Francisco Durañona dará una charla hoy en Junín

El jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, brindará una charla abierta a la comunidad, hoy, desde las 18, en el ateneo Néstor Kirchner, en Lebensohn 725, en Junín.

El funcionario afirmó ayer que el ex ministro de Economía Axel Kicillof sería un "candidatazo" para competir por la Gobernación bonaerense, pero aclaró que el peronismo bonaerense buscará una fórmula de consenso, a la luz de que algunos prefieren que un jefe comunal sea el que encabece la fórmula.

"Hay posiciones encontradas: algunos intendentes consideran que se tiene que elegir a un intendente como candidato a gobernador, pero también hay que buscar a los que más midan, y ahí está Axel Kicillof, que es un candidatazo", analizó en diálogo con AM 990. Para el jefe comunal bonaerense, "hay que buscar una fórmula que sea provincial y profundamente electoral".

De esta manera, Durañona contó aspectos de los temas que se trataron anteayer en la reunión de más de 40 intendentes peronistas en la localidad de Cañuelas, donde los jefes comunales apoyaron la candidatura de Alberto Fernández a presidente, secundado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.