Petrecca decretó la emergencia sanitaria por 180 días en todo el distrito de Junín

El intendente Pablo Petrecca, acompañado por el director de Salud, doctor Carlos Lombardi, y la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, brindó ayer una conferencia de prensa en el MUMA para informar detalles del accionar del gobierno municipal ante el coronavirus, confirmando que en nuestra ciudad hay dos casos sospechosos (no confirmados) de padecer la enfermedad, que fueron atendidos en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín.

Según lo informado sobre estos casos se trata de una madre y un hijo que llegaron desde Madrid con síntomas de fiebre. Tras permanecer en situación de aislamiento en una vivienda, fueron retirados por personal del SAME y trasladados al Hospital Interzonal de Junín. Asimismo, tomaron las muestras que fueron enviadas al Hospital Rossi de La Plata para ser analizadas y al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Se estima que los resultados estarán el miércoles.

Además de detallar tal situación, el jefe comunal reiteró ayer las medidas dadas a conocer por el Decreto 532, como la habilitación de la línea 107 para cualquier tipo de duda que tengan los vecinos sobre el tratamiento de la enfermedad coronavirus, la suspensión de actos oficiales masivos de gobierno y la prohibición de actos por parte de terceros.

Emergencia

El Municipio, como medida preventiva, decretó la emergencia sanitaria por 180 días, en adhesión a la emergencia decretada en el orden nacional y provincial; asimismo la suspensión de las clases en jardines maternales, dando instrucción a la Dirección de Educación, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Social para que se evalúen los casos particulares que requieran una alimentación o tratamiento puntual.

Se dispuso también la suspensión de todos los talleres municipales (y no solamente de los adultos mayores), todos talleres cursos y clases que se dictan edificios municipales, aunque el organizador no sea el Municipio; el cierre de museos municipales, la Biblioteca Municipal y los teatros.

El intendente dijo que se evaluará conjuntamente con el Sindicato de Trabajadores Municipales las medidas a tomar, en la mesa de Seguridad e Higiene, según cada caso, en las distintas dependencias municipales.

Señaló que el número 147 solamente quedará de manera telefónica, no personal, ante inquietudes que tiene la población respecto a esta pandemia. Ante la presencia de síntomas, se recomienda llamar al 107, una línea gratuita disponible las 24 horas.

Respecto a las actividades privadas, Petrecca indicó que se invita a las empresas adherirse a las medidas de seguridad relativas a la prevención. Por lo pronto, hoy convocará a la Mesa Productiva local para tomar decisiones en conjunto sobre la evaluación de reducción de capacidad ocupacional en los distintos establecimientos como bares, pub, restaurantes, cines, iglesias, entre otros.

Apuntó también que solicitarán medidas preventivas en transporte público, ya sea colectivos, taxis o remises, relativas a la salubridad e higiene; a los grandes supermercados, bancos y distintas oficinas donde hay mucho movimiento de gente, para que se cumplan dichas medidas, y de guardar las distancias entre las personas.

Seguridad

En materia de Seguridad, dijo que se harán reuniones con Policía y Fiscalía para establecer protocolo y pedido de informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las personas que hayan viajado a países de riesgo, para el control de que cumplan con la cuarentena. “Seremos implacables en ese sentido”, dijo el Intendente.

Al respecto, cabe mencionar que no existe en Junín un registro de las personas que hayan regresado a la ciudad en los últimos días, luego de estar en países de riesgo, por eso es el pedido de informe a la Dirección Nacional de Migraciones.

Respecto al protocolo de denuncias al 911, fue establecida por el Municipio junto con Fiscalía y Policía, para denuncias de personas que vienen del exterior para el cumplimiento efectivo de la cuarentena. “Por otra parte, hay un control vecinal a fin de hacernos saber a todos si algún vecino en particular no está cumpliendo con la cuarentena correspondiente”, dijo Petrecca.

La doctora Agustina de Miguel puntualizó que no cumplir con la cuarentena es un delito penal, imputándose a aquella persona que viola cualquier normativa de la autoridad competente destinada a impedir la propagación de una epidemia en el país.

Reiteró que el número 911 es para denunciar a las personas que vienen del extranjero y no estén cumpliendo con la cuarentena. La funcionaria explicó que una vez que se denuncia, la policía acude al domicilio, se hace una filmación para que quede registrado que se cumplen con todas las medidas preventivas para el resguardo de las personas y la integridad física de la policía. Luego se les hace un control con visitas no programadas, asimismo vía celular de la persona que vino de afuera y de algún familiar que de crédito de que esa persona está en el momento que se lo llama cumpliendo con la cuarentena.

Internación

Respecto a la internación de las personas que padecen síntomas de la enfermedad, el doctor Lombardi aseguró que todas las clínicas y el Hospital de Junín cuentan con lo necesario para atender a estos casos sospechosos, con aislamiento inicial, toma de muestras y con todas las normas de bioseguridad para los equipos de salud.