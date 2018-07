Se presentó un proyecto para la creación de un museo en el barrio Belgrano

El concejal Andrés Rosa, del Unibloque Compromiso por Junín presentó un proyecto de comunicación para la creación de un museo en el barrio Villa Belgrano de nuestra ciudad.

La iniciativa ingresó en comisión y será tratada según los puntos propuestos por Rosa quien considera al barrio uno de los más importantes de la ciudad y del que destaca la fuerte ligazón con el ferrocarril en su conformación.

“Es uno de los barrios más importantes de la ciudad y me pareció interesante poder crear un espacio en el que se pueda reconocer y se pueda identificar todo lo propio y tan rico que tiene el barrio Belgrano”, expresó Andrés Rosa a Democracia.

El concejal estimó: “Creo que tiene un patrimonio natural y cultural que por un lado se ha heredado y charlando con mucha gente también se ve que se ha ido generando”.

Según explicó, el interés de su proyecto se remonta a su período de concejal durante 2005 y 2009, al visitar la empresa Industrias Cirigliano.

“La familia me mostró el pequeño museo y eso me quedó latiendo.

Siempre está el riesgo de que se puedan perder o destruir cosas muy valiosas”, resaltó.

De un elaborado trabajo junto a la gestora cultural Soledad Vignolo se diseñó el proyecto cuya idea busca un espacio “donde se puedan exhibir, restaurar, especialmente las cuestiones ferroviarias, además de conservarlas y que sea un lugar donde se pueda investigar el patrimonio que tiene el barrio”.

Abierto a debate

Si bien “el proyecto fue visto con buenos ojos”, según destacó el propio Rosa, “también está abierto al debate y al enriquecimiento”.

“Creo que es un proyecto ambicioso pero viable. Lo planteo como un brazo cultural que tiene la zona del ferrocarril. También está abierto a la participación y un tema que siempre hablo, cuando me refiero a la materia de seguridad, lo he incorporado en este proyecto, que es la participación comunitaria porque también pensé en la figura de amigos del museo, pensándolos no solo como personas individualmente sino como ONG, organizaciones civiles, sin fines de lucro, que de alguna manera puedan generar recursos, fomentar colaboración, donaciones, acercar a la gente, acompañar, generar eventos”.

El proyecto del museo abarcaría distintas temáticas y propone “destacar valores que sirvan para formar, con una mirada educativa, e incorpora la responsabilidad social corporativa”, aseguró Rosa.

Aunque el proyecto aún no se ha tratado, algunas voces consideran que la posible creación del museo podría llegar a dividir aún más al barrio.

“No pienso que sea un proyecto que divida aunque siempre es bueno el debate”, remarcó Rosa.

“Pienso que históricamente las vías del ferrocarril han dividido la ciudad y todo se ha ido formando hacia el centro y el advenimiento de la universidad fundamentalmente está haciendo resplandecer a Villa Belgrano que tiene mucho de autóctono, de patrimonio tangible e intangible para destacar”, aseguró y al mismo tiempo explicó que buscará generar encuentros, reuniones con sociedades de fomento, instituciones, clubes ya que ve que “el barrio tiene toda una aspiración de poder mantener y guardar sus valores”.

“El proyecto cayó bien y lo más importante es que se lo pueda apropiar la comunidad del barrio que si lo ven como necesario y propio, entonces esto marchará”, concluyó.

Objetivos del museo “VIBE”

En el proyecto se plasmaron algunos de los siguientes objetivos:

-Difundir la cultura local, su patrimonio mueble e inmueble y los recursos asociados;

-Proporcionar una visión de la historia entendida como un concepto amplio y multidisciplinario, abarcando todas sus dimensiones: cultural, científica, tecnológica, política, antropológica, económica, social;

- Articular redes de colaboración entre agentes, entidades y organismos vinculados con los sectores de la investigación, la puesta en valor y la difusión del patrimonio;

-Documentar, estudiar y gestionar en condiciones adecuadas el patrimonio mueble que custodia el Museo y facilitar su accesibilidad y difusión;

-Poner en valor, preservar e interpretar el paisaje histórico-cultural de Junín;

-Constituir un ámbito de participación y colaboración de la comunidad para el desarrollo de diferentes niveles de aprovechamiento, comprensión, conocimiento, concientización y expansión de la cultura tanto vernácula como general de nuestra ciudad y la región;

-Promover la experiencia turística en el Museo y asociar los elementos patrimoniales dispersos por el territorio de toda la ciudad;

-Convocar a personas humanas, jurídicas e instituciones para que colaboren, cedan y/o donen documentos y testimonios de toda índole, a fin de incorporarlo al patrimonio municipal con destino al Museo.