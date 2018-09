Las farmacias cortaron la atención por PAMI y se busca la mediación oficial

Las farmacias de Junín no venderán medicamentos por la obra social PAMI hasta mañana inclusive. La decisión fue tomada desde la cero hora del sábado último, tras una reunión de la semana anterior en la sede del Colegio de Farmacéuticos Filial Junín, donde participaron integrantes de comisión directiva de la entidad y farmacéuticos locales.

Según lo informado a Democracia, por Atilio Villani, presidente de la Filial Junín del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, suspenderán el crédito a los pacientes del PAMI respecto a todos los medicamentos, menos los oncológicos.

“Está cortado hasta el nuevo informe del Colegio central, que recién el martes (mañana) nos va a decir los pasos a seguir. Más allá de esto, en Junín ya se inició el corte absoluto, para todos los medicamentos, menos plan Camoyte, que son los medicamentos oncológicos. En Junín el corte es de todo el resto de los fármacos, ambulatorios y también tiras reactivas e insulinas”, explicó.

Según lo expuesto, el Colegio de Farmacéuticos central todavía no incluyó en el corte los ambulatorios. “Nosotros nos adelantamos – dijo Villani- y decidimos que directamente se suspendía la cobertura. Sabemos que otras localidades están haciendo lo mismo, por ejemplo, La Plata”.

“Hubo una reunión en Junín y en asamblea decidimos cortar de esta manera y no como propone el Colegio central, sino ya arrancar la suspensión de todos los medicamentos por PAMI, salvo los oncológicos”, afirmó.

“Si hay alguna respuesta del PAMI el martes (mañana) y el Colegio central acepta se levantará el corte y si no se seguirá hasta que el Colegio nos diga”, acotó.

A la pregunta si mañana habría una nueva reunión entre la industria farmacéutica, los farmacéuticos y el PAMI, Villani respondió que por lo pronto no sería así. “En realidad están evaluando si hay alguna respuesta. Si el PAMI no da ningún tipo de respuesta hasta mañana, el Colegio central tomará medidas a nivel provincial y cortará todo: no venderán medicamentos por PAMI. Lo mismo que estamos haciendo acá en Junín es en toda la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

El directivo farmacéutico local dijo que PAMI, en realidad la próxima reunión que propone es dentro de 15 días, que así lo hizo saber el jueves pasado ante el Colegio de Farmacéuticos y las Cámaras de la Industria farmacéutica. Al parecer iba a evaluar respecto a los requerimientos planteados por el Colegio y las Cámaras.

Por otro lado, entre los farmacéuticos de Junín, cabe mencionar la opinión de Edgardo Martínez, ex directivo de la Filial Junín del Colegio. “Pedimos disculpas a nuestros pacientes pero el corte de crédito al PAMI se debe a que las droguerías distribuidoras le han achicado o cortado el crédito a las farmacias. Después de la inflación desatada en estos últimos meses, la atención de este convenio es insostenible”.

“El gobierno sigue sin comprender que si no paga su deuda, no actualiza y mejora las condiciones del convenio vigente, las farmacias no pueden pagar a las droguería, y los jubilados se quedan sin descuentos en sus medicamentos”, afirmó.

Asamblea

En la asamblea local de la semana pasada, los farmacéuticos hablaron de la deuda que tenía PAMI, las formas de pago y lo que les pensaban pagar. “La prestación no se puede mantener porque nosotros ya prácticamente compramos a un precio mayor que lo que cobramos. Todavía nos deben abril último, no completamente la presentación de abril pero de todos modos es una parte importante”, manifestó Villani.

El directivo dijo que la situación de las farmacias era muy difícil, que la Cámara que agrupaba la distribución de medicamentos comunicó a través de un boletín oficial que habían bajado las condiciones de comercialización tanto en las fechas de pago como el monto de crédito que iba a tener la farmacia, es decir que se achicaba el crédito y el tiempo de pago.

“Cumplimiento”

Desde PAMI se informó que la obra social “cumple regularmente con las fechas de pago de los consumos mensuales de medicamentos, tal como está estipulado en el convenio vigente con la Industria Farmacéutica”.

El convenio PAMI-Industria está vigente, por lo que debe asegurarse la normal dispensa de medicamentos, con los beneficios de precios diferenciales para todos sus afiliados y los descuentos habituales que brinda PAMI, indicaron en la obra social.

Autoridades de PAMI recibieron el jueves a representantes de las cámaras de Laboratorios y de Farmacias, con el fin de generar un espacio de diálogo para alcanzar así una solución al conflicto planteado públicamente por las entidades farmacéuticas.

“PAMI arbitrará los medios que tenga a su alcance para que los laboratorios y las farmacias alcancen un acuerdo sin afectar la prestación habitual que reciben los afiliados”, agregaron en la obra social nacional.

También indicaron que “convocamos nuevamente a las partes a mantenerse dentro del diálogo iniciado el jueves, donde se podrán discutir abiertamente todas las alternativas sin poner en riesgo la entrega de medicamentos a los afiliados a la obra social.

El Colegio provincial

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires hizo saber que las farmacias bonaerenses suspendieron el crédito a los pacientes del PAMI en tiras, insulinas y medicamentos por Resolución 337.

“No suspenderán la atención a sus pacientes, pero resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con los descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéuticos”, señala el comunicado.

“En este contexto inflacionario los atrasos en los pagos desde el mes de abril afectan a profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes”.

“Las farmacias no fijan el precio del medicamento, ni el precio del dólar, ni las políticas económicas, pero están obligadas a financiar todo el sistema, a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena de dispensa del medicamento y el único sector profesional con agentes sanitarios al servicio de la población”, señalaron desde el Colegio provincial.

Por las razones anteriores comenzaron desde la medianoche del viernes 14, cero hora del sábado 15 de septiembre la suspensión y se mantendrá hasta el martes 18 de septiembre inclusive. Si ese día no reciben respuesta positiva de las autoridades del PAMI, la medida irá creciendo con ambulatorios.