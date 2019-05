En Junín, el 78% de los niños que van a la escuela en moto no lleva el casco

Un informe de la ONG Gonzalo Rodríguez, que fue presentado ayer en Junín, arrojó datos alarmantes sobre el tránsito local: el 78 por ciento de los niños que van a la escuela en moto no lleva colocado el casco, y el problema es aún más grave en aquellos que viajan en auto, camioneta o transporte escolar, ya que el ciento por ciento viaja sin el cinturón.

“Siguiendo con los que transitan en moto, el no llevar medidas de seguridad se incrementa entre los de 9 años de edad o más”, advierte el informe –al que tuvo acceso Democracia-, el cual se realizó en cinco ciudades de la Argentina.

“Y el hecho de no llevar medidas de seguridad entre los niños que transitan en moto aumenta también en Junín en el turno de la tarde”, agregó la investigación.

“En Junín, la detención en la zona incorrecta se detecta en cuatro de cada diez que lo hacen ya sea en auto o camioneta como en moto”, indicó.

Las escuelas de nuestra ciudad seleccionadas para la realización del estudio fueron: EP N.º 1 “Catalina Larrart de Estrugamou”; EP N.º 18 “Domingo Faustino Sarmiento”; EP N.º 2 “General San Martín”; EP N.º 22 “República de Bolivia”; Colegio “San José”.

Florencia Lambrosquini, responsable del área de investigación de la ONG Gonzalo Rodríguez, afirmó: "Presentamos los resultados de un estudio que realizamos en los entornos escolares de Junín, que es una de las ciudades de Argentina que seleccionamos desde la Fundación. En dicha observación pudimos detectar algunas de las principales conductas de riesgo que tienen los niños, pero que, sin dudas, responden a las formas de manejarse que tienen los adultos en estos entornos”.

Y añadió: “Entre los errores más graves están el hecho de cruzar por la mitad de la calle a pesar de que se dispone de paso de cebra o semáforos en las esquinas. Pero, lo que más tiene para trabajar la ciudad de Junín es lo que respecta al uso de medidas de seguridad, ya que constatamos que los índices son muy bajos, especialmente en el uso del casco y el cinturón de seguridad”, añadió.

Los colectivos son clave

Por su parte, Mathias Silva, gerente de capacitación de la Fundación, afirmó: “Vinimos a dar una capacitación para todos los integrantes de la comunidad de Junín, acerca de la importancia del uso de los elementos de seguridad en los niños, cada etapa de los chicos con respecto al tránsito requiere de un cuidado especial. Hoy esta ciudad tiene una alternativa muy importante como es el transporte público, que permite bajar a los niños de las motos donde están muy expuestos a situaciones de riesgo”.

Un problema estructural

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, fue quien dio la bienvenida a los presentes: "En 2015, cuando asumimos en la gestión, nos propusimos trabajar en cinco problemas que creíamos estructurales, uno de los cuales era el tránsito, tema en el cual, cada uno de nosotros nos comportamos como somos, si respetamos al otro o nos comportamos como si estuviéramos solos. En materia de seguridad vial hay, primeramente una gran responsabilidad del Estado y también de todos nosotros, que somos quienes hacemos el tránsito diariamente, como peatones, circulando en moto, en auto o ahora, utilizando el transporte público".

Por otro lado, Petrecca indicó: "En Junín hace tiempo que es caótico, la ciudad creció, hay más motos y más autos y sin dudas esto generó más inconvenientes. Por eso, desde el primer día, consideramos esto un problema de fondo y estructural y estamos seguros de que al ordenarlo y mejorarlo, tendremos una sociedad mejor. Sabemos que la educación es la gran herramienta".

Y amplió: "Por eso llevamos a cabo el programa Voy Seguro, de concientización vial y gracias al sistema educativo, que nos abre las puertas de las escuelas, hoy podemos decir orgullosamente que ya hemos llegado a más de 12.000 alumnos, lo que nos permitirá pensar en resultados a largo, mediano y corto plazo, porque los chicos se concientizan sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito pero también lo hacen con sus familiares".

El jefe comunal también mencionó otras acciones que se han llevado a cabo desde el municipio tendientes a ordenar el tránsito, muchas de ellas en materia de infraestructura, como "la colocación de nueva señalética, plan de semaforización, colocación de reductores de velocidad, pintura de sendas peatonales en escuelas y clubes, todas importantes para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito".

Para finalizar, resaltó "la conformación del Foro de Seguridad Vial, que nos permite, junto a diferentes actores de la comunidad, analizar e impulsar medidas tendientes al mismo objetivo y un paso vital que hemos dado como fue la restitución del transporte público, en este marco, me da mucha satisfacción saber que el 47 por ciento de quienes usan los colectivos son alumnos de diferentes colegios, quienes hoy van a la escuela de manera gratuita y más segura".