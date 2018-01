Ochoaizpuro: "No se trató de una torpeza administrativa"

El fiscal Javier Ochoaizpuro, responsable de la UFIJ Nº 2 del departamento judicial de Junín, quien tiene a cargo la investigación de la causa por la comisión de presuntos hechos de corrupción de parte del ex intendente de Lincoln Jorge Fernández durante su mandato, informó que de los cinco detenidos, los cuatro hombres (Jorge Fernández, Walter Daniel Fernandez, Mario Enrique Ruiz y Marcelo Roberto Porto) se negaron a declarar “por consejo de sus abogados que manifestaron que debían estudiar mejor la causa para saber reconocer mejor los delitos que se les imputan”.

En tanto, confirmó además que “sí lo hizo la mujer (Silvia Cristina Mazaitis) por el término de dos horas.

Además, manifestó que “los imputados siguen en calidad de detenidos y la jueza de garantías (Marisa Muñoz Saggese) deberá resolver sobre los pedidos de excarcelación que realizaron". Aunque puntualizó que "en principio no son delitos excarcelables”.

Por otra parte, el fiscal explicó que “la carátula es asociación ilícita, malversación de caudales públicos, adulteración de documentos y uso de esos documentos para cometer ilícitos” y destacó que por la magnitud de los hechos investigados “había una cadena de responsabilidades, no se trató de una torpeza administrativa, había experiencia en el caso para perjudicar a la comuna”.