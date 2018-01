El peronismo local apunta a la unidad, pero aún sobresalen algunas asperezas

Entre la ambición de construir un gran frente opositor al gobierno de Cambiemos -rumbo a las elecciones presidenciales de 2019- y las divisiones internas que amenazan con desestabilizar cualquier vocación de consenso, el peronismo juninense es hoy una caja de resonancia de las mismas vicisitudes que enfrente el espacio en el ámbito provincial y nacional.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que, ayer, en su primer test como flamante presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez no logró una convocatoria amplia en San Bernardo, en la cumbre de concejales y congresales. Sin embargo, todavía hay tiempo por delante, ya que el primer congreso partidario de su gestión tendrá lugar en Mar del Plata a mediados de febrero.

Mazzutti: “Enfrentar a este modelo”

Lautaro Mazzutti, concejal de Unidad Ciudadana y presidente del PJ juninense, afirmó a Democracia que “en la actualidad, en el peronismo existen diferencias lógicas luego de las derrotas electorales de 2015 y 2017. Es un proceso natural y es saludable que haya diversidad de opiniones”.

Y amplió: “Sin embargo, los dirigentes peronistas tenemos la obligación de tomar conciencia de que estamos frente a un gobierno que aplica un brutal ajuste hacia los más vulnerables. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, sino estaremos defraudando a quienes siempre defendimos”.

“Enfrentar a este modelo neoliberal debe significar atenuar los desacuerdos y dejar de lado intereses sectoriales para realizar un reordenamiento y armar un gran frente”, dijo el edil.

Y añadió: “Este frente, amplio y plural, debe tener como único límite la oposición a este modelo. Desde ese lugar, es necesario construir una propuesta que vuelva a enamorar a las mayorías. Estoy convencido que, de esta manera, se podrá lograr un triunfo en las elecciones presidenciales de 2019”.

Bruzzone: “Cristina es el mejor cuadro político”

Para el concejal kirchnerista José Bruzzone, que "el peronismo tiene que estar todo unido es una declaración con la que nadie puede disentir. Sin embargo, si no se profundiza sobre su significado, corre el riesgo de ser una declaración hueca e imposible de cumplir”.

“El único camino natural para lograr esa unión es coincidir en lo programático. Estar de acuerdo en lo que necesita la Argentina y en cuál es el mejor modo de lograrlo. Coincidir en el diagnóstico sobre los problemas y darnos un programa para resolverlos. Si lo que va a unir es solo la declamación de una identidad, no vamos a llegar a ningún lado”, afirmó.

“El peronismo tiene más de setenta años de historia y ha transitado por distintas etapas nacionales e internacionales que lo han condicionado. Perón condujo solo los primeros treinta. Y aunque dijo que su único heredero era el Pueblo, luego de su muerte, cada línea se creyó que era la única intérprete de su legado. Eso es lo que permite que bajo el mismo escudo convivan ideologías tan diferentes. Y es lo que permitió la invención del ‘peronómetro’, un instrumento de medición que da distinto resultado según quién lo ponga en uso”, señaló.

“Yo me referencio en las banderas de Perón, las que sostuvo durante sus tres gobiernos. Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica. Y estas banderas tienen una expresión concreta en la política llevada adelante por Néstor Kirchner y Cristina Fernández y un montón de funcionarios que a lo largo de tres gobiernos supieron convertir esos principios en hechos concretos”, opinó.

“Habrá otros peronistas que prefieran la política de Menem o la de Isabel. Ante la disyuntiva de permitirle a Macri iniciar el fenomenal endeudamiento que está hipotecando el país, hoy día, algunos peronistas optaron por apoyarlo. Qué tiene que ver eso con la independencia económica ¿Tenemos que juntarnos con los que acompañaron a Macri a Davos a ofrecerse otra vez ante las potencias del mundo? ¿Qué tiene que ver eso con la soberanía? ¿Nos tiene que alcanzar con que nos digan que no lo van a hacer más?”, se preguntó.

“A fin del año pasado unos cuantos peronistas votaron a favor de la reforma previsional, que constituye un verdadero robo a toda la sociedad, puesto que saquea a los jubilados actuales y a los futuros. Eso no tiene nada que ver con la justicia social. Los que resistimos esa medida coincidimos entre muchos compañeros, pero también con muchas otras identidades que sostienen nuestro mismo programa. No es el pejotismo lo que divide aguas cuando se discute lo estructural de estos tiempos”, dijo.

“Ahora, también está el argumento de que es necesario ganar las elecciones. Yo creo que nuestro país ya tiene experiencia en esos monstruosos rejuntados para ganarle a alguien (si no, que lo digan los radicales que apoyaron a Macri para acabar con el kirchnerismo). No es por ahí. Es el proyecto lo que debe unirnos. A peronistas y a todos los que vayan en el mismo sentido. Y los peronistas que vayan en sentido contrario, irán con la oligarquía, no con nosotros”, afirmó.

“Cristina es, por historia, por capacidad y por convicción, el mejor cuadro político para conducir este proyecto. Pero si se convierte en un obstáculo, no me cabe duda de que será la primera en ceder ese lugar al que mejor lo interprete. Hasta ahora, se ha demostrado irremplazable”, consideró.

Henestrosa: “No va a ser fácil la unidad”

Para el dirigente peronista y titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Julio Henestrosa, estos movimientos en el PJ son, por ahora, “bastante insulsos”, ya que “no hay nada definido, uno habla del blanco, otro del negro, hay algunos acuerdos, pero el eje central pasa por pensar si esta reconstrucción del peronismo va a ser con o sin Cristina Kirchner”.

“Si se logra la unidad para enfrentar al macrismo, el Gobierno va a estar complicado. Massa está dando señales, y no hay una figura excluyente, está el gobernador de Salta, el de San Juan, Miguel Ángel Pichetto”, dijo.

Y remarcó: “Los peronistas nacimos con la vocación social y este gobierno ha dado muestras, hasta ahora, de que solo le interesa el capital, la política social está muy venida a menos”.

“En Junín también se va a tener que definir, si el armado será con los cristinistas o sin los cristinistas. La ex presidenta mantiene las ansias de poder, por lo que no va a ser fácil la unidad”, opinó.

Diotti: “Este peronismo es más amplio”

Nazareno Diotti, ex vicepresidente del PJ local y dirigente del espacio vecinalista Por un Nuevo Junín, afirmó a este diario que “Menéndez (Gustavo, el intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense) va a tener que hacer un gran esfuerzo para sumar a todos los sectores y, sobre todo, buscar al mejor candidato, pero no caben dudas de que este peronismo es más amplio, dialoguista y democrático”.

“Esperemos que esta vocación de unidad se pueda trasladar al peronismo local, es una tarea ardua, y si bien aún falta mucho, hay que buscar los consensos de cara a 2019”, agregó.

“Necesitamos de todos los votos para ganarle a Cambiemos, y para eso no hay que dejar afuera a nadie, hay que armar un gran frente y competir en las PASO”, señaló.

“Cristina fue bien clara, en su último discurso, donde dijo que va a brindar todo su apoyo para que otro argentino sea presidente”, afirmó.

“Nadie tiene que quedar afuera del PJ, porque con esos cinco puntos de Florencio Randazzo ganó Cambiemos”, recordó.

“El partido vecinal continúa, pero siempre abiertos al diálogo. Tenemos que pensar como peronistas en los argentinos que no llegan a fin de mes, en los jubilados, en todos los vecinos perjudicados por este ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri”, indicó.

Screpis: “Tenemos que ceder un poco todos”

El dirigente peronista Bruno Screpis, por su parte, afirmó a este diario que “si todos los sectores ceden un poco, la unidad tendría que ser posible. En Junín tuvimos ese baño de humildad y quedó demostrado en la última elección partidaria. La sociedad nos pide que seamos opositores a este modelo y no hay dudas sobre eso, pero si realmente queremos ser opositores a este modelo tenemos que ceder un poco todos”.

Aguiar: “No hay lugar para terceras fuerzas”

Según el ex concejal peronista y asesor económico del Frente Renovador Santiago Aguiar, “es necesario construir una oposición amplia”, ya que “no hay lugar para terceras fuerzas”. En este sentido, consideró que “dividir fuerzas frente a Cambiemos sería un error de estrategia. Se va a armar una alternativa, con sectores claves como el randazzismo, el massismo, y hay que ver qué pasa con el caudal de votos de Cristina Kirchner, porque si bien tiene un techo, se necesitan esos votos”.

“No va a ser nada fácil, sabemos que en la Argentina se suelen repetir los gobiernos, y en el plano local también, pero este 2018 va a ser un año de mucho malestar social, de medidas antipáticas, y en 2019, que es año electoral, la mejilla del Gobierno va a ser la otra, eso está claro”, dijo.

“Massa, después de todo el recorrido que hizo, de los equipos que conformó, es muy necesario, todo su equipo merece un espacio muy importante para construir una oposición seria, porque tiene los mejores cuadros técnicos y de gestión de la política argentina”, señaló.

“No sería una mala idea ir a una PASO, en un encuentro cordial, hoy me parece una alternativa muy seria”, cerró.