Laguna de Gómez: “Hay que trabajar todo el año, no solo para la temporada”

Desde la sociedad de fomento del Parque Natural Laguna de Gómez piden que el cuidado, el mantenimiento y las obras en el lugar deberían realizarse de manera constante y sostenida.

“La Laguna está a medias, no está como nosotros queremos, son necesarias varias cosas, a pesar de que en esta semana estuvieron trabajando un poco, falta mucho todavía”, señala el presidente de la entidad fomentista, Roberto Di Pierro, para luego ampliar: “Nosotros venimos reclamando porque decimos que en la Laguna hay que trabajar todo el año, no solo para la temporada. El personal municipal que está estable en el lugar trabaja muy bien en el mantenimiento y la limpieza durante todo el año, pero con los funcionarios prácticamente no tenemos contacto como para hacerles llegar nuestros reclamos”.

El estado de los baños y las parrillas, la extensión del alumbrado público, la poda de altura y el paso del regador, son las principales demandas.

El personal estable en el lugar trabaja muy bien durante todo el año, pero con los funcionarios prácticamente no tenemos contacto. Roberto Di Pierro. Presidente Sociedad de Fomento.

Baños y parrillas

Di Pierro enfatiza que “la gente reclamaba porque los baños se inundaban y estaban muy sucios”. Y si bien los últimos días hubo personal del municipio trabajando en eso, el dirigente barrial remarca que “se veían muy descuidados, con agua por todos lados, mingitorios que perdían y demás”.

En tanto, advierten por deficiencias en las parrillas para los visitantes. “Hicieron unas nuevas detrás de Gómez, donde estaba la calesita, y son muy chicas, no entra más que un fuego, creemos que las van a tener que modificar”, sostiene Di Pierro. Asimismo, remarca que “muchas de las parrillas que hicieron están destruidas”. Los lugareños lamentan que no haya control sobre esto.

Infraestructura

En referencia al estado de las calles, destacan que “están bastante bien” porque pasaron las máquinas en el último tiempo. Sin embargo, reclaman por al paso del regador, que “no se ve”, según dicen: “Las calles son nubes de polvo, cuando viene el camión tarda mucho para llenar su tanque, parece que la bomba no anda bien, y después da una vuelta y se va. Y hay días en los que ni aparece”.

Por otra parte, el alumbrado público en el balneario está bastante completo. “Anduvimos detrás de eso durante mucho tiempo para reponer luminarias y algunas líneas”, aclara Di Pierro. Y agrega que solamente faltaría iluminar mejor el Camino Costero: “Esa parte es una de las bellezas de la Laguna. Ahí estamos pidiendo el alumbrado porque es un sector con mucho movimiento, inclusive de noche. Nos habían dicho que se iba a hacer este año, pero no se hizo”.

Finalmente, uno de las demandas más recurrentes de los últimos años –que excede a la actual administración– es un programa de poda de altura: “Hay eucaliptus muy, muy altos, que encierran un gran riesgo. Ya tuvimos una experiencia, hace tiempo, en que se cayó una planta y hubo un muerto. Entonces los árboles tan altos, con los vientos que hay en la Laguna, son peligrosísimos. Pasan los años y los eucaliptus siguen creciendo y yéndose para arriba”.

También reclaman que se sacaron varias plantas que estaban secas, pero luego no las repusieron en la misma medida, por eso solicitan que se haga una reforestación donde es necesario.

Otros temas

En cuanto al arco de entrada, Di Pierro explica que “está desarmado hace más de un año” y si bien, en su momento, se les prometió que iba a ser reparado, “pasó el tiempo y el trabajo no se hizo”.

Los paradores son otros espacios centrales del Parque Natural. Jason, uno de los tradicionales, que estuvo cerrado algunas temporadas, fue licitado y ya se está trabajando para llegar a ponerlo a punto. Y en lo que era Gómez, “dicen que están trabajando pero se ve cerrado, no se observan avances”.

Por último, los fomentistas se muestran conformes con la seguridad: “No tenemos mayores quejas, el destacamento trabaja bien, y nosotros les estamos dando una mano grande colaborando en la reparación de motos y cuatriciclos”.