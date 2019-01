“El Municipio de Junín trabaja diariamente para combatir la presencia de roedores”

Referentes de las áreas de Bromatología, Medio Ambiente, Control Ciudadano y Espacios Públicos del municipio de Junín, mantuvieron una reunión que sirvió para repasar los trabajos que se realizan para la erradicación de roedores.

En este marco, el médico veterinario Julio Ferrero, titular de la dirección general de Bromatologia y Zoonosis del Gobierno de Junín remarcó que "desde el Gobierno de Junín y de manera conjunta entre diferentes áreas del municipio, se trabaja diariamente para combatir la presencia de roedores, a través de los medios que autoriza el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que son los raticidas en bloque o en granos", también indicó que "los trabajos del municipio son en espacios y edificios públicos y todo lo que es privado o particular, es responsabilidad de sus titulares".

Por su parte, Perla Casella, titular de la cartera de Medio Ambiente del municipio, dijo que "hay un elemento clave para la atracción de los roedores y son los residuos. Es por eso que, desde el día 1 de nuestra gestión, trabajamos para concientizar e informar al vecino sobre la importancia de desechar sus residuos en los lugares correspondientes y no en terrenos dónde no está permitido y que a pesar de los esfuerzos para limpiarlos, lamentablemente después de un tiempo los vecinos vuelven a tirar la basura en ese lugar".

"Por eso trabajamos en sumar a los vecinos que viven cerca de esos lugares como aliados, pidiéndoles que nos avisen o aporten algún material que nos ayude a identificar a quienes tiran basura en donde no corresponde para identificarlos y poder sancionarlos, porque si no hay residuos orgánicos los roedores no van a estar, por eso trabajamos mucho en la concientización, de hecho, los puntos verdes de los espacios públicos son para residuos reciclables y no para basura orgánica, para esto, está el relleno sanitario", puntualizó.

Respecto a la limpieza de terrenos baldíos, Perla Casella dijo que, "cuando se trata de terrenos baldíos, el trabajo es muy arduo, primero porque se debe identificar al titular del mismo y si este no se hace cargo la limpieza de los mismos la hace el municipio con la aplicación de la multa correspondiente, todo esto, supervisado por el Juzgado de Faltas. También hay que decir que estos procesos son largos y que en muchos casos el municipio no puede ingresar".

Mario Olmedo, secretario de Control Ciudadano, pidió "la colaboración de los vecinos, denunciado a quienes arrojan basura a terrenos baldíos y aportando algún material que nos permita identificar al vehículo. Las denuncias se pueden realizar a la línea 147, dónde se les informará a qué lugar enviar las fotos".

Por otro lado, Julio Ferrero indicó que "a raíz de un mensaje que circuló por las redes sociales y que no identifica quien lo emite, queremos decir que el Municipio de Junín no ha emitido ese comunicado. Lo que se menciona en ese mensaje, son medios de prevención ante la aparición de roedores y cómo eliminar la contaminación que estos producen. Esto, desde la dirección de bromatología o desde la secretaría de medio ambiente son explicados permanentemente para eliminar a los roedores y prevenir enfermedades transmitidos por ellos".

"Estos tipos de mensajes que se viralizan rápidamente, lo que producen es generar una preocupación a los vecinos de manera desmedida, esto, relacionado al brote de hantavirus que se está produciendo en la zona de Epuyén. Reitero, si bien es importante y correcto las acciones que se deben llevar a cabo en ese mensaje, lo que queremos decir es que esas medidas deben ser diarias, no hacerlo solo por ese brote en Epuyén, que está a 2.200 kilómetros de acá".