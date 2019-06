Comenzaron las pruebas con trenes en el viaducto San Martín, obra clave para Junín

Las pruebas de circulación de trenes sobre el viaducto del ferrocarril San Martín se iniciaron con dos locomotoras que recorren el tramo de 5 kilómetros, entre las estaciones Palermo y La Paternal, un paso previo para el restablecimiento de los servicios desde las localidades de Junín y Pilar con la terminal de Retiro.

Según informó el Ministerio de Transporte, las formaciones ya están circulando sobre las nuevas vías para testear la pasarela, elevada a 8 metros, que elimina 11 barreras ferroviarias, lo que permite evitar demoras de hasta 20 minutos en los cruces, da mayor seguridad vial y beneficia a 680.000 personas.

Se trata de pruebas de cargas estáticas y dinámicas que realizan dos máquinas diesel en 24 tramos, maniobra previa a la “marcha blanca”, en la que se utilizan formaciones completas sin pasajeros circulando en ambos sentidos, para luego poner en marcha el servicio.

Estamos realizando las pruebas de carga para asegurarnos la correcta reacción de la estructura al paso del tren. Guillermo Fiad

Por esta obra, ubicada dentro de Capital Federal, desde fines de mayo del año pasado, el ramal San Martín no está llegando a Retiro. Desde entonces, su improvisada cabecera se encuentra en Villa del Parque para los servicios regionales y Caseros para la formación de larga distancia que parte desde nuestra ciudad.

Sin embargo, ya falta poco para que todo vuelva a la normalidad: la estructura estará terminada a fin de mes y los trenes volverán a llegar a la estación terminal a mediados de julio, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una recorrida.

“Se encuentra en su etapa final, y por eso ya estamos realizando las pruebas de carga para asegurarnos de la correcta reacción de la estructura al paso del tren. Los pasajeros van a mejorar notablemente su experiencia de viaje, gracias a mayor seguridad, mejores frecuencias y menor tiempo de viaje una vez que finalice la obra. Además, estamos realizando un mejoramiento de vías entre Retiro y Cabred”, afirmó Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

El nuevo viaducto permitirá la eliminación de 11 pasos a nivel, evitando las demoras de hasta 20 minutos en las barreras y mejorando la seguridad vial y la conectividad. Mediante esta transformación urbana se habilitarán nuevas áreas verdes y de utilidad pública en zonas actualmente deterioradas, además de mejorar el escurrimiento pluvial en la zona circundante.

Con alrededor de 170.000 pasajeros diarios, une 22 estaciones en los partidos de Pilar, con Retiro, pasando por José C. Paz, San Miguel, Hurlingham, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires, donde llega de Villa Devoto a Retiro.

Va a beneficiar directamente a 90.000 pasajeros diarios de la línea ferroviaria, a 250.000 usuarios de colectivos y a 260.000 automovilistas que atraviesan los pasos a nivel todos los días.

Además, el tren San Martín se renovará por completo y será eléctrico, una modernización histórica para el sistema ferroviario que comienza después de las vacaciones de invierno, con una inversión de 500 millones de dólares.

“Junto con el Mitre y el Belgrano Sur, este viaducto forma parte de la transformación de los trenes que estamos llevando adelante, y de esas obras que no se hicieron durante mucho tiempo y hoy son posibles para mejorar el día a día de las personas, para que tarden menos y viajen más cómodas, generando empleo y un transporte público de calidad”, dijo Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

La estructura del Mitre, recientemente inaugurada, eleva las vías del ramal Tigre entre Palermo y Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Belgrano Sur está en marcha donde ya se eliminó la barrera de Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya.

Dos estaciones elevadas

En el ramal que pasa por Junín, se están construyendo dos estaciones elevadas en CABA. Por un lado, la estación La Paternal, que tendrá acceso sobre la calle Trelles y en cuya planta baja estarán las boleterías, servicios sanitarios y locales comerciales.

Tendrá escaleras y ascensores que llevarán a los andenes localizados en el primer piso. A su vez, toda la zona de la estación será puesta en valor, con nuevos bancos, iluminación LED y una bicisenda sobre la avenida Warnes.

Por otro lado, la estación en altura de Villa Crespo tendrá el ingreso sobre la avenida Corrientes al área de boleterías, sanitarios públicos y locales comerciales en planta baja. En tanto, en el primer piso se encontrarán los andenes, a los que se llegará a través de escaleras y ascensores.

Renovación de la estación Retiro

El Gobierno invirtió $ 200 millones en la renovación total de la estación de trenes del ferrocarril San Martín en Retiro. Las obras incluyen la recuperación de las fachadas, la remodelación del hall y los techos, además de una nueva sala de preembarque para los trenes de larga distancia, y se suman a la recuperación de las cabeceras del tren Mitre y de Constitución.

“Queremos que los usuarios viajen cada vez mejor y elijan el tren. Las reformas que estamos haciendo son para poner en valor el patrimonio histórico y también incorporar comodidad y seguridad, a través de la tecnología, como con el nuevo sistema de monitoreo de cámaras", señaló el ministro Guillermo Dietrich.

"Todo esto forma parte de nuestro compromiso con la gente para ofrecer un transporte público de calidad, como ya lo venimos haciendo también en otras estaciones como Retiro del Mitre y en Constitución”, agregó.

También se está mejorando la iluminación, los baños y se reubicarán las nuevas pantallas con información al pasajero. La finalización de la obra está prevista para la segunda mitad de este año.