANSES y de otros entes.

Es por ello que frente a este nuevo panorama en medio de la pandemia, aparecen los cuidados en primer plano, sobre todo para quienes son personas de altísimo riesgo de contagio del Covid19.

Hoy, desde muy temprano, no se podrá evitar ver colas de abuelos en los bancos esperando la apertura de puertas para ingresar a las sucursales y así poder cobrar sus haberes.

Es cierto que la economía aprieta y son muchos los que se quedaron "sin un peso" en los bolsillos, tal como cientos de jubilados lo expresaron en los llamados telefónicos que se recibieron en los últimos días en la redacción, pero también vale hacer hincapié en los recaudos que se deberán tener a la hora de evitar contagiarse ya que, como admitió el propio Gobierno nacional, el virus ya circula entre la población.

Consultado al Instituto de Previsión Social sobre los consejos que se les pueden brindar a los jubilados que seguramente se volcarán en gran número a las cajas de los bancos, aseguraron que "si bien esto ocurre todos los meses, esta vez la situación es diferente".

"En primer lugar que no vayan a las 7 de la mañana a las sucursales porque tomarán frío", es una de las recomendaciones. Por otro lado, deberán "tomar distancia de más de un metro y medio para no entrar en contacto con otras personas".

Desde el organismo provincial abogan a la idea de que "no se amontonen" y si bien "entendemos la urgencia de que necesitan cobrar, no es necesario que vayan todos mañana".

También sostuvieron que "es preferible que concurran al banco un rato antes del horario de cierre y el que pueda que vaya el lunes o martes, donde seguramente habrá menos gente". Es por ello que aclaran que "no será solo el viernes el pago y es importante recalcar que también tienen dos días la semana que viene".

Por su parte, desde el Banco Provincia informaron que "los jubilados y pensionados que no tengan tarjetas de débito serán los primeros en ser atendidos por caja cuando mañana reabran las sucursales. Además, el personal bancario se enfocará en capacitar a los clientes en el uso de cajeros automáticos y la Banca Internet Provincia (BIP), por donde pueden operar las 24 horas".

Para esta apertura especial de las sucursales se diseñó un protocolo de medidas para mitigar los riesgos de contagio, como el respeto a la distancia interpersonal de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. Además, sostuvieron que el personal del banco va a administrar el flujo de clientes hacia el interior de las sucursales de acuerdo con lo que considere seguro.

Banco Provincia igual recomendó que los adultos mayores "traten de evitar ir a las sucursales y lo hagan solo cuando no sea posible usar el cajero para cobrar. Siempre es mejor que un apoderado pueda ocuparse en lugar del beneficiario. Ir al banco es la excepción, la regla siempre es quedarse en casa”.

Según informaron, desde que comenzó la pandemia, esta entidad bancaria bonaerense puso en marcha varias medidas para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria, como un plan especial de recarga en su red de 1800 cajeros automáticos y el aumento a 20 mil pesos en el monto máximo de extracción diario por cajeros para todos sus clientes.