Cuidados para la salud de los adultos mayores en temporada de invierno

Con la llegada del invierno se incrementan las posibilidades de resfrío y gripes del mismo modo en que hay menos posibilidad de realizar actividades al aire libre.

Por ellos resulta importante cumplir algunas medidas beneficiosas para los adultos mayores y afronten de mejor manera la temporada del frío.

La enfermedad respiratoria más común en los adultos mayores es sin duda la influenza por lo cual los profesionales aconsejan reforzar los hábitos de higiene y no permanecer en lugares cerrados con escasa ventilación.

Además se recomienza la aplicación de la vacuna antigripal que reduce considerablemente la posibilidad de sufrir la enfermedad, en un 75% y la hospitalización en un 70%. Cabe destacar que la vacuna debe reiterarse cada año ya que el virus muta.

Alimentación y actividad

La alimentación es un factor clave a la hora de prevenir enfermedades y especialmente importante en invierno.

Las frutas y verduras, además de alimentos bajos en grasa son de gran ayuda para el bienestar del organismo.

También en esta época es necesaria la ingesta alimentos que proporcionen vitamina C como contiene el limón y la naranja.

Las personas de la tercera edad no deben exponerse al frio ni tampoco es aconsejable que realicen actividades al aire libre con baja temperatura y por caso se recomienda que lo haga en espacio con temperatura ambiente.

Prevenir enfermedades

Que las personas mayores se mantenga abrigadas y en un buen ambiente, cálido e iluminado y con buena ventilación es importante para su salud.

No se trata de abrigarse exageradamente sino de evitar la generación de transpiración así como se recomienda el uso de pijamas de algodón.

En cuanto a la alimentación se aconseja una dieta que proporcione energía y calor. Se debe tener en cuenta el aporte calórico y no olvidar productos ricos en proteínas.

Si bien es común que en época de invierno la sed no sea la misma que con altas temperaturas es importante mantener la ingesta de líquido varias veces al día (se recomiendan 2 litros al día).

Además, es importante la actividad física y sobre todo realizarla en las horas centrales del día, cuando la temperatura está más alta y agradable.

La mente

No se deben dejar de lado las actividades extra programáticas que son de gran ayuda para fortalecer la memoria del adulto mayor y revitalizar su energía.

Del mismo modo, las salidas y paseos al aire libre al sol, son beneficiosas para el adulto mayor y beneficia que su cuerpo sintetice la vitamina D además de mejorar el estado de ánimo.

Enfermedades estacionales

Algunas recomendaciones para evitar las enfermedades estacionales son: taparse la boca con el antebrazo al toser o estornudar; usar pañuelos desechables; lavarse las manos constantemente; no visitar enfermos con infecciones respiratorias; evitar lugares cerrados; vacunarse contra la influenza.