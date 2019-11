Mañana, edición especial de Democracia

Mañana jueves no habrá circulación de diarios en formato papel en todo el país ya que, como todo 7 de noviembre, se festeja el Día del Canillita. La celebración recuerda al escritor Florencio Sánchez, quien fuera una figura sobresaliente del teatro rioplatense y autor de obras como “Barranca abajo”, “M’hijo el dotor” y “Canillita”. De allí que la fecha de su muerte fuera la elegida de la conmemoración.

Con motivo de esta merecida celebración, la edición de Democracia no estará disponible en versión papel. Sin embargo, con el objetivo de mantener el inquebrantable vínculo con sus lectores, el diario ofrecerá – como ya lo hecho en años pasados - una versión digital de manera gratuita.

La versión digital se encontrará disponible desde primera hora de mañana en la página web diariodemocracia.com, la más visitada de Junín y la Región. Para facilitar la lectura, el sitio utiliza una aplicación que imita la sensación de leer el diario en papel y no hace falta instalar ningún software adicional al navegador de Internet.

Además, la página web de Democracia se actualizará durante todo el día, tal como se hace diariamente desde su lanzamiento.