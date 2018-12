Polémica entre comerciantes y el municipio por la venta de pirotecnia

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) presentó nuevas quejas referidas a la ordenanza que rige en Junín referida a pirotecnia al sostener que "está sujeta a interpretación de quien está a cargo del control" y asegura que ya inició una acción contra el Municipio por este tema.

En diálogo con Democracia, Gustavo Consoli, vicepresidente de CAEFA, indicó que, a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires referido a la localidad de Miramar (partido de General Alvarado), "se anotició al Municipio que debía desistir de la ordenanza porque era inconstitucional, el cual contestó en forma negativa. Desde la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales se le inició un juicio a la Municipalidad, que está en curso. Esto en algún momento tendrá un fallo y consecuencias”, advirtió.

En lo pertinente a Junín, Consoli dijo que la ordenanza vigente no regulaba, sino prohibía por lo cual también implicaba inconstitucionalidad.

“Nosotros quisimos hacer un acuerdo en su momento, a autolimitarnos de vender productos de estruendo pero no fuimos oídos. Más allá de lo que pueda decir el Municipio, si un inspector va a un comercio de pirotecnia, incauta y destruye muchos artículos de pirotecnia es porque lo está prohibiendo”, afirmó Consoli.

Nada de pirotecnia

“En Junín no permiten vender prácticamente nada de pirotecnia. Si en los comercios la oferta de productos de pirotecnia es de unas 300 variedades, en Junín no llegan a 20 las permitidas. La realidad es que han prohibido todo”, dijo el directivo de CAEFA.

El empresario criticó que la ordenanza deja cuestiones sujetas a interpretación. “La ordenanza debería ser clara y especificar lo que verdaderamente se puede y no se puede vender”, afirmó.

El Municipio

Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio de Junín, al ser consultada por Democracia, explicó: “la ordenanza 7246 está en la página web del Municipio y se puede consultar. Se denomina Regulación integral de la Comercialización y uso de pirotecnia en el partido de Junín. Es un tema debatido en vista de un fallo de la Suprema Corte de Justicia por un caso de la Municipalidad de General Alvarado, en Miramar. Nuestra ordenanza no prohíbe sino que regula, es distinta. Apelamos a establecer qué artificios sí y cuáles no se pueden comercializar, pero es para simple protección de una amplia gama de ciudadanos de esta ciudad y partido de Junín, que se ven realmente afectados y han pedido la regulación”, dijo.

Señaló que la norma era para proteger a los chicos con autismo, Asperger, veteranos de Malvinas, animales y a las personas de la tercera edad.

Propuso consultar a esta ordenanza publicada en la página web del Municipio para saber qué está permitido y qué no, que son los que producen estruendo.

Asimismo, la funcionaria dijo que, hasta el momento, el Municipio no había sido notificado de alguna presentación judicial contra la aplicación de esta norma.