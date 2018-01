Vidal oficializó el decreto para suprimir Ferrobaires y los trenes pasan a Nación

El gobierno provincial anunció ayer en el Boletín Oficial el decreto que le da paso a la supresión de Ferrobaires y al traspaso de la explotación de los trenes al Gobierno nacional.

Según se publica en el Decreto 1.100, este anuncio se concretará el 15 de marzo cuando los trenes bonaerenses pasen a ser operados por el Estado nacional y la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense, Ferrobaires, deje de existir.



El proceso de desprendimiento de los ramales ferroviarios comenzó el 30 de junio de 2016, cuando la gobernador María Eugenia Vidal determinó la suspensión de los servicios considerando que “se encuentra agotado” el objeto de ser de Ferrobaires. En este marco, la transferencia que se realice en marzo será el final de este proceso.

Se estableció en el decreto, que los inmuebles de dominio público y privado que estaban afectados a Ferrobaires y que no fueran alcanzados por la restitución de servicios efectuada al Estado Nacional, pasarán a ser administrados por el Ministerio de Economía bonaerense.



La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) fue creada en 1993 durante la gobernación de Eduardo Duhalde, luego de que el 10 de julio de 1992 el Estado Nacional dispusiera la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces empresa Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.

En 2007, el gobierno de Felipe Solá y el Ministerio de Planificación nacional celebraron un convenio para restituir los servicios de la provincia de Buenos Aires a la administración central, que nunca se concretó.

Luego de la suspensión de los servicios de Ferrobaires dispuesta por Vidal en junio de 2016, se firmó el acta acuerdo para consumar el traspaso. Los servicios de transporte ferroviario de pasajeros contenidos en esa transferencia son:

Plaza Constitución-Bahía Blanca; Plaza Constitución-San Carlos de Bariloche (concedido hasta el límite interprovincial con la Provincia de Río Negro); Plaza Constitución – Quequén; Plaza Constitución-Bolívar; Olavarría-Bahía Blanca; Once- Toay (La Pampa); Once - General Pico; Once – Lincoln; Lincoln – Villegas; Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darregueira; Retiro – Alberdi; Retiro – Junín; Federico Lacroze–Rojas.