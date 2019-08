Cada día, al menos seis trenes de carga atraviesan los pasos a nivel de Junín

La reactivación de los trenes de carga se percibe en Junín, donde al menos seis formaciones, cada día, atraviesan los pasos a niveles y hacen bajar las barreras, lo que provoca largas filas de automóviles aguardando la marcha de hasta 60 vagones por cada convoy.

Según informaron desde el Ministerio de Transporte, la línea San Martín –que pasa por nuestra ciudad- transportó 260.965 toneladas en junio, un 81% más que mismo período en 2015 (143.908 tn). De esta manera, la línea logró el mejor primer semestre en los últimos seis años.

En total, durante ese mes, las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín Cargas operadas por la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas, trasladaron 503.643 toneladas, más del doble (+115%) de lo que transportaba en el mismo mes de 2015, cuando se trasladaron 234.767 toneladas.

“El ferrocarril de cargas sufrió décadas de abandono en nuestro país y lo estamos reactivando como nunca antes con obras e inversiones. Estas cifras son un indicador muy positivo de la recuperación que está en marcha, para bajar costos logísticos, generar empleo y acompañar el desarrollo de las regiones y los pueblos que crecen al lado del ferrocarril y la producción", dijeron.

En el primer semestre del año, las tres líneas de carga llevan acumulados 2.566.268 toneladas, marcando el mejor semestre desde 2012 (2.737.720 tn) y un 99% más que el mismo período de 2015 (1.291.309 tn).

“Este récord de carga que no se lograba hacer desde hace 7 años no es solo un número, representa el trabajo de todos los que formamos parte de Trenes Argentinos Cargas y el compromiso con el cual encaramos la tarea de devolverle el tren de cargas al país; un tren que estuvo en estado de abandono durante tantos años y que hoy, tenemos el orgullo de decir que lo estamos recuperando”, expresó Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas.

Además, agregó que “así como crecen las toneladas, crece también la esperanza de nuestros colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Vamos a seguir en este camino, para tener un tren de cargas competitivo y de calidad internacional, que le permita a los productores de nuestro país abrirse cada vez más al mundo”.

La línea Belgrano transportó 211.605 toneladas, un 160% más que el mismo período en 2015 (81.381 tn). Además, en los primeros seis meses del año trasladó 1.092.505 toneladas, un 180% más que el mismo período de 2015 (390.711 tn). Esta marca, a su vez representa el mejor semestre de los últimos 28 años, cuando se iniciaron los registros en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Por su parte, la línea Urquiza trasladó 31.073 toneladas en junio, un 228% más que el mismo mes de 2015 (9.478 tn), y el acumulado del año fue de 161.756 toneladas, en este caso un 107% más que en 2015.

18 millones de Tn

Entre enero y mayo, entre todas las empresas de carga (estatales y privadas) transportaron 1,3 millones de toneladas más, al alcanzar un total de 8.363.288 toneladas contra 7.024.258 toneladas en los primeros cinco meses de 2015.

La participación en el mercado ferroviario la lidera Trenes Argentinos Cargas (TAC) -empresa dependiente del Ministerio de Transporte-, seguido por Fepsa, Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur.

Desde enero hasta mayo, TAC transportó 95% más que en el mismo período de 2015 (2.062.626 tn vs. 1.056.543 tn). Gracias a este crecimiento, destacó Transporte, la industria del sector batió un récord que no se superaba desde 2013.

En mayo todas las empresas operadoras crecieron 12% comparado con el mismo mes de 2015 (1.868.068 tn vs. 1.668.294 tn) y TAC -en particular- incrementó 111% las toneladas despachadas, en comparación con el mismo período de 2015 (488.444 tn vs. 231.357 tn).