La importancia de “La primera escucha”, en los casos de abuso sexual infantil

Considerado como la forma más extrema de violencia, el abuso sexual infantil es abordado en forma interdisciplinaria desde el ámbito judicial.

El próximo 29 de mayo, de 17 a 20, habrá una Jornada de reflexión sobre este tema, en el Auditorio del Colegio de Abogados de Junín, Mitre 83.

La misma es organizada por el Ministerio público tutelar, Asesoría de Incapaces y Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Junín.

En diálogo con Democracia, el doctor Rodolfo Daniel Avendaño, asesor de incapaces del Ministerio Público Tutelar del Departamento Judicial Junín, explicó algunos detalles de la temática que se tratará en esta oportunidad, en una jornada a la que pueden acudir el público en general, porque es abierta a la comunidad, pero está principalmente dirigida a los profesionales, docentes y agentes de salud.

“Bajo la premisa de acercarnos a la comunidad, tal como lo propone el procurador general Conte Grand, con el equipo de la Asesoría surgió la idea de hacer una jornada sobre Abuso Infantil, abierta a la comunidad”, comenzó explicando el doctor Avendaño.

“La propuesta es llevar a cabo un espacio de reflexión sobre la forma más atroz que tiene la violencia, que es el abuso sexual infantil. La hemos organizado junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Junín, presidido por el doctor Juan Bazzani, con la colaboración del Colegio de Abogados, con la presidencia del doctor Lisandro Benito, quien nos facilitó el Auditorio de la entidad”, dijo.

Disertarán en esta oportunidad el doctor Guillermo Torti, juez del Juzgado de Familia N° 7 del Departamento Judicial de Morón; el doctor Hernán Alarcón, coordinador de programas de A.N.U.A. (Asociación Naciones Unidas en Argentina), agente fiscal del mismo Departamento Judicial y el doctor Daniel Zacoro, asesor de Incapaces, Integrante de A.N.U.A. también de la misma repartición judicial.

La primera escucha

Según lo manifestado en la charla, desde la Asesoría de Incapaces, el tema de abuso infantil no es visto desde el punto de vista penal sino desde el punto de vista asistencial y del descubrimiento de cuándo estamos en presencia de un abuso, lo que se denomina “Primera escucha”.

“Es muy importante saber cuándo el niño trata de comunicar que está siendo abusado. La primera escucha generalmente se produce en el seno de la familia o en el colegio, por eso la jornada que organizamos es abierta a la comunidad, para que el docente o el personal de los C.A.P.S. (Centro de Atención Primaria de la Salud) o los equipos técnicos de los colegios, puedan participar de la charla para ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta”, explicó el doctor Avendaño.

Al respecto apuntó que incluso no todos los profesionales están capacitados para poder ver esto en la Primera escucha. “De hecho, cuando yo en la Asesoría tengo que realizar un informe que excede mi conocimiento jurídico, cuento con una asistente social y una psicóloga, quienes evalúan al niño desde el punto de vista específico y técnico de lo que es su área de competencia. Son ramas auxiliares de la Justicia, que en la Asesoría de Incapaces es importantísimo tener, porque nosotros no siempre podemos detectar qué es lo que el niño quiere decir, el cual a veces lo dice con conductas, otras dibujando, y en el mejor de los casos, lo expresa verbalmente”, agregó.

El entrevistado aclaró que en estos casos, cuando se habla de niño, es según lo considerado por la Convención de los Derechos del Niño, es decir la persona desde su nacimiento hasta los 18 años. Apuntó que nuestro Código Civil, refiriéndose a la representación complementaria (si tiene padres) que el Ministerio Público Titular ejerce en niños, adolescentes y jóvenes, de acuerdo a la edad, también es hasta los 18 años.

Más posibilidades de denuncia

Teniendo en cuenta su experiencia en estas problemáticas (el doctor Avendaño comenzó a trabajar en Asesoría de Incapaces de Junín en 1993), se le preguntó si ahora se veían más casos de abuso infantil porque efectivamente había más, o si era porque se denuncia más ahora que antes. El doctor Avendaño respondió: son inescindibles las dos cosas. La posibilidad que tiene hoy el ciudadano a través de los medios sociales y de difusión, de poder denunciar los casos de violencia y de abuso sexual infantil es mayor que antes, obviamente. Hay mayor cantidad de recursos que pone el Estado y la Justicia, para que la gente pueda animarse a denunciar”.

Un factor a tener en cuenta es la protección al menor. “Actualmente no se separa al niño de su familia, sino por el contrario se excluye al violento, al que vulnera los derechos del niño, se conserva al niño en su hogar, junto al resto de su familia. Las madres, que generalmente son las que detectan el abuso, saben que no van a ser excluidas de su casa, que pueden pedir una cuota alimentaria acorde al trabajo de su pareja, padre de sus hijos. Esto hace que la gente salga a denunciar más los casos de violencia y abuso”, estimó el entrevistado, aunque consideró que aún queda la incógnita de saber si hay más casos o es que ahora se conocen más.

Proceso

En cuanto a cómo llegan los casos hasta la Asesoría de Incapaces, el doctor Avendaño explicó que hay muchas maneras; a través de otro organismo judicial o por la denuncia de una entidad educativa o de docentes, señalando que estas instituciones están obligadas a receptar la denuncia y a ponerla en conocimiento de las autoridades.

“Siempre hacemos un acta y la ponemos en conocimiento del Juzgado de Familia o del fiscal. Cabe aclarar que el abuso sexual puede ser un manoseo, una insinuación, o una penetración sexual, siendo la víctima una persona sumamente vulnerable, que puede ser engañado”, explicó.

“Estamos viendo, preocupados, que muchas veces los progenitores, sea padre o madre, son denunciados por el otro progenitor. Por eso, hay que ver el marco de la situación general donde se da el caso. El abuso sexual infantil es complicado de probar. El niño no siempre sabe darse a entender y para descubrir la verdad de esto es necesario el abordaje interdisciplinario, con los psicólogos, con los asistentes sociales, que pueden avanzar más de lo que se pueda jurídicamente. Los abogados vemos hasta un lugar, el Ministerio Público Fiscal avanza en determinar al autor del delito, nosotros, desde el Ministerio Público Tutelar, pensamos más en la integridad y seguridad del niño”, aclaró.

La Jornada

De esta manera, bajo la premisa de abrir el debate y dar a conocer nuevas cuestiones, es que desde la Asesoría de Incapaces se impulsa esta jornada sobre violencia y abuso en la niñez.

“Específicamente en esta jornada empezamos abordando el tema de la violencia, la salud mental, el ver cuándo la situación constituye delito para luego tratar el tema de la primera escucha – manifestó el doctor Avendaño- , por eso están invitados los padres que tengan interés en saber, además de los profesionales que trabajan con niños. Violencia puede haber en cualquier estamento de la sociedad y abuso infantil también. Nosotros como funcionarios partimos de la base de que la situación denunciada es verídica, no podemos desestimarla prima facie y tenemos que trabajar para descubrir la verdad con las herramientas que tenemos a disposición”.

Cámara Gesell

Finalmente, sabido es que la Cámara Gesell, que suele ser utilizada por la Justicia cuando hay menores de edad en un proceso judicial.

Al ser consultado en qué consiste esta herramienta judicial, el doctor Avendaño explicó: “es la forma de receptar la prueba en personas incapaces, entre ellos menores de edad, cuando se pretende que el fiscal cuente con los elementos necesarios para perseguir al imputado, pero a su vez no se victimice o revictimice al niño haciéndolo repetir una, dos o tres veces el proceso del juicio”.

“El psicólogo primeramente evalúa si el menor está en condiciones de prestar declaración, y si lo hace cuenta con ayuda de personal especializado. En una habitación contigua, pero viendo al menor a través de un vidrio, está el juez de Garantías, el fiscal, el imputado y su defensor, y el asesor de Incapaces en el caso de que la criatura esté sin sus padres o tenga un interés contrapuesto al de sus padres”, manifesto.

Remarcó que esta prueba era única e irrepetible. “Están presentes todas las partes y no se vuelve a interrogar al menor sobre una situación violenta o traumática para su persona. La prueba es grabada”, apuntó.

Según lo expuesto, todos los delitos contra la integridad sexual de niños son objeto de la prueba de la Cámara Gesell. Es una medida de protección para el niño.

La parte social y asistencial

Cabe destacar que los casos de abuso sexual infantil pueden ser denunciados ante cualquier funcionario público y privado, Colegios e Instituciones públicas, Comisaría de la Mujer, Servicio Local que colabora respecto a la situación asistencial y social del niño.

Otra de las medidas que se pueden adoptar, excepcionalmente es el ‘abrigo’, que consistente en sacar al menor de su hogar y ubicarlo con un familiar o allegado por un plazo de seis meses. El Juzgado de Familia es quien le brinda el marco legal a esta medida adoptada por el Servicio Local.