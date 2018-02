Las mujeres fueron blanco de violentos ataques pocas veces ocurridos en Junín

El terrible desenlace tras la desaparición de Camila Borda, las pericias y finalmente una autopsia concluyente con los resultados más temidos, solo lograron ahondar la consternación de toda la ciudad que más allá de los disturbios acaecidos en la finca donde fue hallado el cuerpo de la niña de 11 años, en gran parte se manifestó pacíficamente por las calles de la ciudad, aunada en un solo deseo: el pedido de justicia.

En el aberrante asesinato de Camila y el salvaje ataque sexual del que fue víctima momentos antes, se pone de manifiesto que solo una mente enferma o un ser perturbado puede ser capaz de cometer tal brutal ataque, como pocas veces ocurrió en nuestra ciudad.

Preocupantes antecedentes

Como si el caso de Camila no fuera lo suficientemente terrible, durante este año se produjeron en la ciudad distintos ataques a mujeres que pusieron sobre el tapete una problemática que en Junín no resultaba elocuente, al menos en trascender públicamente.

En la noche del martes 23 de enero, una joven juninense radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer, que daba cuenta de que había sido abusada por un desconocido en el Parque Borchex en horas de la tarde-noche.

El hecho habría ocurrido cuando la mujer se encontraba a la vera del canal del Río Salado del lado de Villa del Parque, luego de haber cruzado el puente y un hombre se acercó a la víctima, la amenazó advirtiéndole que poseía un arma blanca en su cintura y abusó de ella, aunque se supo que no hubo acceso carnal.

Poco menos de un mes después, el 17 de febrero, una joven de 25 años sufrió un ataque sexual en horas de la madrugada en el Parque Borchex cuando circulaba en bicicleta por la zona del puente de calle Posadas, de regreso a su casa en el barrio Villa del Parque.

Los autores del ultraje, dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta, empujaron e hicieron caer del rodado a la mujer y una vez que estuvo en el piso, se arrojaron sobre ella y le aplicaron algunos golpes, además de proferir insultos amenazantes. Tras ello, la arrastraron a unos pastizales y la violaron salvajemente, luego huyeron.

Se radicó una denuncia en la comisaría de la mujer con intervención de la UFIyJ Nº 6 a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez.

Intento de abuso a dos jóvenes

Nuevamente en inmediaciones de calle Posadas y Av. Circunvalación, tras un llamado al 911, el Personal de Comando Patrullas concurrió a constatar que dos hombres en una camioneta blanca tipo utilitario habían intentado manosear a dos adolescentes de 12 y 13 años, en dichas inmediaciones .

A su llegada, los dos sujetos mayores de edad- un juninense y otro oriundo de La Matanza fueron aprehendidos y se secuestró una Re-nault Kangoo blanca dominio NDK 961.

Las menores de edad dijeron que dos de las tres que se encontraban en el lugar habían sido manoseadas por los atacantes, quienes fueron trasladados a la Comisaría Primera donde se realizaron las actuaciones legales con intervención de la UFIyJ N° 4 del Departamento Judicial Junín.

Las adolescentes fueron escoltadas a la Comisaria de la Mujer y la Familia para su asistencia.