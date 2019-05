Desde el Municipio desmienten las acusaciones del concejal Berestein

En conferencia de prensa, el concejal Javier Prandi, los secretarios de Hacienda, Ariel Díaz, y de Legal y Técnica, Adrian Feldman se refirieron a las acusaciones del concejal del Frente Renovador, Maximiliano Berestein. "No hay ninguna falta administrativa ni mucho menos un caso de corrupción", afirmaron.

El encargado de abrir el diálogo con la prensa local fue Feldman, quien recordó que "en el marco de la sesión de ayer del Concejo Deliberante se ha generado una acusación que consideramos oportuno aclarar. Para esto, es necesario recordar que desde el año 2016, un sector del Concejo Deliberante comenzó con una práctica que consideramos obstructiva y dañosa para la comunidad en general y las personas en particular".

En ese marco mencionó que "hubo una serie de denuncias de manera sistemática, muchas de ellas llegando incluso a la esfera judicial, para lo cual, funcionarios judiciales tuvieron que abocarse a investigar, perdiendo un tiempo valioso, que finalmente concluyeron, por parte de los fiscales y el fiscal general, en ser desechadas, es decir, las denuncias impulsadas por los concejales Patricio Fay, Natalia Donati, Hugo Talani, Maximiliano Beresteiny Carolina Echeverria, fueron desechadas, desde la primera a la última".

"Como contraparte de esto, las denuncias que nosotros hemos realizado dieron lugar a que hoy haya cuatro condenados de la gestión anterior, quienes por utilizar un beneficio de la justicia y declarándose culpables hoy no están purgando ninguna prisión efectiva, más allá de esto, están condenados. Me refiero a Javier Gabrielli, Damián Itoiz, Vicente Griselli y Carlos Albaqui, quienes, se declararon culpables porque la pena sino, iba a ser mayor. Por otro lado, hay otra causa, en la cámara penal, con una apelación para su elevación a juicio contra los ex funcionarios Agustín Pinedo y Gastón Blanc", remarcó.

De esta manera, Feldman entró de lleno a la acusación realizada por el concejal Berestein el martes en la sesión del Concejo Deliberante, expresando que "hoy se está discutiendo si lo que se va a comprar en alimentos para colaborar con los programas alimenticios del Servicio Alimentario Escolar está bien hecha. Todo el proceso está correctamente hecho y con absoluta claridad. Por eso creemos que, esta nueva denuncia, forma parte de la vieja táctica que vienen repitiendo desde hace algunos años".

Refiriéndose a lo que el Municipio hará sobre esta nueva denuncia, Adrian Feldman indicó que "primero, consideramos que si el concejal Berestein, está seguro de que se ha cometido un ilícito, tiene la obligación legal, como funcionario público, de ir a denunciarlo él a la fiscalía y estamos seguros que terminará como las demás causas. Queremos que lo haga, porque no es el Tribunal de Cuentas, donde dijo que sí iba a recurrir, es un ente administrativo y lo que averiguó es sólo si existieron faltas del tipo administrativo y no delitos penales, para eso debe ir a la fiscalía".

"Por otra parte, y no es menor y esto si lo vamos a empujar nosotros, nos encontramos sorprendidos en un país tan diverso como Argentina, la sistemática idea de dividir a la sociedad en un tema como es el de la creencia. Son permanentes las denuncias que se realizan a personas pertenecientes a una determinada religión. Paso con una empresa constructora, cuya causa no prosperó y de lo único que se lo acusaba era de tener la misma creencia que el Intendente en lo religioso", indicó.

El funcionario agregó que "como esto viene repitiéndose desde hace tiempo, en este caso si, evaluaremos la pertinente denuncia ante el Instituto Nacional de la Discriminación, porque evidentemente esta gente tiene algún tipo de problema que tendrán que resolverlo ante las autoridades que tratan estos temas".

Ante la consulta de la prensa sobre si efectivamente existieron faltas administrativas en este proceso, Feldman respondió con un contundente, "nosotros consideramos concretamente que no. De hecho, la persona en cuestión, ya había sido designada para realizar la misma tarea en la gestión anterior, por lo tanto no existe ningún tipo de falta y en el marco de una licitación pública, transparente, fue adjudicataria".

En este sentido, el Secretario de Hacienda, Ariel Díaz, ratificó lo dicho por Feldman, asegurando que "en todo el proceso no hay ninguna irregularidad, todos los procesos administrativos fueron como corresponde, como marca la Ley Orgánica de Municipalidades, todos los procesos que llevamos adelante lo hacemos de la misma manera. Desde un comienzo el proceso fue transparente".

"Hoy el municipio, por segundo año tiene a cargo el Sistema Alimentario Escolar, desde el inicio del ciclo lectivo trabajamos para tener todo en condiciones y brindar este servicio desde el primer día, ya en febrero realizamos una reunión con todos los proveedores interesados en participar de esta licitación, para explicarles todos los procesos y la calidad de alimentos que se iban a comprar", agregó Díaz.

Por último, el funcionario hizo referencia a que "la proveedora cuestionada no es empleada municipal, sino que lo fue desde el año 2012 hasta mediados del 2017 y actualmente está registrada como proveedora. También se puede saber que, el 15 de febrero, se dieron a conocer los resultados de las licitaciones que, por decisión de Pablo Petrecca, son públicas y todos los ciudadanos pueden acceder a toda la información. Nuestro compromiso es llevar adelante una administración con ética y responsabilidad para que el ciudadano de Junín esté tranquilo de que estamos administrando sus recursos y llevando adelante la gestión con total honestidad".

El concejal Javier Prandi, como se dijo, acompañó a los funcionarios en la conferencia de prensa y también hizo uso de la palabra para expresar: "Esta es una jugada más que, desde el Concejo Deliberante estamos acostumbrados. Permanentemente se pones trabas, a los proyectos de obras como en temas tan sensibles como es el alimento que reciben los chicos en las escuelas, desde hace dos años, desde que el municipio se hizo cargo, de una manera impecable”.