Gustavo Posse: "El radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos"

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó que el radicalismo "es la columna vertebral de Cambiemos" y consideró que la fuerza centenaria "es un ejemplo de cómo en democracia y en estado de República un partido político grande apoya a un presidente".

Así, el jefe comunal sostuvo además que al presidente Mauricio Macri "le tocó el turno más difícil" porque "no se conocía el campo minado con el que se encontró" en la Argentina luego del kirchnerismo y expresó que no ve "condiciones" para que Cristina Kirchner sea presidenta nuevamente.

- ¿Cómo analiza la gestión del gobierno nacional?

- A Mauricio Macri le tocó el turno más difícil, el 2015-2019. Se preveía, pero no se conocía el campo minado con el que se encontró. El gobierno nacional se desempeña en la mejor de las condiciones posibles, pero a cada paso hay una bomba que se activa.

- ¿Se refiere a la "herencia" recibida?

- A tres años de haber asumido no corresponde hablar de herencia. Pero el turno es muy malo, le imprime a la sociedad argentina un sacrificio importante. Todos buscamos que fruto de ese esfuerzo aparezca una mejora en la actividad económica y un horizonte que sea mejor.

- ¿Cómo afecta en el distrito el aumento de las tarifas?

- Los municipios son los más afectados por no haber estado sentados nunca, en ningún gobierno, en la mesa de las decisiones. Los que pagan tarifas más altas sobre todo concepto son los municipios. Hacemos maravillas para que la tasa no repercuta en el vecino. Eso marca la diferencia del municipio que pudo estar bien organizado del que no lo está.

- ¿En cuánto subieron las tasas en San Isidro?

- En 12%. De ninguna manera podemos seguir a la inflación teniendo en cuenta que los salarios no siguen la inflación, salvo el caso de los jubilados de la Anses, que está bien actualizado.

- ¿Es posible que en un contexto de crisis económica el votante acompañe la reelección de Macri?

- La mejor manera es estar totalmente concentrado en la gestión. Después decide la gente. Las campañas tienen que ser cortas para no distraerse de la gestión.

- En este escenario, ¿Cuál tiene que ser el rol del radicalismo?

- El radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos. Tuvo una actitud de grandeza, alguna presentación crítica con la reserva del caso en la mayoría de las veces, pero es un ejemplo democrático de cómo en una coalición, un partido fuerte con presencia a lo largo de la geografía de todo el país soporta y sostiene como si su presidente fuese radical. La UCR es un ejemplo de cómo en democracia y en estado de República un partido político grande apoya a un presidente.

- ¿Vidal y Macri deberían llevar a un radical en sus fórmulas?

- Los lugares deben ser ocupados por los mejores dentro de un espacio político. En ese sentido, el radicalismo tiene para aportar a los mejores.

- ¿Daniel Salvador debe volver a acompañar a Vidal?

- Salvador fue el mejor de los vicegobernadores por su apoyo y perfil colaborador. Nunca obstruyó ni tuvo necesidad de protagonismo mediático.

- ¿Cómo ve al peronismo?

- El peronismo tiene que hacerse cargo de la dificultad que tuvo con el kirchnerismo. No pueden dejar de ser responsables de lo que ocurre en la Argentina. Tenemos que salir a flote entre todos. Presentar al peronismo como la renovación política, no. Tienen muy buenas figuras, gente con trayectoria. Tienen que ofrecer una alternativa, pero no sobre la base de que son la renovación de algo, sino que hay gente que en el nuevo ciclo constitucional está en condiciones de conducir el país sin tirar por la borda el esfuerzo de los argentinos de estos tres años para poder enderezarlo.

- ¿Tiene chances Cristina Kirchner de volver a ser presidenta?

- No veo las condiciones para que Cristina sea presidenta. Las sociedades no miran hacia atrás.