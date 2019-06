Biancosino: “En unos días recién vamos a saber cuáles fueron las causas de este accidente”

Tras más de 12 horas sin energía eléctrica, alrededor de las 20 del domingo, la ciudad comenzó a reponerse del apagón que afectó a toda la Argentina (excepto Tierra del Fuego), incluso países limítrofes.

Si bien ayer se registraron nuevos cortes de energía en distintos barrios, Alejandro Biancosino, gerente de Eden indicó a TeleJunín que se debió exclusivamente al temporal.

Desde la Secretaría de Energía, el secretario Gustavo Lopetegui, aseguró ayer que hay "cero" posibilidades de que en poco tiempo vuelva a ocurrir un apagón masivo como el que ocurrió el domingo.

Alejandro Biancosino destacó que “se trabajó en conjunto con la municipalidad y con el Comité de Defensa Civil". En el caso de los usuarios electrodependientes, "durante todo el día se abasteció con combustible a dichos domicilios".

Aún se desconocen las causas y se investiga lo ocurrido, mientras se conoció que el sistema de generación, transporte y distribución de electricidad del país estará a pleno hoy, con una reducción temporaria de la potencia en la línea de alto voltaje de la red del Litoral, donde se produjo la falla del domingo, baja que será compensada por centrales termoeléctricas para evitar cualquier nuevo inconveniente.

Se investigan las causas

En diálogo con TeleJunín, Biancosino aseguró: “Oficialmente aún no tenemos información. Se está en etapa de investigación. Si sabemos que tuvimos una desconexión del sistema interconectado nacional que es lo que nos produjo la salida de servicio de Junín y de todo el país, y países limítrofes a las 7:06 de la mañana. Hay varias versiones y varios comunicados. Yacyretá ya dio un comunicado diciendo que ellos operaron con normalidad pero bueno, lo cierto es que en unos días recién vamos a saber cuáles fueron las causas que originaron este accidente”.

Tal como se conoció, el apagón no tuvo precedentes en el país: “No hay registros de un apagón de estas características, de esta magnitud, y con lo que implica después el trabajo de reestabilizar el servicio”, explicó.

“Cuando a las 7:06 nos damos cuenta de que Junín sale del servicio en un primer momento pensamos que era solo la ciudad, luego nuestro centro operativo fue informando que era a lo largo de Eden y con el correr del tiempo nos anoticiamos de que no era solamente Eden sino la provincia y luego todo el país y hasta países limítrofes”.

El call center de la distribuidora estuvo colapsado en un principio ya que “quien se levantaba y no tenía servicio eléctrico en un primer momento no tenía manera de saber qué estaba pasando, llamaban a Eden y eso hizo colapsar las líneas hasta que corrida la mañana todo el mundo estaba en conocimiento de lo que pasaba. Pero el primer momento fue de muchos llamados”, refirió ante la incertidumbre de los vecinos.

Biancosino destacó que “se trabajó en conjunto con la municipalidad y con el Comité de Defensa Civil. En Junín tenemos usuarios electrodependientes, que por normativa del Estado Nacional tienen que tener su grupo electrógeno y nosotros desde la distribuidora tenemos la obligación de abastecerlos. Eso se hizo, durante el día se abasteció con combustible a esos domicilios”.

“Luego debimos esperar que desde Camessa nos dieran la orden de restablecer el servicio. Más allá de eso, fue poco lo que podíamos hacer desde Junín”, aclaró.





“Cero” posibilidades de un nuevo apagón

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguró que hay "cero" posibilidades de que en poco tiempo vuelva a ocurrir un apagón masivo como el que afectó el domingo a la mayoría de las provincias de la Argentina y zonas de países limítrofes.

El funcionario ratificó que dentro de aproximadamente 15 días se van a conocer las causas que provocaron el corte eléctrico, al tiempo que resaltó que ese tipo de incidente "no se puede repetir".

"Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar", manifestó Lopetegui.

Al igual que lo hizo durante una conferencia de prensa que brindó el mismo domingo, el secretario de Energía remarcó que todavía no va "a decir ninguna hipótesis" sobre lo sucedido porque el Gobierno aún carece de la información necesaria para poder hacerlo.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el problema surgió luego de que sufriera una sobrecarga una de las líneas de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional.

"Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras. Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar", detalló el funcionario. En este sentido, Lopetegui remarcó que la red "tiene exceso de capacidad de generación", pero que "nunca había ocurrido esto en la historia" del país.

"Lo que pasó fue un hecho inesperado pero previsto, para el que los operadores del sistema estaban preparados", cerró el jefe de la cartera energética.

Medidas para evitar nuevas fallas

El sistema de generación, transporte y distribución de electricidad del país estará a pleno hoy, con una reducción temporaria de la potencia en la línea de alto voltaje de la red del Litoral, donde se produjo la falla del domingo, baja que será compensada por centrales termoeléctricas, para evitar cualquier nuevo inconveniente.

Así lo aseguraron el Secretario de Recursos Naturales, Juan Garade, el subsecretario de Energía eléctrica, Juan Luchilo, y el director de Transener, Carlos García Pereyra, en una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.

"Hoy (por ayer) entrarán en servicio las máquinas generadoras de encendido lento, y mañana (por hoy) el sistema estará a pleno", aseguró Garade.

Por su parte, Luchilo explicó que durante los próximos 15 días, en los que se realizará el análisis de los motivos del apagón del domingo, "se bajará la potencia del corredor Litoral, donde se originó la falla, para que no vuelva a suceder y poder evaluar mejor lo ocurrido".

Esta baja "no afectará la normal operatoria" en la región, porque "se reemplazará energía hidroeléctrica por otra generada por centrales termoeléctricas", lo cual hará que haya "un aumento marginal" en el costo para los grandes usuarios por esos 15 días.

"Estas son acciones en el corto plazo para eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a ocurrir", remarcó Luchilo.

A su vez, Pereyra reiteró el pedido de disculpas por los inconvenientes causados por el apagón, que afectó además a Uruguay y al sur de Brasil, pero destacó que hubo "una recomposición exitosa" del servicio "ya que en 10 horas ya se había restablecido la mayoría" del suministro de electricidad.

"Hasta no tener el 100 por ciento de los factores evaluados no descartamos ninguna hipótesis, pero no vemos indicios que apunten a la posibilidad de un cyber ataque o un sabotaje", aseguró Pereyra.

Luchilo señaló que en estos 15 días "se verá cuáles fueron las causas de este apagón al que consideró "inusual" y a partir de ello "ver las responsabilidades de las generadoras, de las empresas de transporte, y eventualmente aplicar sanciones".