Alicia Pagella fue premiada en el Encuentro Internacional Cultural y Poético

Alicia Pagella participó del XI Encuentro Internacional Cultural y Poético, Inter-S.I.P.E.A., Zihuatanejo 2017, que se hizo entre el 22 y 26 de noviembre último, en México.

Como una de las figuras de amplia experiencia radial y televisiva, en el ámbito cultural, como así también amante del sentir poético y creadora de poesías, la juninense fue la única argentina presente en el destacado encuentro internacional.

En diálogo con Democracia, Alicia Victoria Pagella explicó cómo surgió esta experiencia única vivida por ella. “Hace cinco años que fui invitada a un intercambio cultural, pero en ese momento desistimos por algún que otro inconveniente. Hace un año y medio ya la invitación fue absolutamente distinta porque era para un encuentro iberoamericano en México, donde iban a estar presentes gente de entre 10 y 12 países, organizado por S.I.P.E.A. que es la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, en su 15° aniversario. Se hizo en Zihuatanejo, perteneciente al estado mexicano de Guerrero”.

“Para nosotros – dijo Alicia Pagella acompañada por su esposo Luis Godoy- era una gran responsabilidad, porque, según decían en la nota, era la única argentina que iba a representar la poesía. Fue un compromiso muy importante y disfruté de estar en contacto con gente de otras culturas, personalidades, idóneos en lo suyo, pero sobre todo personas maravillosas”.

Según lo manifestado por la entrevistada, dicho encuentro en México fue de mucha actividad diaria y bastante intensa. “En ese marco se hizo un concurso con 150 participantes, donde hubo ganadores. El primer premio en Poesía lo recibí yo, en el tema propuesto ‘Fraternidad sin fronteras’, con un poema inédito de mi autoría. Yo hacía más de 20 años que no participaba en un certamen, menos en uno de esta importancia”, recordó Alicia.

Intensa actividad

“La actividad incluyó desde encuentro en escuelas con niños y adolescentes, talleres de poesía, presentaciones en radios y televisión, en museo, donde yo presenté ‘Paraísos de sal’, mi último libro. Los espectáculos eran todos al aire libre, al lado de la playa, con vistosos escenarios decorados, puestas en escena, bailes alusivos a las leyendas”, detalló.

Alicia, para presentar en este encuentro soñado, eligió dos poemas, uno que escribió hace mucho tiempo, que se llama “Eternamente amor” y otro referido al Hombre-tango, aludiendo al patrimonio cultural del 2x4. Es así que un matrimonio de artistas acompañaron su poesía: él, músico, artista plástico y cineasta, ella, cantante. Ambos presentaron un bolero, para ilustrar el poema sobre el amor; y “Caminito” para el de tango.

A la pregunta sobre qué le había impactado más de este encuentro y de la experiencia general vivida en México, Alicia hizo hincapié en la calidad de su gente. Al respecto destacó a la directora de S.I.P.E.A., Elizabeth Leyva Rivera, y a su papá, de 88 años de edad, gestor de la organización cultural anfitriona. Alabó la calidez humana de los participantes de distintas partes de América que fijó el abrazó del encuentro.

“Me impactó todo lo que me sucedió, porque nunca me imaginé que a esta altura de mi vida iba a vivir esta experiencia, que incluso ya a mi regreso, en Argentina, siguió repercutiendo en mensajes de afecto. Me llegó una invitación a recibir la medalla dorada de S.I.P.E.A. Iberoamericana en Tijuana, Baja California, México, en el 2018, por lo cual estoy más que agradecida. Por otra parte este viaje me permitió descansar en un lugar de ensueño y bello como es Acapulco, que puso un broche de oro a nuestra inolvidable experiencia”, concluyó.