Intensa actividad de Multisectorial de Jubilados, que convoca a marchar hoy

Heriberto “Beto” Hernández, presidente de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín, confirmó que hoy la organización que preside impulsa la marcha en apoyo al juez Ramos Padilla, que se hace también en distintos puntos del país, como segundo punto, el rechazo al tarifazo municipal del 43 por ciento de incremento en las tasas y también el homenaje a los 30 mil desaparecidos, en el mes del Día de la Memoria, que se cumple el 24 de marzo.

La convocatoria es para hoy, a las 19 horas, frente a la Fuente del Milenio (Av. San Martín y Roque Sáenz Peña), para marchar hacia la plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales, donde será la concentración.

Desde las redes sociales se comenzó una convocatoria a una movilización en apoyo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que alcanzó una dimensión nacional y también incluye a nuestra ciudad.

Multisectorial

Tras aclarar que la Multisectorial, con sede en Entre Ríos 174, es una entidad que lucha en defensa de los derechos adquiridos de la tercera edad, Hernández también participa de reclamos que hace la comunidad en distintos temas.

Todos los martes, desde las 19, sus integrantes se reúnen en dicha sede. Los miércoles, en la plaza 25 de Mayo, desde las 11, donde la gente mayor también puede consultarlos.

“Convocamos a la ciudadanía de Junín, incluyendo a los gremios, CGT, movimientos sociales, movimientos políticos. Me parece una barbaridad aumentar el 43 por ciento las tasas municipales, iniciativa del intendente Pablo Petrecca. Ya habíamos reclamado para los jubilados y pensionados un descuento en las tasas municipales, asimismo para la gente sin trabajo y de menores recursos. También un descuento del 50 por ciento en las facturas de luz y en el gas”, explicó.

“Reclamamos un contacto telefónico directo para los jubilados de PAMI que se atienden en el Hospital y quieren pedir turno, ya no es 0800 sino el número 4630405, también hay una oficina para atender a los jubilados”, dijo.

“Nosotros estamos gestionando permanentemente con el Hospital, PAMI y Círculo Médico correspondiente, solamente para los turnos. Muchos jubilados que nos atendemos en el Hospital, que no da a basto. Hay problemas de infraestructura y entrega de medicamentos, sabemos bien que hubo problemas con vacunas de la rabia, la de meningococo y otras, que en el 2018, se hizo a medias”, afirmó el dirigente de la Multisectorial.

PAMI



Heriberto Hernández recordó que días atrás hubo una reunión en el PAMI por la falta de cobertura de esta obra social para la atención ambulatoria de médicos especialistas.

“En representación del Círculo Médico – dijo el entrevistado- estuvo el doctor Scatarello, al cual le preguntamos por qué Junín es una de las pocas ciudades donde no hubo acuerdo por este tema. En la mayoría de las ciudades acordaron el pago como máximo de 700 mil pesos por la cápita de los jubilados del PAMI pero él dice que el Círculo reclama 2 millones de pesos”.

Según lo manifestado por Hernández, Luciana Gómez Panizza, directora de PAMI Junín, en esa oportunidad mencionó que años anteriores había habido una sobrefacturación, reconocida por algunos médicos incluso, en tanto que él señaló a Scatarello el cobro de plus que durante tantos años se le hizo a los afiliados al PAMI por parte de algunos médicos de Junín, aún a aquellos que cobraban solo la jubilación mínima.

“Desde mediados de año de 2017, a los afiliados nos cobran la consulta a médicos especialistas, porque PAMI no ofrece cobertura al respecto. Esto es tremendo. A los jubilados de PAMI no se nos atiende como corresponde, siendo esta obra social una de las más ricas de Latinoamérica. Es vergonzoso”, apuntó.

Por todas estas razones, la Multisectorial hace cada miércoles una marcha por plaza 25 de Mayo. “Nosotros, los que fundamos la Multisectorial, no cobramos nada – aclaró- si bien también hacemos gestiones para ayudar a la gente mayor, denunciamos falencias , algunas que hacen peligrar la vida de los jubilados como la deficiente atención de ambulancias a los jubilados de PAMI, puesto que va solo si se está muriendo la persona, si hay riesgo de vida”.