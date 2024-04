Motosierra en La Pampa: le quitaron la pensión a una joven con síndrome de Down

Una familia de la ciudad pampeana de Santa Rosa dio a conocer que el Gobierno le quitó la pensión graciable a su hija Daniela, quien tiene 34 años y síndrome de Down, un beneficio que le fue otorgado en 1994 y que fue respetado por todas las gestiones anteriores.

“Nos dimos cuenta que el pago no llegaba, que pasaban los días y que algo pasaba. Fuimos a la ANSeS, pero ahí están todos enojados por la situación de despidos y recortes que sufren. Nos dijeron que vayamos a reclamarle al PAMI que ahora maneja la gente de (Javier) Milei, porque de ahí vino la decisión. Seguramente esto va a seguir en los próximos meses, en el caso de Daniela ella tiene síndrome de Down, no es algo que se pueda curar o modificar. En 30 años no se había cortado nunca el pago de la pensión”, señaló José Luis Oberts, padre de la joven, en diálogo con La Arena

La familia Oberts vive en Villa Santillán y José Luis es un reconocido mecánico que tiene especialidad en calefacción de automotores, en el “Taller “Arriaga” (el apellido de su esposa Marta Edith) y, además de Daniela, tiene otros cuatro hijos: María Belén, Lisette, Benjamín y Luisina. Belén es abogada y los demás trabajan en el taller de la familia, ubicado en Alberdi y Juan XXIII.

Edith, la mamá de Daniela, dijo estar devastada por el momento y señaló: “Ayer me pasé el día llorando, porque esto no se entiende. Nos encontramos con la sorpresa de que le suspendieron la pensión, la dieron de baja directamente".

El padre dijo luego: “Ahora la excusa que se pone es que falta certificado médico. Y no hay forma de que le den certificado médico porque tiene síndrome de Down, que es algo permanente. No se cura el síndrome de Down. Son excusas que están poniendo para dar de baja a las pensiones, porque van a dar de baja tres de cada cuatro. O sea que esto va a ser una catástrofe. No sé qué vamos a hacer”.

“La pensión es la mínima. Daniela cobra 180 mil pesos con bono y todo. Está muy enojada con el Presidente. Ella siempre estaba esperando porque sabe que los 26 cobraba. Y cuando recibe esos pesitos va y hace sus compras en el Supermercado. Nosotros la tenemos bien integrada con nosotros”, añadió.

Es una familia de trabajadores y José Luis es mecánico en el taller que está abierto desde hace 30 años y dijo: “Por suerte tenemos trabajo siempre, y hacemos mecánica y aires acondicionados. Por el momento no tenemos problema para mantener a Daniela, para comprarle las cosas, pero es todo muy injusto, porque es una pensión que le corresponde por ley”.

Sobre la posibilidad de accionar judicialmente los familiares expresaron sus dudas: “Lo que pasa es que tenés que dirigirte a ANSeS Nación y la verdad es que no están dando bolilla en ningún lado”. De todos modos, Edith tiene intenciones de ver si se puede conseguir “alguna pensión a nivel provincial”.